Lebensmittelindustrie
Als Weltmarktführer für Reinigungstechnik bieten wir Ihnen speziell im Bereich Lebensmittelverarbeitung technisch ausgereifte und wirtschaftlich überzeugende Lösungen für jeden Bereich der Produktion, Büroräume und Außenanlagen. Vom Standardgerät bis zur maßgeschneiderten Komplettlösung. Von der Beratung und Planung bis zur Inbetriebnahme und Full Service.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.