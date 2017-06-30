Solutions et systèmes de nettoyage pour l'industrie
Avec nos aspirateurs industriels, nos nettoyeurs cryogéniques, nos systèmes de nettoyage intérieur de fûts et réservoirs, nos nettoyeurs haute pression et ultra haute pression ainsi que nos autolaveuses et nos balayeuses, nous couvrons le besoin de pratiquement tous les domaines industriels. N’hésitez pas à nous proposer votre défi. Nous vous présenterons une solution la plus efficace et la plus rentable.
Solutions industrielles
Réussite à tous les niveaux.
La saleté ne connaît pas de limites. Par conséquent, vous avez besoin de solutions de nettoyage qui couvrent tous les niveaux opérationnels d’une entreprise industrielle – depuis l’infrastructure, en passant par les zones proches de la fabrication, jusqu’à la fabrication proprement dite qui nécessite un nettoyage en place. Pour ces multiples missions, vous avez besoin de bien plus que la somme pure et simple des différentes applications. Vous avez besoin d’un système qui garantit des résultats optimaux à tous les niveaux. Et nous vous le fournissons.
Notre système Kärcher
En collaboration avec les utilisateurs – autrement dit: avec vous – nous trouvons les solutions, les produits et les prestations de service toujours à la pointe de l’innovation et toujours dans le but de créer un système optimisé. Un système qui, véritable solution industrielle, englobe les appareils, les accessoires, les détergents et les prestations de service nécessaires et que vous pouvez intégrer à vos processus sans difficulté en créant une valeur ajoutée effective. Soit un système qui fait la différence: notre système Kärcher.
Un partenaire pour tout.
En milieu industriel, vous faites face à une multitude de tâches de nettoyage, souvent très spécifiques: machines et installations, moules et pièces, voies de transport et surfaces de stockage en intérieur et en extérieur. Chacun de ces domaines étant complexe, il faut un vaste savoir-faire et une grande expérience afin de les intégrer à un système opérationnel d’une efficacité et rentabilité maximum. Leader du marché mondial du matériel de nettoyage, nous disposons de ce savoir-faire requis, allié à une expérience de plus de 75 ans. Nous avons le système Kärcher unique. Et nous avons la solution pour toutes vos missions. Qu’en tirez-vous? Tous les avantages!
Augmentez votre rentabilité grâce à une gestion intelligente du nettoyage. En assurant une propreté irréprochable dans tous les domaines, vous augmenterez, dans le même temps, la qualité. Et grâce à nos méthodes de nettoyage innovantes, en douceur et conservatrices, vous optimiserez l’entretien et la maintenance de vos installations.
En utilisant nos solutions personnalisées pour votre milieu de fabrication spécifique, vous assurerez toujours le respect des normes d’hygiène et de sécurité de votre branche. Pour les milieux extrêmes ou critiques, dont les zones à risque d’explosion, de danger, à températures extrêmes ou à accès limité, nous vous fournissons des solutions hautement spécialisées. Dans le même temps, vous conforterez votre activité principale tout en profitant d’immobilisations réduites.
L’élimination des substances critiques compte parmi les tâches de nettoyage les plus exigeantes. Explosible ou nocive pour la santé, huileuse, grasse ou visqueuse – notre matériel spécial vous permet d’éliminer quasi toute sorte de saleté de manière fiable et en toute sécurité sans porter atteinte à vos installations. Lorsque vous faites face aux souillures extrêmement tenaces, utilisez simplement la force pure de l’eau: grâce à nos systèmes à jet d’eau ultra haute pression, vous éliminerez les souillures de même que les peintures, les revêtements et le béton durci de manière ciblée.
Les pauses sont importantes pourvu qu’elles soient planifiées. Pour que vous puissiez vous conformer toujours à votre planning, nous vous fournissons des solutions de nettoyage qui peuvent être utilisées simultanément à vos processus de fabrication sans causer d’interruptions, et ce tout en assurant des durées d’équipement et de transformation minimisées.
Votre monde du travail est déjà complexe. Vous serez donc content du maniement simple de notre matériel de nettoyage même dans des conditions bien spécifiques. Afin que vous ne fassiez pas face à de nouveaux problèmes dès que le nettoyage aura été terminé, nous vous soutenons avec nos méthodes écologiques de nettoyage et de traitement des résidus de production et des effluents.
Aspirateurs industriels
Aspirateurs solides pour une propreté irréprochable.
En milieu industriel, l’aspiration est utilisée dans d’innombrables domaines des poussières des plus fines jusqu’aux gros détritus, en passant par les matières solides et les liquides, et ce de manière mobile ou stationnaire. Nous développons pour vous des solutions d’aspiration standard ou personnalisées, adaptées pour les branches et les domaines d’utilisation les plus divers. Dites-nous ce que vous devez aspirer où. Nous vous montrerons comment le faire au mieux.
En aspirant, vous gagnerez aussi de l’argent. La propreté est, en effet, la condition préalable indispensable d’une haute qualité de produit constante. Et cette qualité vous permettra, à son tour, d’obtenir des prix plus élevés sur le marché.
Vos avantages grâce à nos aspirateurs industriels:
- Robustesse extrême – matériaux de grande qualité et assemblages durables
- Stabilité pendant de nombreuses années
- Appareils extra puissants adaptés aussi pour un fonctionnement en trois équipes
- Aspirateurs de sécurité pour l’utilisation dans des milieux nocifs pour la santé
- Solutions spéciales pour un service stationnaire en fonction des besoins du client
Exemples d’utilisation
- Copeaux métalliques, granulés, déchets de poinçonnage
- Poussières nocives pour la santé
- Poussières explosibles
- Liquides de refroidissement, lubrifiants et huiles
- Poudres
- Composites à fibres
Secteurs d’utilisation
- Automobile
- Génie mécanique et construction d’installations
- Métallurgie et transformation des métaux
- Construction d’outils et usinage des métaux
- Cokerie et raffinage
- Transformation du verre et de la pierre
- Industrie papetière et imprimerie
- Industrie agroalimentaire
- Production d’amidon et de tabac
- Production de caoutchouc et de matières plastiques
- Industrie du bois et fabrication de meubles
- Industrie chimique
- Industrie pharmaceutique
- Communes et municipalités
Industrie métallurgique
Automobile
Nettoyeurs ultra haute pression
Compétences alliées – force inédite.
Nous avons allié les compétences de Kärcher et WOMA afin de développer, pour vous, les nettoyeurs ultra haute pression pour les interventions les plus dures des secteurs de l’industrie et du bâtiment. Le résultat: nos nouvelles classes UHP (Ultra High Pressure – ultra haute pression).
Nos nouvelles classes UHP vous proposent des appareils ultra haute pression compacts standardisés à partir d’une pression de service de 350 bars jusqu’à la classe supérieure d’une extraordinaire pression de service de 2800 bars. Ces puissances sont disponibles tant comme solution mobile que comme solution stationnaire intégrée au processus. Les solutions configurées en fonction du besoin individuel peuvent générer des pressions de service jusqu’à 4000 bars. Les pompes industrielles hautement efficaces qui sont utilisées à cette fin, proviennent de notre centre de compétence WOMA, pionnier de la technologie ultra haute pression.
Vos avantages:
- Caractère écologique
- Rentabilité
- Technologie innovante
- Force parfaitement dosée
- Sécurité de l’opérateur
Exemples d’utilisation
- Assainissement et décapage du béton
- Nettoyage de tuyauteries, faisceaux tubulaires et échangeurs thermiques
- Nettoyage de tamis, de filtres et de l’intérieur de réservoirs
- Enlèvement de revêtements et dévernissage
- Dérouillage
- Préparation des subjectiles
- Coupe abrasive
- Toutes les méthodes d’enlèvement de surfaces
Secteurs d’utilisation
- Automobile
- Construction, entretien et maintenance de bateaux
- Industrie agroalimentaire
- Industrie chimique
- Génie mécanique
- Transformation des métaux, de l’acier et de l’aluminium
- Transformation de la pierre
- Industrie papetière
- Transformation et affinage des produits pétroliers / huiles minérales raffinés
- Transports
- Bâtiment
- Industrie minière
- Nettoyage de bâtiments
- Bâtiments recevant du public
- Centrales
- Déconstruction et décontamination
Enlèvement en profondeur du béton au moyen d’un robot Aqua Cutter
Diverses applications de la buse à jet rond et de la turbo buse
Nettoyage cryogénique
Grenaillage cryogénique – puissant, en douceur, sans résidus.
Vous voulez éliminer la saleté tenace de manière efficace mais en douceur? Alors, les nettoyeurs cryogéniques Kärcher sont faits pour vous. À l’aide de l’air comprimé et des pellets de neige carbonique, ils débarrassent sans efforts les pièces usinées ou les surfaces de résidus de caoutchouc, d’huiles, de graisses, de peintures et bien d’autres couches indésirables.
Nos nettoyeurs cryogéniques peuvent être utilisés sans problèmes là où le nettoyage à l’eau ou au sable est prohibé par la légalisation ou non rentable. Les pellets de neige carbonique se dissolvent sans résidus et ne laissent pas de traces d’humidité. Ainsi, vous pourrez nettoyer aussi les éléments pour lesquels les méthodes traditionnelles ne sont pas adaptées, p. ex. pour les moteurs électriques. En outre, vous fabriquerez vos pellets simplement grâce à nos pelletiseurs. Et enfin, les accessoires parfaitement adaptés à chacune des applications variées, vous permettront d’obtenir toujours des résultats de nettoyage qui convainquent.
Vos avantages:
- Plus besoin de préparatifs
- Durée d’immobilisation minimale des machines
- Nettoyage dans le respect de l’environnement
- Nettoyage inoffensif des surfaces
- Sans résidus
- Nettoyage au cours de la production
- Pas besoin de démontage
Exemples d’utilisation
- Robots
- Moules
- Chaînes de remplissage et d’embouteillage
- Systèmes de transport et convoyeurs
- Chariots de manutention
- Composants et éléments hydrauliques
- Éléments électriques
- Armoires électriques
Secteurs d’utilisation
- Automobile, fonderies et ateliers d’injection de plastique
- Imprimeries
- Industries du plastique et de l’emballage
- Industries du bois et papetière
- Industrie électronique
- Industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques
- Construction d’acier, métallique et de machines
- Communes et municipalités
Nettoyage de moules au moyen du nettoyeur cryogénique
Décapage de la protection du dessous de caisse au moyen du nettoyeur cryogénique
Nettoyage intérieur des fûts et réservoirs
Citernes, silos, containeurs: nettoyage perfectionné.
Dans les domaines des transports et de l’industrie, divers types de récipients sont utilisés pour les matériaux et les substances les plus variés. Pour le nettoyage conforme de ces récipients, nous vous proposons des solutions sur mesure sur la base de composants modulaires.
Nous concevons votre installation pour chaque but de nettoyage, pour chaque produit et pour tous les intervalles de nettoyage. À ce titre, nous retenons tous les facteurs spécifiques tels que la taille et la géométrie, les impuretés typiques et les influences extérieures. Nos solutions de système vous permettent de répondre aux exigences les plus diverses par rapport au nettoyage des citernes, silos et containeurs de manière parfaitement professionnelle.
Vos avantages:
- Économie d’énergie
- Coûts d’effluents réduits
- Mise en place moins exigeante en termes de travail et coûts
- Grande sécurité en matière de planification et de coûts
- Flexibilité et mobilité maximales
- Modularité avec des composants détachés éprouvés.
Exemples d’utilisation
- Citernes et silos
- Containeurs 20 pieds (ISO)
- Wagons-citernes ferroviaires
- Containeurs IBS
- Fûts
- Récipients de tout type
Secteurs d’utilisation
- Industrie chimique et commerce
- Transports et logistique
- Industrie agroalimentaire
- Brasseries et producteurs de boissons
Solution de nettoyage d’intérieur de réservoirs (version brève)
Solution de nettoyage d’intérieur de réservoirs
Nettoyage des réacteurs et cuves
Solutions de système pour les cuves agitées et les réacteurs
Vous travaillez avec une multitude de substances et processus différents? Selon toute logique, vous avez, donc, besoin de solutions personnalisées afin de répondre aux exigences élevées en matière d’hygiène et de propreté. Nous vous toutes les déclinaisons envisageables: mobiles, stationnaires, entièrement intégrées et automatisées.
Le schéma de système simplifié vous montre un exemple d’une solution de nettoyage modulaire. L’unité de nettoyage mobile s’approche du récipient à nettoyer, sa tête de projection mobile atteint toutes les surfaces intérieures et toutes les pièces intégrées. Après le nettoyage, l’agent de nettoyage est recyclé dans le récipient de recyclage et filtré. Ce qui a l’air simple exige néanmoins une grande compétence technique et une grande expérience. Nous vous proposons les deux et les utilisons entièrement au service de votre projet.
Vos avantages:
- Gain de temps et disponibilité augmentée
- Sécurité des processus grâce au résultat de nettoyage fiable
- Flexibilité grâce à la modularité
- Durabilité et efficacité
- Sécurité au travail
- De la moyenne pression (50 bars) à l’ultra haute pression (1500 bars)
- À eau froide ou chaude ou à vapeur chaude
- Avec des solutions aqueuses, de l’eau déminéralisée, des acides, des bases ou des solvants
Exemples d’utilisation
- Cuves agitées
- IBC
- Fûts
- Réacteurs
- Cuves
- Récipients mobiles
Secteurs d’utilisation
- Industrie chimique
- Industrie cosmétique
Nettoyeurs haute pression stationnaires
Stationnaire. Prête à l’utilisation immédiate.
Suivez l’exemple des nombreux utilisateurs industriels qui utilisent nos installations haute pression stationnaires depuis plusieurs décennies en raison de leur grande puissance, efficacité et longévité. Une unité haute pression peut alimenter jusqu’à 17 points de prise pour un fonctionnement simultanée multi-lance.
Nos stations de nettoyage à haute pression peuvent couvrir toutes les plages de puissance dont vous avez besoin. Dans tous les cas, elles sont efficaces, sûres et rentables. C’est garanti! À partir d’une unité d’alimentation centrale, l’eau à haute pression est transportée à travers une tuyauterie jusqu’aux points de prise fixement installés pour y être disponible sans réserve et tout à fait selon le besoin. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans refaire le plein ni temps d’équipement ni interruption du travail.
Vos avantages :
- Économie de coûts grâce aux temps d’équipement réduits
- Disponibilité constante: à n’importe quel endroit et à n’importe quel moment
- Sécurité au travail
- Respect des normes hygiéniques légales
- Travail réduit
Exemples d’utilisation
- Boucheries et abattoirs
- Production agroalimentaire en général
- Ponts de bateaux de croisière
- Piscines et thermes
- Lignes de fabrication industrielles
Secteurs d’utilisation
- Industrie agroalimentaire
- Bateaux de croisière
- Automobile et garages
- Industries chimiques et métallurgiques
Laveuses de pièces
Propreté irréprochable pièce par pièce.
Les laveuses de pièces font partie intégrante de la fabrication et de l’entretien industriels contemporains. Vous nettoyez les pièces usinées et les outils toujours aux solvants? Nos laveuses de pièces vous permettront d’obtenir des résultats de nettoyage inédits sans recours aux solvants.
Nos laveuses de pièces et nos détergents à base d’eau vous permettent d’éliminer sans effort et soigneusement les huiles, les graisses et d’autres saletés. Vous pouvez opter pour la méthode automatique, manuelle ou biologique.
Vos avantages:
- Détergents à base aqueuse inoffensifs pour l’environnement
- Zone de travail ergonomique
- Robustesse et grande qualité
- Coûts d’évacuation réduits
Exemples d’utilisation
- Outils
- Boîtes de vitesses
- Pièces de machines
- Composants de moteurs
- Pièces détachées encrassées par de l’huile ou de la graisse
- Composants utilisés dans le cadre de l’entretien
Secteurs d’utilisation
- Garages automobiles et autres ateliers
- Entreprises de service et d’entretien
- Transformation de métaux
- Nettoyage de composants utilisés dans le cadre de l’entretien
- Fabrication
Nettoyage de pièces dans le processus de peinture
Laveuse de pièces automatique – mise en service
Sécurité au travail
La sécurité est prioritaire
En milieu industriel, la sécurité au travail est prioritaire. Pour de nombreux domaines, des précautions générales sont prescrites tandis que, pour les travaux fortement dangereux, des équipements de protection certifiés sont obligatoires.
Nos équipements de protection vous protègent fiablement contre les saletés, l’humidité, les bruits et les blessures tout en présentant un design fraîchement moderne. Pour la fabrication de nos équipements de protections, nous recourrons exclusivement aux matériaux de grande qualité et qui sont faciles à entretenir, robustes et particulièrement résistants. En plus de toute protection professionnelle indispensable, vous profiterez aussi d’une liberté de mouvement optimale et d’un excellent confort.
Vos avantages:
- Protection intégrale de l’utilisateur / de l’opérateur de la machine
- Sécurité au travail
- Vision libre et claire
- Grip parfait tout en assurant un grand confort
- Protection hautement efficace
- Bon sentiment de sécurité
- Confort et bonne isolation acoustique alliés
Pour l’utilisation dans le cadre des méthodes de grenaillage, p. ex.:
- Travail avec des nettoyeurs cryogéniques
- Travail avec des nettoyeurs ultra haute pression
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
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