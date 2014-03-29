Transport

Pour ne pas être à la merci de la saleté. La logistique est surtout une question de temps et de bonne coordination. Il en est de même pour le nettoyage nécessaire des surfaces d'entrepôts, des véhicules et des bureaux : il ne doit pas vous faire perdre votre cadence. Il vous faut des solutions qui ne représentent pas un fardeau supplémentaire, mais qui vous aident à effectuer ces travaux de manière rapide et efficace. Kärcher peut y contribuer - grâce à des systèmes de nettoyage performants, des conseils avisés et un excellent service après-vente. Tout pour que vous puissiez continuer à livrer vos produits sans anicroche, sans qu'aucun grain de poussière ne vienne entraver votre logistique.