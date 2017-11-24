Transformation de viandes, volailles et poissons
Dans ce secteur, il s’agit d’éliminer intégralement et sans résidus les restes d’aliments, les graisses, les protéines et toute autre saleté afin de ne laisser plus de chance aux germes et bactéries. Notre produit phare à votre service: le nettoyeur haute pression hygiénique réalisé en acier inox et équipé d’un flexible haute pression résistant aux graisses animales.
Propreté sans compromis
Dans les abattoirs, un nettoyage des plus minutieux dans le respect des normes hygiéniques et sans perdre de temps est de mise. Une tâche pas facile face aux encrassements tenaces causés par le sang, les graisses et les protéines.
L’hygiène commence déjà sur l’aire de réception. Utilisez nos nettoyeurs haute pression à eau chaude de 80°C pour nettoyer cette zone sensible. En effet, par rapport à l’eau froide, pour une pression identique, le nettoyage à eau chaude est plus efficace, les protéines, les graisses et les huiles étant, elles aussi, détachées. Pour une pression identique, le résultat de nettoyage à eau chaude est amélioré tout en économisant jusqu’à 35 pour cent de temps de travail. Dans le même temps, en nettoyant à eau chaude, vous réduisez les germes considérablement et ménagez l’environnement tout en consommant moins de désinfectants ou même pas de désinfectant du tout. En mode vapeur, la température d’eau de nos nettoyeurs haute pression à eau chaude peut être relevée à jusqu’à 155°C.
Abattoir et atelier de découpe
Pour le nettoyage fin, les détergents Kärcher sont optimaux: ils détachent de manière fiable le sang, les graisses et les protéines. Pour les appliquer, notre nettoyeur haute pression hygiénique en acier inox est l’idéal. Équipé d’un flexible résistant à l’abrasion et d’une poignée-pistolet EASY!Force de qualité alimentaire qui se sert de la force de recul du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien, il est un parfait outil. Le kit d’accessoires Inno Foam avec lance double vous permet d’appliquer le détergent en mousse en un seul passage et de rincer à l’eau après le temps d’action. Pour réduire les germes, nous vous proposons aussi les bons désinfectants.
Chambres froides
Augmentez l’efficacité et la durée de vie de vos chambres froides en nettoyant les ailettes de refroidissement à l’aide de nos nettoyeurs à vapeur. Nos aspirateurs et nettoyeurs à vapeur sont certifiés selon le système HAACP et permettent d’obtenir un excellent résultat de nettoyage souvent même sans recours aux détergents. Bénéficiant d’une fonctionnalité d’auto nettoyage automatique, ils ne sont pas sujet à la germination une fois le travail terminé.
Conseil, service et vente
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