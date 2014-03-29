Mécanisé, manuel, individuel.

Pour que le nettoyage soit rentable, diverses conditions doivent être réunies : outre le revêtement de sol, la surface, le niveau de saleté, l'utilisation en intérieur ou en extérieur, il convient également de prendre en compte des facteurs tels que les règles en matière d'hygiène, la sécurité au travail et l'écocompatibilité. La bonne solution consiste de plus en plus souvent en un système composé d'éléments combinés de manière personnalisée et parfaitement harmonisés.

Le système Kärcher est une offre complète de produits et de services correspondants fournis par un fournisseur unique et qui peuvent être combinés pour créer presque toutes les solutions optimales. Afin d'élaborer cette solution, ce n'est pas la gamme de produits qui compte mais le besoin réel. En tant que partenaire offrant une solution complète, Kärcher ne propose pas tout ce qui est possible, mais bien tout ce dont l'utilisateur du système a besoin.