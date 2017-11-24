Herstellung von Molkereiprodukten
In Molkereien sind Reinigung und Desinfektion von übergeordneter Bedeutung. Das Ausgangsprodukt Milch wie auch die daraus erzeugten Produkte müssen durch lückenlose Hygiene vor Verkeimung geschützt werden.
Hygienisch und keimfrei
Milchprodukte sind besonders anfällig für Verkeimung. Professionelle Reinigung und Desinfektion sind in Molkereien in allen Bereichen unabdingbar.
Sorgen Sie für Sauberkeit und Hygiene mit unseren Systemlösungen für die professionelle Komplettreinigung von Milchtankern: außen durch Nutzfahrzeug-Waschanlagen mit abgestimmten Reinigungsmitteln und umweltschonenden Wasseraufbereitungsanlagen. Unsere Nutzfahrzeug-Waschanlage TB ist zuverlässig, wirtschaftlich, flexibel. Das Anlagenkonzept bietet Ihnen robuste, wartungsarme Technik, grenzenlose Modularität und einfache Bedienung. Für die Innenreinigung setzen Sie unsere modularen Systeme mit kundenspezifischen Spritzköpfen und anschließender Trocknung ein. So reduzieren Sie Reinigungs- und Stillstandszeiten.
Kein Fleck bleibt unerreicht
Für Rohrleitungen setzen Sie unsere Systeme aus Hochdruckpumpen und rotierenden Rohrreinigungsdüsen ein. Mit unserem weißen Hygiene-Hochdruckreiniger und passenden Zubehör wie dem Inno Foam Set reinigen und desinfizieren Sie Produktionsanlagen schnell und effektiv. Mit einer gebogenen Hochdrucklanze entfernen Sie bequem Verschmutzungen zum Beispiel von Verrohrungen an der Decke. Um unter Maschinen und an schwer zugänglichen Stellen Wasser und Kalkrückstände zu entfernen, nehmen Sie den flachen Flächenreiniger mit Absaugung. Dieser reinigt mit höchster Flächenleistung spritzwasserfrei und saugt das Schmutzwasser gleichzeitig automatisch ab.
Beratung, Service und Verkauf
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