Fabrication de produits laitiers
Dans les entreprises laitières, le nettoyage et la désinfection sont prioritaires. Le lait comme matière première ainsi que tous les produits préparés à partir de celui-ci doivent être protégés de toute contamination en assurant une hygiène dans toutes les étapes.
Hygiénique et sans germes
Les produits laitiers sont très sensibles à la contamination. Par conséquent, dans tous les domaines de la laiterie, un nettoyage et une désinfection professionnels sont indispensables.
Assurez une propreté et une hygiène irréprochable grâce à nos solutions de système conçus pour le nettoyage intégral professionnel des camions-citernes collectant le lait: pour l’extérieur, les installations de lavage pour véhicules utilitaires utilisant des détergents adaptés et des stations d’épuration inoffensives pour l’environnement sont le moyen de premier choix. Fiable, économique et flexible, notre installation de lavage TB se caractérise par un matériel technique robuste et qui ne nécessite que peu d’entretien, et vous propose une modularité illimitée alliée à un maniement facile. Pour le nettoyage de l’intérieur, misez sur nos systèmes modulaires équipés de têtes de pulvérisation conçues spécifiquement selon vos besoins, avec séchage inclus. Ainsi, vous réduisez les durées de nettoyage et les temps morts.
Couverture sans compromis
Pour vos tuyauteries, vous pouvez compter sur nos systèmes composés de pompes à haute pression et de buses rotatives pour tuyauteries. Notre nettoyeur haute pression hygiénique blanc et ses accessoires adaptés, dont le kit Inno Foam, vous permet de nettoyer et de désinfecter rapidement et de manière efficace vos installations de production. En recourant à une lance haute pression coudée, vous débarrassez les tuyaux au plafond des saletés de manière confortable. Pour éliminer l’eau et les résidus calcaires sous les machines et des endroits difficiles d’accès, le nettoyeur de surfaces plat avec fonction d’aspiration est utile. Celui-ci fournit, en effet, un rendement surfacique maximal sans éclaboussures en aspirant, dans le même temps, l’eau sale automatiquement.
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