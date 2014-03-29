Glanzleistungen für Autohäuser, Werkstätten und Tankstellen
Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern, Werkstätten und Tankstellen abgestimmt sind. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot und den kundenfreundlichen Dienstleistungen überzeugen.
Sauberkeit ist Ihre Visitenkarte
Zeigen Sie Ihren Kunden, dass sie bei Ihnen richtig sind. Sie haben keine zweite Chance auf einen guten ersten Eindruck. Und geben Sie Ihren Mitarbeitern die Sicherheit, die Sie verdienen. Sauberkeit ist in vielen Arbeitsbereichen ein Beitrag zu mehr Sicherheit.
Bereiche in der Branche Automotive
Tankstellen
Ausgezeichnete Reinigungslösungen und kundenfreundlicher Service für die moderne Tankstelle – dafür steht Kärcher.
Waschplätze
Professionelle Fahrzeugwäsche leicht gemacht: Kärcher bietet das flexible Gesamtprogramm – von der SB-Wäsche bis zur Nufa-Waschanlage.
Autohäuser
Gesteigerter Glanz, gesteigerte Verkäufe: Setzen Sie auf Kärcher, damit Ihre Ausstellungsflächen genauso blitzen wie die Autos, die Sie anbieten.
Werkstatt
Arbeitssicherheit durch Sauberkeit: Vertrauen Sie auf Kärcher Reinigungslösungen, die bei Ihren Kunden und Mitarbeitern Eindruck machen.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
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