Prestataires de services immobiliers
Le succès grâce au partenariat. La tendance des municipalités et des entreprises à sous-traiter les tâches de nettoyage ralentit. Les perspectives professionnelles sont donc positives pour les prestataires de services de nettoyage, mais ceux-ci sont également confrontés à de multiples défis : une concurrence dynamique, une pression croissante sur les coûts et de nouvelles tâches et processus de nettoyage. De bonnes performances de nettoyage ne suffisent plus à garantir le succès. Outre l'efficacité et la durabilité, une gestion optimale et un partenaire aussi fiable que performant sont des facteurs décisifs de succès. Kärcher – le leader mondial de la technologie de nettoyage.
Pour chaque revêtement de sol, la bonne solution.
Les revêtements de sol évoluent, la mission reste la même : un nettoyage et un entretien parfaits des revêtements de sol, qu'ils soient durs ou souples. Pour chaque type de sol, le système Kärcher prévoit une solution optimale visant au nettoyage en profondeur, au nettoyage courant et à l'entretien. Sec ou humide. Équipement de nettoyage manuel ou machine. Au moyen d'accessoires et de détergents parfaitement adaptés. Un résultat irréprochable tant sur la surface que sur les bords. Avec toutes les possibilités et tous les avantages résultant de l'expérience de plus de 75 ans du leader mondial des techniques de nettoyage.
Mécanisé, manuel, individuel.
Pour que le nettoyage soit rentable, diverses conditions doivent être réunies : outre le revêtement de sol, la surface, le niveau de saleté, l'utilisation en intérieur ou en extérieur, il convient également de prendre en compte des facteurs tels que les règles en matière d'hygiène, la sécurité au travail et l'écocompatibilité. La bonne solution consiste de plus en plus souvent en un système composé d'éléments combinés de manière personnalisée et parfaitement harmonisés.
Le système Kärcher est une offre complète de produits et de services correspondants fournis par un fournisseur unique et qui peuvent être combinés pour créer presque toutes les solutions optimales. Afin d'élaborer cette solution, ce n'est pas la gamme de produits qui compte mais le besoin réel. En tant que partenaire offrant une solution complète, Kärcher ne propose pas tout ce qui est possible, mais bien tout ce dont l'utilisateur du système a besoin.
Pour un nettoyage en profondeur de vos moquettes.
Tant dans les immeubles de bureaux que dans les hôtels ou les écoles, le quotidien met les moquettes à rude épreuve. Dans ce domaine, les nettoyeurs pour moquettes, les aspirateurs et les balayeuses Kärcher font leurs preuves depuis plusieurs décennies. Ces machines à la fois solides, puissantes et polyvalentes se prêtent parfaitement au nettoyage en profondeur et intermédiaire des revêtements de sols en moquette, ainsi qu’à l’élimination des taches sur les surfaces textiles. Les rideaux à lamelles, les capitonnages et les sièges de voitures sont également nettoyés en profondeur.
Espaces sanitaires – une propreté jusque dans les joints.
Dans les espaces sanitaires équipés de revêtements de sols antidérapants, on est confronté à des tâches de nettoyage particulièrement exigeantes : calcaire, graisse de peau ou résidus de cosmétique dans les baignoires, les douches et les vestiaires. En outre, tous les sols sont structurés et les espaces sont limités mais soumis à de strictes exigences en matière d'hygiène : c'est justement dans ces espaces qu'il est particulièrement important d'éviter la transmission de germes. Les machines de nettoyage efficaces et compactes de Kärcher vous permettent d'effectuer un nettoyage régulier et d'obtenir ainsi des joints et des revêtements propres et hygiéniques.
Pour que le succès soit visible au quotidien.
La rentabilité et l'hygiène du nettoyage ne sont pas incompatibles si l'on fait appel à un système. Un détergent inapproprié ou trop faiblement dosé n'atteint pas l'effet requis. Des machines trop puissantes, trop faibles ou ne permettant pas un réglage optimal ainsi que les appareils manuels s'avèrent rapidement plus coûteux que l'économie escomptée au départ. En optant pour le système Kärcher, les professionnels du nettoyage choisissent le succès à tout point de vue : une sécurité d'utilisation et une efficacité fiable, une excellente qualité et un fonctionnement bien pensé, un service professionnel et une performance maximale. Bref, tout ce qui fait la différence : Kärcher.
La propreté maison.
L'hygiène est une obligation dans les cuisines et les restaurants. Ici, il est impératif qu'il n'y ait aucun doute sur la priorité accordée à l'hygiène. Dans ce secteur sensible, le système Kärcher offre tout ce que nécessite un nettoyage professionnel dans le strict respect des règles d'hygiène. Il comprend une gamme complète d'outils manuels, de machines de nettoyage performantes, y compris les accessoires et les détergents. Ces derniers permettent de tout garder parfaitement propre et hygiéniquement sain depuis les surfaces en acier inoxydable jusqu'aux carrelages et aux sols.
Vapeur saturée et redoutables nettoyeurs polyvalents.
Le nettoyeur vapeur DE 4002 avec fonction « VapoHydro » nettoie sans aucun produit chimique et est donc idéal pour le secteur alimentaire. Grâce à son système à deux réservoirs et à sa technologie avancée de remplissage, cet appareil permet de nettoyer pendant de longues périodes sans interruption. La fonction « VapoHydro » permet un réglage précis de la pression et de la saturation de vapeur (jet d'eau chaude ou de de vapeur). Même la saleté la plus tenace n'a aucune chance face à la haute température et à la pression du DE 4002. Les autolaveuses aspirantes compactes et mobiles pour le nettoyage courant et en profondeur de tous les sols durs conviennent parfaitement pour les petites cuisines et les restaurants. Ces machines s'appuient sur des techniques éprouvées depuis des années ainsi que certaines des solutions les plus innovantes telles que la technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology) qui assure une conduite comparable à celle d'une voiture.
Entre professionnels.
Quand un client industriel fait appel à un prestataire de services de nettoyage, ce dernier a également besoin de trouver le bon partenaire. Un fournisseur de systèmes qui propose une gamme complète et pour qui rien n'est impossible. Des machines conçues pour des utilisations classiques et spécifiques. Une technologie fiable qui, au besoin, peut atteindre une performance exceptionnelle pour éliminer les salissures tenaces. Même dans des conditions extrêmes et en fonctionnement continu 24h/24. Des appareils et des accessoires au design ergonomique, faciles à entretenir et ultramobiles. Intégrés dans un réseau de services aussi flexible que complet.
Tout ce dont l'industrie a toujours rêvé.
Les nettoyages haute pression mobile et stationnaire sont des applications incontournables dans l'industrie, tant dans la transformation de viande que dans le secteur automobile et chimique. Une seule installation de nettoyage haute pression peut alimenter jusqu'à douze postes en même temps à divers emplacements en leur fournissant de l'eau en haute pression à un débit pouvant atteindre 12 000 l/h. Quand l'efficacité des nettoyeurs haute pression traditionnels ne suffit plus, la solution ultime est : UHP Kärcher. Ces puissants nettoyeurs sont capables de fournir de l'eau chaude à une pression pouvant atteindre 800 bars ou de l'eau froide à 2 500 bars. Ils produisent donc une pression énorme pour les applications industrielles les plus exigeantes telles que l'élimination des peintures ou des revêtements, le nettoyage des réservoirs et des canalisations ou l'égrainage du béton. Souvent, la situation ne permet pas d'utiliser l'eau et la pression en raison du risque de corrosion ou lorsque l'on doit éviter les résidus de matériau projeté. Dans ce cas, on emploie les nettoyeurs cryogéniques Kärcher afin de débarrasser les surfaces de la saleté tout en les préservant grâce à la projection de pellets de neige carbonique.
Une polyvalence inégalée.
En tant qu'inventeur du nettoyeur haute pression, Kärcher se caractérise par une gamme de produits de nettoyage haute pression qui satisfait à toutes les exigences en matière de technique et d'applications : à eau chaude ou froide, à moteur électrique ou thermique, mobile ou stationnaire. Avec le même niveau de technologie, de qualité et d'efficacité, les balayeuses et les balayeuses aspirantes Kärcher sont redoutables dans le nettoyage extérieur sur différentes surfaces et divers supports. L'appareil idéal pour chaque besoin.
La gamme de véhicules pour toute l'année.
Le balayage, le nettoyage à l'eau, l'entretien des espaces verts et le service hivernal constituent les quatre tâches saisonnières des véhicules municipaux Kärcher. Ces véhicules porte-outils assurent aux professionnels une excellente performance ainsi qu'une rentabilité maximale, et donc les conditions préalables idéales pour une utilisation toute l'année durant. Et quand des tâches exceptionnelles requièrent des solutions exceptionnelles, le système Kärcher offre dans tous les cas l'accessoire qui convient : depuis la faucheuse débroussailleuse jusqu'à l'appareil permettant de placer les piquets de clôture en passant par le chargeur frontal. Vous trouverez en outre pratiquement toutes les solutions spécifiques que vous souhaitez.
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