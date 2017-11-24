Sauberkeit ohne Kompromisse

In Schlachthöfen zählen bei der Reinigung Gründlichkeit, die Erfüllung der Hygienevorschriften und Zeit. Keine leichte Aufgabe angesichts von hartnäckigem Schmutz wie Blut, Fette und Eiweisse.



Die Hygiene beginnt bereits im Anlieferungsbereich. Reinigen Sie hier mit unseren Heisswasser-Hochdruckreinigern und

80 °C heissem Wasser. Mit Heisswasser reinigen Sie im Vergleich zu Kaltwasser bei gleichbleibendem Druck viel effektiver, weil auch Eiweisse, Fette und Öle gelöst werden. Sie erzielen mit Heisswasser bei gleichem Druck ein besseres Reinigungsergebnis und sparen bis zu 35 Prozent Arbeitszeit. Gleichzeitig reduzieren Sie bei der Reinigung mit Heisswasser mit weniger oder ganz ohne Desinfektionsmittel die Keimzahl erheblich und schonen die Umwelt. Unsere Heisswasser-Hochdruckreiniger können in der Dampfstufe die Wassertemperatur auf bis zu 155 °C erhöhen.