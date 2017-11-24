Préparation de plats cuisinés
Pour obtenir un produit fini – souvent complexe –, différents ingrédients et produits de base doivent être réunis. Plus les processus sont complexes, plus grands sont le risque de contamination croisée et, par conséquent, l’importance d’une hygiène assurée dans les règles de l’art.
Production en toute propreté
Les plats cuisinés sont des compositions complexes dont la préparation requiert une propreté et une hygiène maximum.
Dans le cadre de la préparation de plats cuisinés, les ingrédients et les produits de base présentant des propriétés les plus diverses sont combinés. Or, les processus de plus en plus complexes impliquent aussi un risque croissant de contamination croisée que vous ne pourrez annihiler qu’en garantissant une propreté et une hygiène optimales. Pour débarrasser les bandes transporteuses, les installations de production et les sols de manière fiable de grandes quantités de saleté, nos puissants aspirateurs eau et poussières équipés de 2 moteurs, de réservoirs collecteurs en acier inox et d’un contrôle électronique du niveau sont l’idéal. Vous pouvez aussi recourir à nos nettoyeurs haute pression hygiéniques réalisés en acier inoxydable, qui résistent aux températures d’eau jusqu’à 85°C et qui sont équipés de deux réservoirs de détergent avec fonction de rinçage. Tous les éléments véhiculant de l’eau sont réalisés en laiton spécial de qualité alimentaire.
Irréprochable même sur de grandes surfaces
Déclinées en différents tailles et modèles, nos balayeuses aspirantes et nos autolaveuses configurables selon vos besoins, sont prédestinées pour le nettoyage efficace et rentable des grandes surfaces. Nos balayeuses aspirantes autoportées bénéficiant du décolmatage automatique du filtre Tact vous permettent d’obtenir des résultats de nettoyage optimaux. Le balai principal disposé sur l’essieu arrière assure le franchissement sans difficulté des bordures et paliers. Enfin, nos autolaveuses à position debout ou autoportées permettent de gagner de temps grâce au remplissage automatique du réservoir d’eau propre et grâce à la fonctionnalité Dose qui fournit toujours le bon dosage homogène du détergent de 0 à 3 pour cent.
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