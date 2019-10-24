Eine saubere Leistung: die Autowäsche
Sie wissen, dass es bei der Fahrzeugwäsche um viel mehr geht als saubere Autos. Es geht um zufriedene Kunden, die immer wieder kommen. Mit unseren SB-Waschplätzen zur manuellen Fahrzeugreinigung, SB-Saugern zur professionellen Innenreinigung und unseren Forecourtgeräten generieren Sie sich auf einfachem Weg ein interessantes Zusatzeinkommen – und das bei einem vergleichsweise geringen Investment.
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