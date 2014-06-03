Chemieindustrie

Eine erfolgreiche Verbindung: Produktivität und Sauberkeit. Für das Beseitigen der vielfältigen Verschmutzungen in der chemischen Industrie sind zuverlässige und wirkungsvolle Reinigungsgeräte unerlässlich. Kärcher Geräte bieten die passende Lösung für jeden Bereich: Produktionsstätten und -anlagen, Tanks, Büros und Außenflächen. Als leistungsstarker Systemanbieter bietet Ihnen Kärcher alles für die ­Reinigung: Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel und individuelles Zubehör. Einfach in der Bedienung, stark in der Leistung und für die härtesten Bedingungen konstruiert, erledigen die innovativen Kärcher Technologien alle Reinigungsaufgaben schnell und effizient.