Propreté sans compromis

Dans les abattoirs, un nettoyage des plus minutieux dans le respect des normes hygiéniques et sans perdre de temps est de mise. Une tâche pas facile face aux encrassements tenaces causés par le sang, les graisses et les protéines.

L’hygiène commence déjà sur l’aire de réception. Utilisez nos nettoyeurs haute pression à eau chaude de 80°C pour nettoyer cette zone sensible. En effet, par rapport à l’eau froide, pour une pression identique, le nettoyage à eau chaude est plus efficace, les protéines, les graisses et les huiles étant, elles aussi, détachées. Pour une pression identique, le résultat de nettoyage à eau chaude est amélioré tout en économisant jusqu’à 35 pour cent de temps de travail. Dans le même temps, en nettoyant à eau chaude, vous réduisez les germes considérablement et ménagez l’environnement tout en consommant moins de désinfectants ou même pas de désinfectant du tout. En mode vapeur, la température d’eau de nos nettoyeurs haute pression à eau chaude peut être relevée à jusqu’à 155°C.