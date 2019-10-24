Propreté égale sécurité: le nettoyage du garage
Le garage est le lieu de travail de vos mécaniciens mais il constitue également un point de contact supplémentaire entre vos clients et votre entreprise. Par conséquent, il est important qu'il laisse, lui aussi, une impression de propreté irréprochable. Étant donné qu'un garage produit avant tout des saletés tenaces et graisseuses, Kärcher vous propose des solutions de nettoyage particulièrement performantes, synonymes d'une utilisation facile et d'une propreté sans traces. Tous nos appareils de nettoyage et détergents ont été conçus pour garantir en permanence un travail en toute sécurité et la fiabilité des processus dans votre garage. Car seul un garage propre est un garage sûr.
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