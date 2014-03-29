Glanzleistungen für Autohäuser, Werkstätten und Tankstellen

Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern, Werkstätten und Tankstellen abgestimmt sind. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot und den kundenfreundlichen Dienstleistungen überzeugen.

Reinigungskonzepte für Autohäuser und Tankstellen

Sauberkeit ist Ihre Visitenkarte

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass sie bei Ihnen richtig sind. Sie haben keine zweite Chance auf einen guten ersten Eindruck. Und geben Sie Ihren Mitarbeitern die Sicherheit, die Sie verdienen. Sauberkeit ist in vielen Arbeitsbereichen ein Beitrag zu mehr Sicherheit.

Bereiche in der Branche Automotive

Tankstellen

Ausgezeichnete Reinigungslösungen und kundenfreundlicher Service für die moderne Tankstelle – dafür steht Kärcher.

Waschplätze

Professionelle Fahrzeugwäsche leicht gemacht: Kärcher bietet das flexible Gesamtprogramm – von der SB-Wäsche bis zur Nufa-Waschanlage.

Autohäuser

Gesteigerter Glanz, gesteigerte Verkäufe: Setzen Sie auf Kärcher, damit Ihre Ausstellungsflächen genauso blitzen wie die Autos, die Sie anbieten.

Werkstatt

Arbeitssicherheit durch Sauberkeit: Vertrauen Sie auf Kärcher Reinigungslösungen, die bei Ihren Kunden und Mitarbeitern Eindruck machen.

Beratung, Service und Verkauf

Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.

Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!

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