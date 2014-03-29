Transport
Damit Sie dem Schmutz nicht ausgeliefert sind. In der Logistik geht es vor allem um Zeit und genaue Koordination. Auch die nötige Reinigung von Lagerflächen, Fahrzeugen und Büros sollte Sie da nicht aus dem Takt bringen. Sie brauchen Lösungen, die keine zusätzliche Belastung sind, sondern Ihnen helfen diese Arbeiten schnell und effizient zu erledigen. Hier hilft Kärcher – mit leistungstarken Systemen zur Reinigung, bester Beratung und hervorragendem Service. Alles, damit Sie weiter reibungslos ausliefern können, statt dem Schmutz ausgeliefert zu sein.
Die besten Reinigungsgeräte für Ihr Lager.
In der Logistik herrscht hoher Betrieb – mit viel Schmutz als Resultat. Paketrückstände, Papierreste und abrasiver Verschleiß von Fahrzeugreifen lassen sich mit leistungsstarken und robusten Kärcher Scheuer- und Kehrsaugmaschinen sowie Nass- und Trockensaugern schnell beseitigen. Kompakte Maschinenmaße sorgen hier für perfekte Wendigkeit. Und viele Varianten, vom Batterieantrieb bis hin zu Fahrerschutzdächern, sorgen für eine optimale Anpassung an Ihren Bedarf.
Sicher in engen Räumen
Gefahrlos in engen Korridoren und zwischen hohen Regalen reinigen – kein Problem mit Kärcher. Kompakte Geräte sorgen für höchste Wendigkeit und Fahrerschutzdächer für die nötige Sicherheit. Hohe Flächenleistungen bis zu 12.000 m²/h und große Batteriekapazitäten verlängern die Arbeitsintervalle.
Förderanlagen
Förderanlagen sind ständig in Bewegung - und führen somit auch stetig zu Verschmutzung. Ob Paketmaterialien, Zettel oder Abrieb von Behältern. Mit Kärcher Geräten, zum Beispiel kompakten Nass-/Trockensaugern oder handgeführten Kehr- oder Scheuersaugmaschinen sind diese schnell beseitigt, ohne den Betrieb zu unterbrechen.
Kühllager
Sensible Hygienebereiche verlangen eine optimale Beratung und einen genauen Reinigungsplan. Denn Bakterien, Viren oder Pilze entwickeln sich überall. Kärcher bietet hierfür die passenden Reinigungs- und Desinfektionsmittel an. Ihre Komplettlösung aus einer Hand.
Auf großen Flächen große Leistung.
Außenflächen sind nicht nur den täglichen Verschmutzungen des Betriebs, sondern auch Umwelteinflüssen ausgesetzt. Fahrzeugrückstände, Dreck, Staub, Regen und Schnee sind mit mit leistungsfähigen Kärcher Geräten aber leicht beseitigt. Aufsitz-Kehrmaschinen mit Flächenleistungen bis 23.520 m²/ h reinigen nahezu jedes Areal problemlos – und mit Hochdruckreinigern und Wasserfördermengen von bis zu 1300 l / h ist selbst der hartnäckigste Schmutz schnell entfernt.
Außenflächen
Auf großen Flächen sorgt Sauberkeit für die nötige Sicherheit. Ständige Materialbewegungen und Umwelteinflüsse erfordern schnelle und effektive Reinigungslösungen. Mit der hohen Flächenleistung von Kärcher Aufsitzmaschinen sind große Außenflächen und Außenlager leicht zu säubern, ohne dabei den geregelten Logistik-Ablauf zu stören oder zu verzögern. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Auch im Holz- oder Stahllager sind die Rückstände des täglichen Betriebs schnell mit Kärcher Kehrsaugmaschinen beseitigt. Großflächig mit einer Aufsitzmaschine oder punktuell mit wendigen, handgeführten Geräten. Gefährliche Stäube beseitigen Sie sicher mit einem Industriesauger für große Schmutzvolumina.
Palettenlager
Wenn Paletten schnell und sicher transportiert werden müssen, helfen saubere Wege. Denn jeder Schmutz ist ein Stolperstein in den geregelten Abläufen. Für ein stets sauberes Außenlager sind Kärcher Kehrmaschinen optimal geeignet. So ist die Reinigung schnell, effizient und bequem.
Laderampe
An- und Abfahrten, Be- und Entladung – der Ladebereich ist stetig in Bewegung. Da sammelt sich täglich Schmutz an. Eine schnelle Abhilfe schafft ein Kärcher Hochdruckreiniger. Er entfernt selbst festsitzende Rückstände mühelos, bis in die kleinste Ecke und schon in kürzester Zeit.
Starke Leistung für Nutzfahrzeuge aller Art.
Sauberkeit im Fuhrpark – damit der Transport nicht aus dem Takt gerät. Mit perfekt abgestimmten Systemen hilft Kärcher bei der schnellen, einfachen und effizienten Nutzfahrzeugreinigung. Zum Beispiel mit der Kärcher TB. Die Portalwaschanlage für großen Fahrzeugdurchsatz. Darüber hinaus hält Kärcher mobile Einbürsten Waschanlagen, passende Reinigungsmittel und kostensenkende Wasseraufbereitungsanlagen für Sie bereit. Kärcher erfüllt einfach alle Ansprüche.
Für große Fuhrparks wirtschaftlich und effizient
Die Waschanlage für die regelmäßige Pflege unterschiedlicher Nutzfahrzeuge. Leicht zu bedienen, modular aufgebaut, mit zuverlässiger Technik. Die Kärcher TB – schnell, gründlich, effizient.
Rentabilität für kleine Fuhrparks
Einfach, schnell und wirtschaftlich: die mobile Einbürsten-Waschanlage RBS 6000. Sie wird rund um das Fahrzeug geführt und die rotierende Bürste beseitigt sämtliche Verschmutzungen.
Bis ins kleinste Detail
Mühelos schwer erreichbare Stellen reinigen: Mit Kärcher Hochdruckreinigern werden Radläufe, Fahrzeugunterbauten oder Zwischenräume von Kabinen und Aufliegern leicht gereinigt.
Passendes Zubehör für jede Anwendung
Mit Kärcher Zubehören errreichen Sie mehr – zum Beispiel mit der rotierenden Waschbürste. Durch den Wasserstrahl angetrieben, entfernt sie schonend Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen.
Im Büro Sauberkeit nach Plan.
So läuft es auch in Büroräumen sauber ab: Von der Grundreinigung bis zur Politur bietet Kärcher für jede Anforderung die passende Lösung. Ob besonders handlich, besonders leise oder besonders sicher: Kärcher Geräte werden Ihren Anfor-derungen gerecht. Dank zahlreichem Zubehör eignen sie sich sogar für mehr als einen Anwendungsbereich. Und wer auch bei der Reinigung ein logistisches Konzept bevorzugt, setzt auf ECO!Cleaning. Ein komplettes System zur Optimierung der Prozessabläufe bei der Gebäudereinigung.
Die innovative BRC-Gerätereihe
Von der Zwischenreinigung zur Auffrischung des Erscheinungsbildes bis zur intensiven Grundreinigung von textilen Belägen. Kärcher bietet Ihnen alles aus einer Hand.
Trockensaugen wie ein Profi
Mit Gebäudedienstleistern entwickelt, überzeugt die Professional-Reihe: durch hohe Saugkraft und ein 5-fach-Filtersystem.
ECO!Cleaning und passende Reinigungsmittel
Eigens entwickelt, um die Gebäudereinigung zu optimieren: Leistung steigern, Kosten reduzieren und Umwelt schonen. Zusätzlich helfen Kärcher Reinigungsmittel zuverlässig, ohne Oberflächen anzugreifen.
Holt den Schmutz aus der Tiefe des Flors
Ideal für Durchgangsbereiche und Büros mit Auslegeware: die tiefengründliche Reinigung mit Kärcher Teppichbürstsaugern.
Mobile Reinigungskräfte
Handliche, robuste und leistungsstarke Teppichreinigungsgeräte verfügen über ein umfangreiches Zubehör und vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
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