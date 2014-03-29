Industrie
Ein erfahrener Partner, auf den Sie sich bei allen industriellen Reinigungsaufgaben verlassen können. Erst wenn jedes Teil richtig ineinander greift, läuft die Produktion einwandfrei. Ähnlich ist es bei Reinigungsprozessen: Erst wenn alle Lösungen miteinander harmonieren, erreicht man eine effiziente Reinigung. Deshalb bietet Ihnen Kärcher als Systemanbieter in allen Bereichen effektive, sichere, starke und aufeinander abgestimmte Reinigungslösungen an.
Lebensmittelindustrie
Die Produktion von Lebensmitteln unterliegt strengen Hygienevorschriften, sowohl für den eigentlichen Produktionsbereich als auch die vor- und nachgeschalteten Bereiche.
Maschinenbau
Im Maschinenbau ist es wichtig, einen Reinigungspartner zu finden, der für jede Herausforderung eine Lösung hat und jedem noch so kleinen Detail Beachtung schenkt.
Chemieindustrie
In der Chemieindustrie fallen tagtäglich unterschiedlichste Verschmutzungen an, die höchste Anforderungen an die Reinigung stellen: feine Stäube, Verklebungen, ätzende Flüssigkeiten, mineralische Öle oder Granulate.
Industrielle Reinigungslösungen und -Systeme
Mit unseren Industriesaugern, Trockeneisstrahlgeräten, Tankinnenreinigungssystemen, Hoch- und Höchstdruckstrahlgeräten, Bodenreinigern und Kehrmaschinen decken wir praktisch jeden Bedarf in allen Bereichen der Industrie. Sagen Sie uns einfach, vor welcher Herausforderung Sie stehen. Wir sagen Ihnen, wie Sie diese am effektivsten und wirtschaftlichsten meistern.
Beratung, Service und Verkauf
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