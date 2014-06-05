Idées, solutions de nettoyage et prestations pour les stations-service d'aujourd'hui
Cela fait bien longtemps que les stations-service modernes ne se limitent plus à la simple vente de carburant. Vous le savez. Nous le savons. Les stations-service d'aujourd'hui se sont aussi transformées en des points de chute et de service qui sont autant appréciés des oiseaux de nuit que de ceux qui achètent des fleurs à la dernière minute, qui sont autant fréquentés pour le nettoyage des véhicules que pour se ravitailler en cours de route et qui sont même devenus pour beaucoup un point de rencontre pour prendre leur café le matin.
Faits intéressants relatifs à l'industrie
Nettoyage des stations-services
Dans les stations-services, le nettoyage s'étend sur plusieurs fronts. Un travail exigeant, mais vite réalisé si on investit dans le matériel adéquat! Sans dispenser du nettoyage en profondeur à intervalles réguliers, la tâche est néanmoins plus légère si on entretient en permanence la propreté de ses installations.
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