Solutions sectorielles
Des produits destinés à l'utilisation professionnelle. Dans l'industrie et l'artisanat, le fait de trouver la solution optimale en matière de nettoyage constitue un enjeu économique important. Les aspects environnementaux jouent un rôle essentiel à ce niveau. C'est la raison pour laquelle nous avons mis au point une gamme complète de produits capable de répondre précisément à vos exigences de propreté.
Secteur automobile
Kärcher vous propose des concepts de nettoyage parfaitement adaptés aux exigences particulières des concessionnaires, des garages et des stations-service.
Industrie du bâtiment
Appareils professionnels répondant aux divers problèmes de nettoyage dans les domaines de la construction et de l'artisanat.
Prestataires de services immobiliers
Des produits innovants qui garantissent une propreté optimale, la plus grande efficacité et une maniabilité incomparable en matière de nettoyage des bâtiments et de façades.
Soins de santé
Des systèmes de nettoyage professionnels et efficaces, qui allient hygiène parfaite et bonne rentabilité, destinés aux hôpitaux.
Hôtellerie et restauration
Des systèmes de nettoyage professionnels pour une gestion durable des questions d'hygiène dans l'hôtellerie et la gastronomie.
Industrie
Un partenaire expérimenté sur lequel vous pouvez compter pour toutes les missions de nettoyage industriel.
Agriculture
Des appareils de nettoyage innovants mis au point par Kärcher, avec lesquels vous n'aurez aucun mal à venir à bout des diverses tâches qu'implique l'agriculture.
Services publics et technologie à destination des services municipaux
Des machines de nettoyage qui permettent un travail efficace dans le secteur des services publics et qui assurent une propreté irréprochable.
Commerce de détail
Nos solutions assurant propreté et ordre sur les marchés, dans le commerce de détail et le commerce de gros.
Transport
Tout pour que vous puissiez continuer à livrer vos produits sans anicroche: Kärcher vous soutient avec des systèmes de nettoyage et un excellent service.