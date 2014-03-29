Transport
Pour ne pas être à la merci de la saleté. La logistique est surtout une question de temps et de bonne coordination. Il en est de même pour le nettoyage nécessaire des surfaces d'entrepôts, des véhicules et des bureaux : il ne doit pas vous faire perdre votre cadence. Il vous faut des solutions qui ne représentent pas un fardeau supplémentaire, mais qui vous aident à effectuer ces travaux de manière rapide et efficace. Kärcher peut y contribuer - grâce à des systèmes de nettoyage performants, des conseils avisés et un excellent service après-vente. Tout pour que vous puissiez continuer à livrer vos produits sans anicroche, sans qu'aucun grain de poussière ne vienne entraver votre logistique.
Les meilleurs appareils de nettoyage pour votre entrepôt.
Dans le domaine de la logistique, il règne une forte activité - et par conséquent beaucoup de salissures. Les restes de colis, de papier et l'usure abrasive des pneus de véhicules sont éliminés rapidement grâce aux robustes autolaveuses et balayeuses aspirantes de Kärcher ainsi qu'aux aspirateurs eau/poussières. Les dimensions compactes des machines assurent une mobilité parfaite. En outre, les nombreuses variantes, de l'alimentation par batterie jusqu'au toit de protection du conducteur, permettent une adaptation optimale à vos besoins.
En toute sécurité dans les espaces réduits
Nettoyer sans risque dans les couloirs étroits et entre de hauts rayonnages : ce n'est pas un problème avec Kärcher. Les appareils compacts permettent la plus grande mobilité et les toits de protection du conducteur apportent la sécurité nécessaire. Les rendements surfaciques élevés, jusqu'à 12 000 m²/h, et la grande autonomie des batteries permettent une durée de travail prolongée.
Convoyeurs
Les convoyeurs sont toujours en mouvement et entraînent ainsi un dépôt constant de salissures, qu'il s'agisse de matériaux d'emballage, de bout de papier ou de déchets issus de l'abrasion des récipients. Avec les appareils Kärcher, par exemple les aspirateurs eau/poussière compacts ou les balayeuses et autolaveuses aspirantes à commande manuelle, ces salissures sont éliminées rapidement sans interrompre l'activité.
Entrepôts frigorifiques
Les zones sensibles en matière d'hygiène exigent un conseil optimal et un plan de nettoyage précis. En effet, les bactéries, les virus et les champignons se développent partout. Dans ce domaine, Kärcher propose les produits de nettoyage et de désinfection adéquats. Votre solution complète chez un seul fournisseur.
Une puissance élevée pour les grandes surfaces.
Les surfaces extérieures sont exposées non seulement aux souillures quotidiennes dues à l'activité de l'entreprise, mais aussi aux influences environnementales. Toutefois, les résidus des véhicules, la boue, la poussière, la pluie et la neige sont faciles à éliminer grâce aux performances des appareils Kärcher. Les balayeuses autoportées dont le rendement surfacique peut atteindre 23 520 m²/h nettoient pratiquement toutes les surfaces sans aucun problème. Et les nettoyeurs haute pression ainsi qu'un débit allant jusqu'à 1 300 l/h permettent de venir rapidement à bout des saletés les plus tenaces.
Surfaces extérieures
Sur les grandes surfaces, la propreté apporte la sécurité nécessaire. Les déplacements continus de matériaux et les facteurs environnementaux exigent des solutions de nettoyage rapides et efficaces. Grâce au rendement surfacique élevé des machines autoportées Kärcher, les grandes surfaces extérieures et les entrepôts extérieurs sont faciles à nettoyer sans perturber ni ralentir le déroulement logistique routinier. Pas de rabot sans copeaux... Dans les entrepôts de bois ou d'acier également, les résidus de l'activité quotidienne s'éliminent facilement grâce aux balayeuses aspirantes de Kärcher. Sur les grandes surfaces, avec les machines autoportées ou ponctuellement avec des appareils manuels mobiles. Les poussières dangereuses s'éliminent en toute sécurité avec un aspirateur industriel de grande capacité.
Stockage des palettes
Lorsque les palettes doivent être transportées de manière rapide et sûre, la propreté des allées constitue une aide appréciable. En effet, chaque poussière est un grain de sable qui vient enrayer les processus bien réglés. Les balayeuses Kärcher conviennent parfaitement pour des entrepôts extérieurs toujours propres. Ainsi, le nettoyage est rapide, efficace et sans effort.
Rampe de chargement
Arrivée et départ, chargement et déchargement : la zone de chargement est toujours en mouvement. La saleté s'y accumule quotidiennement. Le nettoyeur à haute pression de Kärcher peut y remédier rapidement. Il élimine même les résidus tenaces sans effort, jusque dans les moindres recoins et en un temps record.
Grande puissance pour les véhicules utilitaires de tous types.
La propreté du parc de véhicules : pour ne pas perdre la cadence du transport. Grâce à des systèmes parfaitement harmonisés, Kärcher contribue à un nettoyage rapide, simple et efficace des véhicules utilitaires. Par exemple, avec la solution TB de Kärcher : le portique de lavage pour les importants débits de véhicules. En outre, Kärcher met à votre disposition des installations de lavage mobile monobrosse, des produits de nettoyage adaptés et des dispositifs de traitement de l'eau permettant de réaliser des économies. Kärcher satisfait simplement à toutes les exigences.
Économe et efficace pour les parcs automobiles importants
L'installation de lavage pour l'entretien régulier des différents véhicules utilitaires. Facile à manier, monté de manière modulaire, bénéficiant d'une technique fiable. La solution Kärcher TB : rapide, minutieuse, efficace.
Rentabilité pour les petits parcs automobiles
Simple, rapide et économique : l'installation de lavage mobile monobrosse RBS 6000. Elle est déplacée tout autour du véhicule et la brosse rotative élimine tous les encrassements.
Jusque dans les moindres détails.
Nettoyer sans effort les endroits difficiles d'accès : avec les nettoyeurs haute pression Kärcher, les passages de roues, le soubassement des véhicules ou les interstices de la cabine et de la remorque se nettoient facilement.
Accessoires adaptés à chaque application.
Les accessoires Kärcher permettent un meilleur accès ; par exemple, grâce à la brosse de lavage pivotante Entraînée par le jet d'eau, elle élimine les poussières fines et la pellicule grise sur toutes les surfaces extérieures tout en respectant le revêtement.
Au bureau, la propreté planifiée.
Dans les espaces de bureaux également, la propreté est de mise : du nettoyage en profondeur jusqu'au polissage, Kärcher propose la solution adaptée pour toutes les exigences. Qu'ils soient particulièrement maniables, silencieux ou sûrs : les appareils Kärcher seront à la hauteur de vos exigences. Grâce à une vaste gamme d'accessoires, ils peuvent même s'adapter à plusieurs domaines d'utilisation. Et ceux qui privilégient un concept logistique lors du nettoyage choisissent l'ECO-Cleaning. il s'agit d'un système complet qui optimise le déroulement des processus dans le nettoyage des bâtiments.
La gamme d'appareils BRC innovants
Du nettoyage intermédiaire des revêtements textiles au nettoyage intensif en profondeur, en passant par un rafraîchissement de leur aspect extérieur. Kärcher réunit tout chez un seul fournisseur.
Aspirer la poussière comme un professionnel
Élaborés avec des prestataires de services du bâtiment, la gamme professionnelle convainc par sa puissance d'aspiration élevée et son système de filtre quintuple.
L'ECO!Cleaning et les produits de nettoyage adaptés
Conçu spécialement pour optimiser le nettoyage des bâtiments : augmenter les performances, réduire les coûts et protéger l'environnement. En outre, les produits de nettoyage Kärcher vous assistent de manière fiable sans agresser les surfaces extérieures.
Élimine la saleté en profondeur
Idéal pour les zones de passage et les bureaux avec moquette : le nettoyage en profondeur avec un aspiro-brosseur Kärcher.
Nettoyeurs mobiles
Les machines de nettoyage des moquettes sont maniables, robustes et performantes et disposent d'une gamme d'accessoires étendue et de multiples possibilités d'utilisation.
Conseil, service et vente
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