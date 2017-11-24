Sauber produziert

Fertiggerichte sind komplexe Rezepturen, bei deren Herstellung die Ansprüche an Sauberkeit und Hygiene sehr hoch sind.



Bei der Herstellung von Fertiggerichten werden Vorprodukte und Zutaten mit unterschiedlichsten Eigenschaften kombiniert. Mit der Komplexität dieser Prozesse wächst die Gefahr von Kreuzkontaminationen, die Sie nur durch optimale Sauberkeit und Hygiene ausschliessen können. Für die zuverlässige Entfernung grosser Schmutzmengen von Transportbändern, Produktionsanlagen und Böden sind unsere leistungsstarken Nass-/ Trockensauger mit 2 Motoren, Edelstahlbehältern und elektronischer Füllstandskontrolle ideal. Sie können auch unsere Hygiene-Hochdruckreiniger in nicht rostender Edelstahlausführung einsetzen. Diese sind heisswasserbeständig bis 85 °C und verfügen über 2 Reinigungsmitteltanks mit Klarspülfunktion. Alle wasserführenden Teile aus Sondermessing sind Lebensmitteltauglich.