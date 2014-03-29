Des résultats brillants pour les concessions automobiles, les garages et les stations-service
Kärcher vous propose des concepts de nettoyage développés pour les exigences spécifiques des concessions automobiles, des garages et des stations-service. Laissez-vous convaincre par la vaste gamme d'appareils de nettoyage de Kärcher et par les prestations de service adaptées aux besoins des clients.
La propreté est votre carte de visite
Montrez à vos clients qu'ils sont à la bonne adresse chez vous. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Garantissez également à vos collaborateurs la sécurité qu'ils méritent. Dans de nombreux domaines de travail, la propreté contribue à une sécurité plus élevée.
Secteurs de l'automobile
Stations-service
Le nom de Kärcher est synonyme de solutions de nettoyage hors pair et d'un service clientèle de qualité.
Aires de lavage
Facilite le lavage professionnel des véhicules: Kärcher propose une gamme complète et flexible – du lavage en libre-service aux stations de lavage pour véhicules utilitaires.
Concessions automobiles
Une propreté plus éclatante pour des chiffres de vente en hausse: misez sur Kärcher pour faire briller vos espaces d'exposition au même titre que les voitures que vous proposez.
Garage
La sécurité au travail grâce à la propreté: faites confiance aux solutions de nettoyage Kärcher pour impressionner vos clients et votre personnel.
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
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