Industrielle Reinigungslösungen und -Systeme
Mit unseren Industriesaugern, Trockeneisstrahlgeräten, Tankinnenreinigungssystemen, Hoch- und Höchstdruckstrahlgeräten, Bodenreinigern und Kehrmaschinen decken wir praktisch jeden Bedarf in allen Bereichen der Industrie. Sagen Sie uns einfach, vor welcher Herausforderung Sie stehen. Wir sagen Ihnen, wie Sie diese am effektivsten und wirtschaftlichsten meistern.
Industrielösungen
Erfolg über alle Ebenen
Weil Schmutz keine Grenzen kennt, brauchen Sie Reinigungslösungen, die über alle Prozessebenen eines Industriebetriebs reichen: von der Infrastruktur über produktionsnahe Bereiche bis zur Produktion selber, der Cleaning in Place-Installation. Für diese Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben brauchen Sie mehr als die Summe einzelner Anwendungen. Sie brauchen ein System, das durchgängig optimale Ergebnisse gewährleistet. Und das bekommen Sie von uns.
Unser Kärcher System
Gemeinsam mit Anwendern wie Ihnen suchen wir nach den innovativsten Lösungen, Produkten und Dienstleistungen. Immer mit dem Ziel, ein optimiertes System zu ermöglichen. Ein System aus Geräten, Zubehören, Reinigungsmitteln und Dienstleistungen, das Sie problemlos in Ihre Betriebsabläufe integrieren können und das Ihnen als Industrielösung tatsächlichen Mehrwert bringt. Und damit ein System, das den Unterschied macht. Unser Kärcher System
Ein Partner für alles
In der Industrie stehen Sie vor vielen, oft sehr speziellen Reinigungsaufgaben: Maschinen und Anlagen, Formen und Teile sowie Transportwege und Lagerflächen im Innen- und Außenbereich. Jeder dieser Bereiche für sich ist schon sehr komplex. Diese in ein funktionierendes System von höchster Effektivität und Wirtschaftlichkeit zu bringen, erfordert sehr viel Know-how und Erfahrung. Wir als Weltmarktführer für Reinigungstechnik haben dieses Know-how und über 75 Jahre Erfahrung. Wir haben das einzigartige Kärcher System. Und wir haben die Lösung für jede Ihrer Aufgaben. Was Sie davon haben? Alle Vorteile.
Steigern Sie die Wirtschaftlichkeit durch intelligentes Reinigungsmanagement. Durch Sauberkeit in allen Bereichen erhöhen Sie gleichzeitig die Qualität. Und mit unseren innovativen, schonenden und konservierenden Reinigungsverfahren optimieren Sie Pflege und Wartung Ihrer Anlagen.
Mit dem Einsatz unserer maßgeschneiderten Lösungen für spezielle Produktionsumgebungen gewährleisten Sie jederzeit die Einhaltung branchenspezifischer Standards für Hygiene und Sicherheit. Für extreme und kritische Umgebungen wie Ex-Zonen, Gefahrenzonen, Bereiche mit extremen Temperaturen und eingeschränkte Zugänglichkeit bekommen Sie von uns hoch spezialisierte Lösungen. Gleichzeitig unterstützen Sie dadurch Ihr Kerngeschäft. Und Sie profitieren zusätzlich von verkürzten Standzeiten.
Eine der anspruchsvollsten Reinigungsaufgaben ist das Entfernen kritischer Substanzen. Egal, ob explosiv oder gesundheitsgefährdend, ölig, fettig oder zäh – mit unseren Spezialanwendungen können Sie praktisch jeden Schmutz zuverlässig und sicher entfernen, ohne Ihre Anlagen zu beeinträchtigen. Und gegen extrem widerspenstige Verschmutzungen und Aushärtungen setzen Sie, wo es technisch möglich ist, einfach die pure Kraft des Wassers ein: Mit unseren Höchstdruck-Wasserstrahlsystemen entfernen Sie gezielt jeden Schmutz und sogar Anstriche, Beschichtungen und ausgehärteten Beton.
Pausen sind wichtig, wenn sie geplant sind. Damit das so bleibt, bekommen Sie von uns Reinigungslösungen, die Sie unterbrechungsfrei parallel zu Ihren Produktionsprozessen anwenden können. Und das mit minimalen Rüst- und Umbauzeiten.
Ihre Arbeitswelt ist bereits komplex genug. Sie werden sich also über die einfache Handhabung unserer Reinigungsgeräte, auch die für spezielle Anforderungen, freuen. Und damit Sie nach erfolgreicher Reinigung nicht vor neuen Problemen stehen, unterstützen wir Sie mit umweltverträglichen Verfahren für die Reinigung und Aufbereitung von Produktionsrückständen und Abwässern.
Industriesauger
Sauger. Sauber. Solide.
Das Saugen hat in der Industrie unzählige Anwendungen: von Feinststaub bis Grobschmutz, Feststoffe oder Flüssigkeiten, mobil oder stationär. Wir entwickeln für Sie Sauglösungen als Standard- oder kundenspezifische Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen und Einsatzbereiche. Sie sagen uns, was Sie wo absaugen müssen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das am besten können.
Mit Saugen verdienen Sie sogar Geld. Sauberkeit ist in der Industrie eine wichtige Voraussetzung für eine kontinuierlich hohe Produktqualität. Und diese ist die Grundlage für das Erzielen höherer Preise am Markt.
Ihre Vorteile mit unseren Industriesaugern
- Extrem robust – hochwertige Materialien und dauerhafte Verbindungen
- Stabilität für viele Jahre
- Extrastarke Geräte, auch für den Dreischichtbetrieb
- Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Anwendungen
- Kundenspezifische Sonderlösungen für den Stationärbetrieb
Anwendungsbeispiele
- Metallspäne, Granulate, Stanzabfälle
- Gesundheitsgefährdende Stäube
- Explosive Stäube
- Kühlflüssigkeite, Schmiermittel und Öle
- Pulver
- Faserverbundstoffe
Anwendungsgebiete
- Automobilindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Metallurgie und Umformtechnik
- Werkzeugbau und Metallbearbeitung
- Kokerei und Mineralölverarbeitung
- Glas- und Steinverarbeitung
- Papierherstellung und Druckindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Herstellung von Stärke und Tabak
- Produktion von Gummi und Plastik
- Holzverarbeitung und Möbelherstellung
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- Kommunen
Metallverarbeitende Industrie
Automobilindustrie
Höchstdruckreiniger
Gebündelte Kompetenz. Überragende Kraft
Wir haben die Kompetenzen von Kärcher und WOMA gebündelt, um für Sie die perfekten Höchstdruckreiniger für härteste Einsätze in der Industrie und Bauwirtschaft zu entwickeln. Das Ergebnis sind unsere neuen UHP-Klassen (Ultra High Pressure).
Unsere neuen UHP-Klassen bieten Ihnen standardisierte, kompakte Höchstdruckgeräte ab 350 bar Arbeitsdruck bis zur Superklasse mit überragenden 2800 bar Arbeitsdruck. Diese Leistungen stehen Ihnen sowohl als mobile wie als stationäre prozessintegrierte Lösungen zur Verfügung. Individuell konfigurierte Lösungen können Arbeitsdrücke bis zu 4000 bar erzeugen. Die dafür eingesetzten hocheffizienten Industriepumpen kommen von unserem Kompetenzzentrum WOMA, dem Pionier der Höchstdrucktechnik.
Ihre Vorteile
- Umweltfreundlichkeit
- Wirtschaftlichkeit
- Innovative Techniken
- Perfekt dosierte Kraft
- Sicherheit für Bediener
Anwendungsbeispiele
- Betonsanierung und -abtrag
- Reinigung von Rohren, Rohrbündeln und Wärmetauschern
- Sieb-, Filter- und Tankinnenreinigung
- Entfernen von Beschichtungen und Lacken
- Entrosten
- Untergrundvorbereitung
- Abrasivschneiden
- Alle Arten von Oberflächenabtrag
Anwendungsgebiete
- Automobilindustrie
- Schiffbau und Wartung
- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie
- Maschinenbau
- Verarbeitung von Metall, Stahl und Aluminium
- Steinverarbeitung
- Papierproduktion
- Verarbeitung und Veredelung von raffinierten Erdölprodukten/Mineralölen
- Transport
- Baugewerbe
- Bergbau
- Gebäudereinigung
- Öffentliche Gebäude
- Kraftwerke
- Rückbau und Dekontamination
Betontiefenabtrag mit Aquacutter-Roboter
Diverse Anwendungen mit Rundstrahl- und Turbodüse
Trockeneisreinigung
Trockeneisstrahlen: Kraftvoll, Schonend, Rückstandsfre
Sie wollen festsitzenden Schmutz ebenso wirkungsvoll wie schonend entfernen? Dann sind die Ice Blaster von Kärcher genau richtig für Sie. Mit Druckluft und Trockeneis-Pellets befreien sie Werkstücke oder Flächen mühelos von Gummirückständen, Ölen, Fetten, Schlichten, Farben etc.
Setzen Sie unsere Ice Blaster problemlos auch in Bereichen ein, wo eine Reinigung mit Wasser oder Sand gesetzlich verboten oder unwirtschaftlich ist. Trockeneis-Pellets lösen sich rückstandsfrei auf – ohne Feuchtigkeit zu hinterlassen. Sie können also auch Bauteile reinigen, für die herkömmliche Verfahren nicht geeignet sind, z.B. Elektromotoren. Die Pellets können Sie mit unseren Pelletizern ganz einfach selber produzieren. Und mit dem passenden Zubehör für jede der vielfältigen Anwendungen erzielen Sie immer überzeugende Reinigungsergebnisse.
Ihre Vorteile
- Keine Vorarbeiten mehr
- Minimale Stillstandszeiten der Maschinen
- Umweltfreundliches Reinigen
- Oberflächen bleiben intakt
- Keine Rückstände
- Reinigung in der laufenden Produktion
- Keine Demontage erforderlich
Anwendungsbeispiele
- Roboter
- Formen
- Abfüllanlagen
- Transportsystem und Bandanlagen
- Flurförderfahrzeuge
- Hydraulische Komponenten und Bauteile
- Elektrische Bauteile
- Schaltschränke
Anwendungsgebiete
- Automobilindustrie, Gießereien und Kunststoffspritzereien
- Druckereien
- Kunststoff- und Verpackungsindustrie
- Holz- und Papierindustrie
- Elektroindustrie
- Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie
- Stahl-, Metall- und Maschinenbau
- Kommunen und Gemeinden
Formenreinigung mit dem Trockeneisreiniger
Unterbodenschutz entfernen mit dem Trockeneisreiniger
Behälterreinigung
Tanks, Silos, Container: Reinigung in Perfektion
Im Transportwesen und in der Industrie werden diverse Behältertypen für unterschiedlichste Stoffe eingesetzt. Für deren fachgerechte Reinigung bieten wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen auf der Basis modularer Komponenten.
Ihre Anlage legen wir für jeden Reinigungszweck, das jeweilige Produkt und die Reinigungsintervalle aus. Dabei berücksichtigen wir alle spezifischen Faktoren wie Grösse und Geometrie, typische Verunreinigungen und äussere Einflussfaktoren. Mit unseren Systemlösungen können Sie die vielfältigen Anforderungen an die Reinigung von Tanks, Silos und Containers in jeder Hinsicht professionell erfüllen.
Ihre Vorteile
- Energieeinsparung
- Geringere Abwasserkosten
- Reduzierter Installationsaufwand
- Hohe Planungs- und Kostensicherheit
- Maximale Flexibilität und Mobilität
- Modularer Aufbau mit bewährten Einzelkomponenten
Anwendungsbeispiele
- Tanks und Silos
- 20-Fuss-Container (ISO)
- Bahnkesselwagen
- IBC
- Fässer
- Gebinde aller Art
Anwendungsgebiete
- Chemische Industrie und Handel
- Transport und Logistik
- Lebensmittelindustrie
- Brauereien und Getränkehersteller
Tankinnenreinigungslösung (Kurzversion)
Tankinnenreinigungslösung
Reaktoren- und Kesselreinigung
Systemlösungen für Rührwerksbehälter und Reaktoren
Sie arbeiten mit einer Vielzahl unterschiedlichster Stoffe und Prozesse. Es liegt auf der Hand, dass Sie für die Erfüllung der hohen Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit individuelle Lösungen brauchen. Und die bekommen Sie von uns in jeder Form: mobil, festinstalliert, vollintegriert und automatisiert.
Wie eine modulare Reinigungslösung für Sie aussehen kann, zeigt Ihnen das vereinfachte Systemschema. Die mobile Reinigungseinheit fährt den Behälter an, der verfahrbare Spritzkopf erreicht alle Innenwandflächen und Einbauteile. Nach der Reinigung wird das Reinigungsmedium in den Kreislaufbehälter zurückgeführt und gefiltert. Klingt einfach, erfordert aber hohe technische Kompetenz und Erfahrung. Beides haben wir. Und wir setzen es komplett für Ihre Aufgabe ein.
Ihre Vorteile
- Zeitersparnis und erhöhte Verfügbarkeit
- Prozesssicherheit durch zuverlässiges Reinigungsergebnis
- Flexibilität infolge Modularität
- Nachhaltigkeit und Effizienz
- Arbeitssicherheit
- Von Mitteldruck (50 bar) bis Höchstdruck (1.500 bar)
- Mit Kalt- oder Heisswasser oder Heissdampf
- Mit wässrigen Lösungen, demineralisiertem Wasser, Säuren, Laugen oder Lösungsmitteln
Anwendungsbeispiele
- Rührwerksbehälter
- IBC
- Fässer
- Reaktoren
- Kessel
- Mobile Behälter
Anwendungsgebiete
- Chemische Industrie
- Kosmetikindustrie
Stationäre Hochdruckreiniger
Festinstalliert - Sofort einsatzbereit
Machen Sie es wie die vielen industriellen Anwender, die unsere stationären Hochdruckanlagen seit Jahrzehnten wegen ihrer hohen Leistung, Effizienz und Langlebigkeit einsetzen. Eine Hochdruckeinheit kann bis zu 17 Entnahmestellen für den zeitgleichen Mehrlanzenbetrieb versorgen.
Stationäre Hochdruck-Reinigungsanlagen können alle Leistungsbereiche abdecken, die Sie brauchen. In jedem Fall garantiert effizient, sicher und wirtschaftlich. Von einer zentralen Versorgungseinheit wird Hochdruckwasser über ein Rohrleitungssystem zu fest installierten Entnahmestellen geführt und steht dort bedarfsgerecht und uneingeschränkt zur Verfügung. Rund um die Uhr, 24/7 ohne Nachfüllen, Rüstzeiten und Arbeitsunterbrechungen.
Ihre Vorteile
- Kostenersparnis durch kurze Rüstzeiten
- Konstante Verfügbarkeit: überall, jederzeit
- Arbeitssicherheit
- Einhaltung von gesetzlichen Hygiene-Standards
- Reduzierter Aufwand
Anwendungsbeispiele
- Metzgereien und Schlachthöfe
- Lebensmittelproduktion allgemein
- Decks auf Kreuzfahrtschiffen
- Schwimm- und Thermalbäder
- Industrielle Produktionsanlagen
Anwendungsgebiete
- Lebensmittelindustrie
- Kreuzfahrtschiffe
- Automobilindustrie und Kfz-Werkstätten
- Chemische und metallverarbeitende Industrie
Teilereinigung
Teil für Teil markellos
Teilereiniger sind aus der industriellen Fertigung und Instandhaltung nicht wegzudenken. Reinigen Sie verschmutzte Werkstücke und Werkzeuge noch unter Einsatz von Lösungsmitteln? Mit unseren Teilereinigern können Sie überlegene Reinigungsergebnisse ganz ohne Lösungsmittel erzielen.
Mit unseren Teilereinigern und Reinigungsmitteln auf Wasserbasis entfernen Sie mühelos und gründlich Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen aller Art. Sie haben dabei die Wahl zwischen automatischen, manuellen und biologischen Verfahren.
Ihre Vorteile
- Reinigungsmittel auf wässriger Basis und umweltverträglich
- Ergonomisch gestalteter Arbeitsbereich
- Robust und hochwertig
- Reduzierte Entsorgungskosten
Anwendungsbeispiele
- Werkzeuge
- Getriebegehäuse
- Maschinenteile
- Motorenkomponenten
- Öl- und fettverschmutzte Einzelteile
- Komponenten in der Instandhaltung
Anwendungsgebiete
- Kfz- und andere Werkstätten
- Service- und Instandhaltungsbetriebe
- Metallverarbeitung
- Reinigung von Komponenten in der Instandhaltung
- Fertigung
Teilereinigung im Lackierprozess
Automatischer Teilereiniger - Inbetriebnahme
Arbeitsschutz
Sicherheit geht vor
Arbeitssicherheit ist ein Thema, das gerade in der Industrie höchsten Stellenwert hat. Für viele Bereiche sind allgemeine Arbeitsschutzmassnahmen vorgeschrieben, für hochgefährliche Arbeiten zertifizierte Schutzausrüstungen obligatorisch.
Unsere Schutzausrüstung bietet Ihnen zuverlässigen Schutz vor Schmutz, Nässe, Lärm und Verletzungen. Dazu setzen die Designs erfrischende modische Akzente. Wir verwenden für die Herstellung unserer Schutzausrüstungen hochwertige Materialien, die pflegeleicht, robust und besonders strapazierfähig sind. Und bei allem professionellen Schutz geniessen Sie optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort.
Ihre Vorteile
- Rundumschutz für den Anwender/ Maschinenbediener
- Sicherheit bei der Arbeit
- Freie und klare Sicht
- Fester Griff bei hohem Tragekomfort
- Hochwirksamer Schutz
- Gutes Sicherheitsgefühl
- Tragekomfort mit guter Schalldämmung
Für den Einsatz beim Arbeiten mit Strahltechniken, z. B.:
- Arbeiten mit Trockeneisstrahlgeräten
- Arbeiten mit Höchstdruckgeräten
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
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