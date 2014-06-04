La propreté, facteur de vente
La vente automobile nécessite des connaissances techniques, le sens de la clientèle et du charisme. Toutefois, ces qualités ne font qu'une partie du succès commercial. En effet, la propreté est la condition sine qua non pour créer une ambiance agréable propice aux argumentations de vente. Il en va de même au garage où la propreté constitue la base pour un travail en toute sécurité. C'est pourquoi Kärcher vous propose des concepts de nettoyage développés pour les exigences spécifiques des concessions automobiles et des garages. Laissez-vous convaincre par la vaste gamme d'appareils de nettoyage de Kärcher et par les prestations de service adaptées aux besoins des clients.
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