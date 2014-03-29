Industrie
Un partenaire expérimenté sur lequel vous pouvez compter pour toutes les missions de nettoyage industriel. C'est lorsque tout s'imbrique à la perfection que la production fonctionne parfaitement. Il en va de même pour les processus de nettoyage : on obtient un nettoyage efficace une fois que toutes les solutions s'harmonisent. C'est la raison pour laquelle Kärcher, en tant que fournisseur système, vous propose des solutions de nettoyage sûres, efficaces, fortes et coordonnées dans tous les domaines.
Industrie agro-alimentaire
La production agro-alimentaire est soumise à des normes d'hygiène strictes, que ce soit pour la production à proprement parler ou pour les étapes intervenant avant ou après.
Construction mécanique
Dans le secteur de la construction mécanique, il est important de trouver un partenaire de nettoyage qui offre une solution à chaque défi et qui accorde de l'importance aux plus petits détails.
Industrie chimique
Dans l'industrie chimique, les résidus les plus divers se présentent jour après jour et imposent des exigences strictes en nettoyage : poussières fines, taches de colle, liquides corrosifs, huiles minérales ou granulats.
Solutions et systèmes de nettoyage pour l'industrie
Avec nos aspirateurs industriels, nos nettoyeurs cryogéniques, nos systèmes de nettoyage intérieur de fûts et réservoirs, nos nettoyeurs haute pression et ultra haute pression ainsi que nos autolaveuses et nos balayeuses, nous couvrons le besoin de pratiquement tous les domaines industriels. N’hésitez pas à nous proposer votre défi. Nous vous présenterons une solution la plus efficace et la plus rentable
Conseil, service et vente
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