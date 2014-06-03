Industrie chimique

Une combinaison à succès : productivité et propreté. Pour éliminer les nombreuses taches dans l'industrie chimique, il est indispensable d'avoir des appareils de nettoyage fiables et efficaces. Les appareils Kärcher vous offrent la solution adéquate à chaque domaine : les sites et équipements de production, les réservoirs, les bureaux et les surfaces extérieures. En tant que fournisseur de systèmes performants, Kärcher vous propose tout pour le nettoyage : des appareils de nettoyage, des détergents et des accessoires individuels. Simples à utiliser, performants et conçus pour les conditions les plus extrêmes, les technologies innovantes de Kärcher accomplissent toutes les tâches de nettoyage rapidement et efficacement.