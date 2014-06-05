Ideen, Reinigungslösungen und Services für die Tankstelle von heute
Moderne Tankstellen sind längst keine reinen Kraftstoffverkaufsstellen mehr. Das wissen Sie. Das wissen wir. Heutige Tankstellen sind auch zu Anlauf- und Serviceinseln geworden, die von Nachtschwärmern genauso geschätzt werden wie von Blumenkäufern in letzter Minute, die zur Fahrzeugpflege genauso intensiv besucht werden wie zur Beschaffung von Wegzehrungen und für viele sogar zu einem Treffpunkt zum morgendlichen Kaffee geworden sind.
Wissenswertes aus der Industrie
Tankstellenreinigung
Bei Tankstellen ist Reinigung an vielen Fronten gefordert. Wer allerdings in die richtige Technik investiert, ist schnell mit den erforderlichen Arbeiten fertig. So braucht es zwar immer noch eine Grundreinigung in regelmässigen Abständen. Wer seine Anlage jedoch kontinuierlich sauber hält, hat deutlich weniger zu tun.
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