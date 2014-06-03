Chemieindustrie
Eine erfolgreiche Verbindung: Produktivität und Sauberkeit. Für das Beseitigen der vielfältigen Verschmutzungen in der chemischen Industrie sind zuverlässige und wirkungsvolle Reinigungsgeräte unerlässlich. Kärcher Geräte bieten die passende Lösung für jeden Bereich: Produktionsstätten und -anlagen, Tanks, Büros und Außenflächen. Als leistungsstarker Systemanbieter bietet Ihnen Kärcher alles für die Reinigung: Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel und individuelles Zubehör. Einfach in der Bedienung, stark in der Leistung und für die härtesten Bedingungen konstruiert, erledigen die innovativen Kärcher Technologien alle Reinigungsaufgaben schnell und effizient.
Passt perfekt in den Prozess: die Reinigung.
Robuste Bauweise, simple Handhabung und flexible Einsatzbereiche – dadurch zeichnen sich Kärcher Geräte aus. Gerade im Produktionsprozess sind diese Eigenschaften entscheidend, um Ihre Anlagen schnell und sicher zu reinigen. Alle Reinigungslösungen wurden speziell darauf ausgelegt, dass die Produktion auch während des Reinigungsprozesses unterbrechungsfrei weiterlaufen kann. Dazu ist es wichtig, dass Sie flexibel auf unterschiedliche Anforderungen, wie Produktionsstaus oder ausgelaufene Flüssigkeiten, reagieren können.
Sauberkeit im Dauereinsatz
Schwer zugängliche Stellen, feuchte und trockene Verschmutzungen werden kraftvoll von den Kärcher Industriesaugern entfernt. Sie sind wendig, flexibel einsetzbar und verwenden neueste Turbinentechnologien für eine konstant hohe Saugleistung.
Mit Hochdruck effizienter reinigen
Zähe Verschmutzungen an den Produktionsanlagen werden mit Kärcher Geräten zuverlässig gereinigt: Verklebungen von Feststoffen und Flüssigkeiten oder anhaftende Öle.
Schonend von hartnäckigem Schmutz befreien
Besonders hartnäckige Schmutzarten, die durch das Wechseln der Chargen entstehen, wie Lacke, Fette, Öle, Silikon-, Gummi-, oder Themoplastrückstände, benötigen eine kraftvolle Reinigung, die den Schmutz komplett entfernt, ohne dabei die Oberflächen der Produktionsanlagen anzugreifen. Überall dort, wo Sie nicht mit Wasser reinigen können, eignen sich Ice Blaster besonders gut für das Entfernen von Verschmutzungen. Denn das Trockeneis verdampft nach der Reinigung rückstandslos zu Kohlendioxid.
Nur eine saubere Anlage ist eine Anlage mit Zukunft.
Kärcher bietet Ihnen Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel und das passende Zubehör für jedes Einsatzgebiet: von Produktionshallen über das Werksgelände bis hin zu den Büro- und Aufenthaltsbereichen. Ganz gleich, ob nasse Rückstände oder trockene Materialen aufgesaugt werden müssen, Produktionsrückstände durch scheuern und saugen entfernt werden müssen oder der Außenbereich großflächig gekehrt werden muss, Kärcher hat für alle Anforderungen die richtigen Geräte im Programm.
Lagerflächen blitzblank geschrubbt
Glatte Flächen in Produktions- oder Lagerhallen werden zuverlässig und mit geringem Aufwand von Verschmutzungen, wie Flüssigkeiten, Granulaten oder Ölen, befreit. Dabei verbinden Scheuersaugmaschinen die Vorteile der Sprühextraktion mit der mechanischen Kraft von Bürsten. Dadurch sind diese perfekt darauf ausgelegt, große Flächen kostensparend von Verschmutzungen zu befreien.
Außenflächen schnell gekehrt
Harte Asphaltbereiche, raue Außenflächen und selbst steile Rampen werden absolut sauber geputzt. Für besonders große Außerbereiche finden sich in der Modellpalette Kehrsaug-maschinen mit bis zu 6.000 m2 Flächenleistung.
Überall beste Ergebnisse
Für die tägliche Reinigung: Mit Kärcher Saugern werden Verunreinigungen absolut kraftvoll und gründlich entfernt. Alle Teppich,- Laminat,- oder PVC-Böden werden mit individuell anpassbarem Zubehör stets zuverlässig gereinigt.
Behälterreinigung so individuell wie Ihre Bedürfnisse.
Seit mehr als drei Jahrzehnten steht Kärcher für zuverlässige und leistungsstarke Systemlösungen zur Behälterreinigung. Intensiv geprüfte und verfeinerte Anlagen garantieren ein ausgereiftes, effizientes und energiesparendes Produkt. Das Beste daran: dank modularem Aufbau ist es komplett maßgeschneidert. Ihre Anforderungen entscheiden über die Kom-ponenten. Dabei steht Ihnen der Kärcher Service von der Planung bis hin zum Bau und der Wartung tatkräftig zur Seite.
Reinigung für Prozessbehälter
Für die Innenreinigung von Reaktorbehältern mit Verunreinigungen durch Siliziumprodukte bietet Kärcher ein professionelles, kosteneffizientes System: Reinigung, Trocknung, Filterstation. Das Reinigungsmittel wird im Kreislauf gefahren und wiederverwendet.
Große Behälter leicht reinigen
Die mobile Hochdruck-Reinigungseinheit SHD-R 3000 FLM eignet sich perfekt für die Reinigung von großen Behältern. Sie verfügt über einen in Höhe und Neigung verstellbaren Teleskop-Ausleger mit Innenreiniger. Abgebildet ist ein auf Kundenwunsch angepasster Innenreinigungskopf und Ausleger in Sonderlänge.
Speziell für leichte Fässer
Kärcher Reinigungsstationen für Fässer ermöglichen das schnelle Reinigen leichter Behälter bis 750 mm Durchmesser. Unabhängig von ihrer Form. Die Waschstation mit Reinigungsköpfen und Kreislaufbecken ist vormontiert und dadurch „ready to use“.
Perfekte Ergebnisse für Standardgrössen
Kärcher bietet für IBC-Behälter unterschiedlichen Materials und verschiedenster Verschmutzung die passende Reinigungslösung. Bei Wassertemperaturen von bis zu 90 °C werden IB-Container kraftvoll gereinigt.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
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