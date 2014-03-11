Solutions sectorielles

Des produits destinés à l'utilisation professionnelle. Dans l'industrie et l'artisanat, le fait de trouver la solution optimale en matière de nettoyage constitue un enjeu économique important. Les aspects environnementaux jouent un rôle essentiel à ce niveau. C'est la raison pour laquelle nous avons mis au point une gamme complète de produits capable de répondre précisément à vos exigences de propreté.