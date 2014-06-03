Industrie chimique
Une combinaison à succès : productivité et propreté. Pour éliminer les nombreuses taches dans l'industrie chimique, il est indispensable d'avoir des appareils de nettoyage fiables et efficaces. Les appareils Kärcher vous offrent la solution adéquate à chaque domaine : les sites et équipements de production, les réservoirs, les bureaux et les surfaces extérieures. En tant que fournisseur de systèmes performants, Kärcher vous propose tout pour le nettoyage : des appareils de nettoyage, des détergents et des accessoires individuels. Simples à utiliser, performants et conçus pour les conditions les plus extrêmes, les technologies innovantes de Kärcher accomplissent toutes les tâches de nettoyage rapidement et efficacement.
Convient parfaitement au processus : le nettoyage.
Une structure robuste, un maniement simple et une utilisation flexible - c'est ainsi que les appareils Kärcher font la différence. C'est justement dans la phase de production que ces caractéristiques sont décisives pour nettoyer rapidement et sûrement vos équipements. Toutes les solutions de nettoyage ont été conçues spécialement pour que la production puisse aussi continuer sans interruption, même pendant le nettoyage. Il est donc important que vous puissiez réagir de manière flexible à différentes exigences comme les engorgements de production ou des liquides qui coulent.
La propreté durable
Les endroits difficilement accessibles ainsi que les saletés humides et sèches sont nettoyés de manière efficace à l'aide des aspirateurs industriels Kärcher. Ceux-ci sont maniables, polyvalents et font appel aux technologies de turbine les plus récentes assurant une puissance d'aspiration élevée et constante.
Mieux nettoyer à haute pression
Les saletés tenaces dans les zones de production sont éliminées de manière fiable à l'aide des appareils Kärcher : les taches de colle coriaces et les liquides ou les incrustations.
Libérer la saleté tenace avec soin
Les types de saleté particulièrement tenaces qui apparaissent lors du changement des lots comme le vernis, les graisses, les huiles, les résidus de silicone, de caoutchouc ou de thermoplastique, requièrent un nettoyage approfondi qui permet d'éliminer entièrement la saleté sans toutefois abîmer les équipements de production. Partout où vous ne pouvez pas nettoyer à l'eau, l'Ice Blaster convient particulièrement bien à l'élimination de la saleté. Après le nettoyage, la glace sèche s'évapore en dioxyde de carbone sans laisser de traces.
Seul un équipement propre a un avenir.
Kärcher vous propose des appareils de nettoyage, des détergents et l'accessoire adéquat pour chaque usage : des halls de production aux espaces de bureau ou de détente en passant par les terrains des usines. Kärcher a l'appareil adéquat quelles que soient vos exigences : que vous deviez aspirer des résidus humides ou des matières sèches, que vous deviez frotter et aspirer les résidus de production ou balayer de grandes surfaces extérieures.
Des entrepôts étincelants
Les surfaces lisses dans les halls de production ou d'entreposage sont libérés des saletés comme les liquides, granulats et huiles en toute confiance et en un rien de temps. Pour ce faire, les autolaveuses allient les avantages de l'injection-extraction à ceux de la force mécanique des brosses. Ainsi, elles sont parfaitement conçues pour nettoyer de grandes surfaces tout en réalisant une économie de coûts.
Balayage rapide des surfaces extérieures
Les surfaces asphaltées, les surfaces extérieures dures et même les rampes abruptes retrouvent une propreté absolue. Pour les surfaces extérieures particulièrement grandes, il existe, dans la palette de modèles, des balayeuses aspirantes pour une surface pouvant atteindre 6 000 m2.
Partout les meilleurs résultats
Pour le nettoyage quotidien : avec les aspirateurs Kärcher, les impuretés sont éliminées efficacement et en profondeur. Tous les tapis, revêtements stratifiés ou en PVC sont toujours nettoyés avec l'accessoire réglable.
Le nettoyage des cuves est aussi personnalisé que vos besoins.
Depuis plus de trois décennies, Kärcher propose des solutions fiables et performantes pour le nettoyage des cuves. Des équipements raffinés et contrôlés dans les moindres détails garantissent un produit sophistiqué, efficace et à faible consommation en énergie. Mais surtout : grâce à la structure modulaire, il est entièrement sur mesure. Vous décidez de ses composants en fonction de vos exigences. De l'étude à la fabrication et à la maintenance, le service après-vente Kärcher se tient à tout moment à vos côtés.
Nettoyage des réservoirs
Kärcher propose un système professionnel et économique pour le nettoyage intérieur des cuves de traitement qui présentent des impuretés dues aux produits à base de silicium : nettoyage, séchage, station de filtrage. Le détergent est acheminé dans le circuit et réutilisé.
Grandes cuves faciles à nettoyer
L’unité de nettoyage mobile haute pression SHD-R 3000 FLM convient parfaitement au nettoyage de grandes cuves. Elle dispose d’un bras télescopique réglable en hauteur et en inclinaison, avec un nettoyeur intérieur. L’illustration montre une tête de nettoyage intérieur et un bras extra-long adaptés selon le souhait du client.
Système spécial pour fûts légers
Les stations de nettoyage Kärcher pour fûts permettent de nettoyer rapidement des cuves légères d'un diamètre inférieur ou égal à 750 mm. Quelle que soit leur forme. La station de nettoyage équipée de têtes de nettoyage et de bassins de circulation est prémontée, donc prête à fonctionner.
Des résultats parfaits pour les dimensions standard
Pour les grands récipients pour vrac comportant différentes matières et les salissures les plus diverses, Kärcher offre la solution de nettoyage appropriée. Grâce à une température de l'eau allant jusqu'à 90° C, ces récipients pour vrac sont nettoyés efficacement.
Conseil, service et vente
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