Production en toute propreté

Les plats cuisinés sont des compositions complexes dont la préparation requiert une propreté et une hygiène maximum.

Dans le cadre de la préparation de plats cuisinés, les ingrédients et les produits de base présentant des propriétés les plus diverses sont combinés. Or, les processus de plus en plus complexes impliquent aussi un risque croissant de contamination croisée que vous ne pourrez annihiler qu’en garantissant une propreté et une hygiène optimales. Pour débarrasser les bandes transporteuses, les installations de production et les sols de manière fiable de grandes quantités de saleté, nos puissants aspirateurs eau et poussières équipés de 2 moteurs, de réservoirs collecteurs en acier inox et d’un contrôle électronique du niveau sont l’idéal. Vous pouvez aussi recourir à nos nettoyeurs haute pression hygiéniques réalisés en acier inoxydable, qui résistent aux températures d’eau jusqu’à 85°C et qui sont équipés de deux réservoirs de détergent avec fonction de rinçage. Tous les éléments véhiculant de l’eau sont réalisés en laiton spécial de qualité alimentaire.