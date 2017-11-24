Produktion von Fertiggerichten
Für die oftmals komplexen Endprodukte müssen verschiedene Zutaten und Vorprodukte vereint werden. Mit der Komplexität der Prozesse wächst die Gefahr von Kreuzkontaminationen und damit die Bedeutung fachgerechter Hygiene.
Sauber produziert
Fertiggerichte sind komplexe Rezepturen, bei deren Herstellung die Ansprüche an Sauberkeit und Hygiene sehr hoch sind.
Bei der Herstellung von Fertiggerichten werden Vorprodukte und Zutaten mit unterschiedlichsten Eigenschaften kombiniert. Mit der Komplexität dieser Prozesse wächst die Gefahr von Kreuzkontaminationen, die Sie nur durch optimale Sauberkeit und Hygiene ausschliessen können. Für die zuverlässige Entfernung grosser Schmutzmengen von Transportbändern, Produktionsanlagen und Böden sind unsere leistungsstarken Nass-/ Trockensauger mit 2 Motoren, Edelstahlbehältern und elektronischer Füllstandskontrolle ideal. Sie können auch unsere Hygiene-Hochdruckreiniger in nicht rostender Edelstahlausführung einsetzen. Diese sind heisswasserbeständig bis 85 °C und verfügen über 2 Reinigungsmitteltanks mit Klarspülfunktion. Alle wasserführenden Teile aus Sondermessing sind Lebensmitteltauglich.
Auf ganzer Fläche makellos
Grosse Flächen reinigen Sie mit unseren individuell konfigurierbaren Kehrsaug- und Kehrscheuersaugmaschinen in verschiedenen Grössen und Varianten effektiv und wirtschaftlich. Unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschinen mit automatischer Filterabreinigung Tact erzielen optimale Reinigungsergebnisse. Die Kehrwalze auf der Hinterachse sorgt dafür, dass Sie hohe Absätze problemlos überfahren können. Unsere Aufsteh- oder Aufsitz-Scheuersaugmaschinen sparen durch die automatische Frischwasserbetankung Zeit und mit Dose, der exakten, gleichmässigen Reinigungsmitteldosierung von 0 bis 3 Prozent, viel Reinigungsmittel.
Beratung, Service und Verkauf
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