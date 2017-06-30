Un partenaire pour tout.

En milieu industriel, vous faites face à une multitude de tâches de nettoyage, souvent très spécifiques: machines et installations, moules et pièces, voies de transport et surfaces de stockage en intérieur et en extérieur. Chacun de ces domaines étant complexe, il faut un vaste savoir-faire et une grande expérience afin de les intégrer à un système opérationnel d’une efficacité et rentabilité maximum. Leader du marché mondial du matériel de nettoyage, nous disposons de ce savoir-faire requis, allié à une expérience de plus de 75 ans. Nous avons le système Kärcher unique. Et nous avons la solution pour toutes vos missions. Qu’en tirez-vous? Tous les avantages!

Augmentez votre rentabilité grâce à une gestion intelligente du nettoyage. En assurant une propreté irréprochable dans tous les domaines, vous augmenterez, dans le même temps, la qualité. Et grâce à nos méthodes de nettoyage innovantes, en douceur et conservatrices, vous optimiserez l’entretien et la maintenance de vos installations.

En utilisant nos solutions personnalisées pour votre milieu de fabrication spécifique, vous assurerez toujours le respect des normes d’hygiène et de sécurité de votre branche. Pour les milieux extrêmes ou critiques, dont les zones à risque d’explosion, de danger, à températures extrêmes ou à accès limité, nous vous fournissons des solutions hautement spécialisées. Dans le même temps, vous conforterez votre activité principale tout en profitant d’immobilisations réduites.



L’élimination des substances critiques compte parmi les tâches de nettoyage les plus exigeantes. Explosible ou nocive pour la santé, huileuse, grasse ou visqueuse – notre matériel spécial vous permet d’éliminer quasi toute sorte de saleté de manière fiable et en toute sécurité sans porter atteinte à vos installations. Lorsque vous faites face aux souillures extrêmement tenaces, utilisez simplement la force pure de l’eau: grâce à nos systèmes à jet d’eau ultra haute pression, vous éliminerez les souillures de même que les peintures, les revêtements et le béton durci de manière ciblée.



Les pauses sont importantes pourvu qu’elles soient planifiées. Pour que vous puissiez vous conformer toujours à votre planning, nous vous fournissons des solutions de nettoyage qui peuvent être utilisées simultanément à vos processus de fabrication sans causer d’interruptions, et ce tout en assurant des durées d’équipement et de transformation minimisées.

Votre monde du travail est déjà complexe. Vous serez donc content du maniement simple de notre matériel de nettoyage même dans des conditions bien spécifiques. Afin que vous ne fassiez pas face à de nouveaux problèmes dès que le nettoyage aura été terminé, nous vous soutenons avec nos méthodes écologiques de nettoyage et de traitement des résidus de production et des effluents.