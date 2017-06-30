Ein Partner für alles

In der Industrie stehen Sie vor vielen, oft sehr speziellen Reinigungsaufgaben: Maschinen und Anlagen, Formen und Teile sowie Transportwege und Lagerflächen im Innen- und Außenbereich. Jeder dieser Bereiche für sich ist schon sehr komplex. Diese in ein funktionierendes System von höchster Effektivität und Wirtschaftlichkeit zu bringen, erfordert sehr viel Know-how und Erfahrung. Wir als Weltmarktführer für Reinigungstechnik haben dieses Know-how und über 75 Jahre Erfahrung. Wir haben das einzigartige Kärcher System. Und wir haben die Lösung für jede Ihrer Aufgaben. Was Sie davon haben? Alle Vorteile.

Steigern Sie die Wirtschaftlichkeit durch intelligentes Reinigungsmanagement. Durch Sauberkeit in allen Bereichen erhöhen Sie gleichzeitig die Qualität. Und mit unseren innovativen, schonenden und konservierenden Reinigungsverfahren optimieren Sie Pflege und Wartung Ihrer Anlagen.

Mit dem Einsatz unserer maßgeschneiderten Lösungen für spezielle Produktionsumgebungen gewährleisten Sie jederzeit die Einhaltung branchenspezifischer Standards für Hygiene und Sicherheit. Für extreme und kritische Umgebungen wie Ex-Zonen, Gefahrenzonen, Bereiche mit extremen Temperaturen und eingeschränkte Zugänglichkeit bekommen Sie von uns hoch spezialisierte Lösungen. Gleichzeitig unterstützen Sie dadurch Ihr Kerngeschäft. Und Sie profitieren zusätzlich von verkürzten Standzeiten.

Eine der anspruchsvollsten Reinigungsaufgaben ist das Entfernen kritischer Substanzen. Egal, ob explosiv oder gesundheitsgefährdend, ölig, fettig oder zäh – mit unseren Spezialanwendungen können Sie praktisch jeden Schmutz zuverlässig und sicher entfernen, ohne Ihre Anlagen zu beeinträchtigen. Und gegen extrem widerspenstige Verschmutzungen und Aushärtungen setzen Sie, wo es technisch möglich ist, einfach die pure Kraft des Wassers ein: Mit unseren Höchstdruck-Wasserstrahlsystemen entfernen Sie gezielt jeden Schmutz und sogar Anstriche, Beschichtungen und ausgehärteten Beton.

Pausen sind wichtig, wenn sie geplant sind. Damit das so bleibt, bekommen Sie von uns Reinigungslösungen, die Sie unterbrechungsfrei parallel zu Ihren Produktionsprozessen anwenden können. Und das mit minimalen Rüst- und Umbauzeiten.

Ihre Arbeitswelt ist bereits komplex genug. Sie werden sich also über die einfache Handhabung unserer Reinigungsgeräte, auch die für spezielle Anforderungen, freuen. Und damit Sie nach erfolgreicher Reinigung nicht vor neuen Problemen stehen, unterstützen wir Sie mit umweltverträglichen Verfahren für die Reinigung und Aufbereitung von Produktionsrückständen und Abwässern.