Sauberkeit ist Sicherheit: die Werkstatt-Reinigung
Die Werkstatt ist der Arbeitsplatz Ihrer Mechaniker, aber auch ein weiterer Kontaktpunkt Ihrer Kunden mit Ihrem Unternehmen. Daher ist es wichtig, auch hier einen absolut sauberen Eindruck zu hinterlassen. Da in der Werkstatt vor allen Dingen hartnäckiger und schmieriger Schmutz anfällt, bietet Ihnen Kärcher besonders kraftvolle Reinigungslösungen an, die für leichte Bedienbarkeit und rückstandsfreie Sauberkeit stehen. Alle Reinigungsgeräte und Reinigungsmittel wurden konzipiert, um die Arbeits- und Prozesssicherheit in Ihrer Werkstatt stets zu gewährleisten. Denn nur eine saubere Werkstatt ist eine sichere Werkstatt.
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