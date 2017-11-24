Verarbeitung von Fleisch, Geflügel und Fisch
Hier müssen Lebensmittelreste, Fette, Eiweisse und andere Verschmutzungen restlos entfernt werden, damit Keime und Bakterien keine Chance haben. Unser Highlight für Sie: der Hygiene-Hochdruckreiniger in Edelstahlausführung mit tierfettresistentem Hochdruckschlauch.
Sauberkeit ohne Kompromisse
In Schlachthöfen zählen bei der Reinigung Gründlichkeit, die Erfüllung der Hygienevorschriften und Zeit. Keine leichte Aufgabe angesichts von hartnäckigem Schmutz wie Blut, Fette und Eiweisse.
Die Hygiene beginnt bereits im Anlieferungsbereich. Reinigen Sie hier mit unseren Heisswasser-Hochdruckreinigern und
80 °C heissem Wasser. Mit Heisswasser reinigen Sie im Vergleich zu Kaltwasser bei gleichbleibendem Druck viel effektiver, weil auch Eiweisse, Fette und Öle gelöst werden. Sie erzielen mit Heisswasser bei gleichem Druck ein besseres Reinigungsergebnis und sparen bis zu 35 Prozent Arbeitszeit. Gleichzeitig reduzieren Sie bei der Reinigung mit Heisswasser mit weniger oder ganz ohne Desinfektionsmittel die Keimzahl erheblich und schonen die Umwelt. Unsere Heisswasser-Hochdruckreiniger können in der Dampfstufe die Wassertemperatur auf bis zu 155 °C erhöhen.
Schlacht- und Zerlegehalle
Für die Feinreinigung eignen sich Kärcher Reinigungsmittel, die zuverlässig Blut, Fette und Eiweisse lösen. Hierfür ist unser mobiler Hygiene-Hochdruckreiniger aus Edelstahl mit abriebfestem Schlauch und EASY!Force Food-Hochdruckpistole, welche die Rückstosskraft des Hochdruckstrahls nutzt und die Haltekraft auf null reduziert, perfekt. Mit dem Inno Foam Set mit Doppelstrahlrohr können Sie in einem Arbeitsgang Reinigungsmittel als Schaum auftragen und nach der Einwirkzeit mit Wasser spülen. Zur Reduktion der Keimzahl verwenden Sie unsere Desinfektionsmittel und Desinfektionsreiniger.
Kühlräume
Die Effizienz und Lebensdauer der Kühlräume können Sie durch Reinigung der Kühlrippen mit unseren Dampfreinigern deutlich erhöhen. Unsere Dampfsauger und -reiniger sind HACCP-zertifiziert und können oft auch ohne Reinigungsmittel ein erstklassiges Reinigungsergebnis erzielen. Und die automatische Selbstreinigung verhindert nach der Arbeit eine Keimbildung im Gerät.
Beratung, Service und Verkauf
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