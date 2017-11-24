Hygiénique et sans germes

Les produits laitiers sont très sensibles à la contamination. Par conséquent, dans tous les domaines de la laiterie, un nettoyage et une désinfection professionnels sont indispensables.

Assurez une propreté et une hygiène irréprochable grâce à nos solutions de système conçus pour le nettoyage intégral professionnel des camions-citernes collectant le lait: pour l’extérieur, les installations de lavage pour véhicules utilitaires utilisant des détergents adaptés et des stations d’épuration inoffensives pour l’environnement sont le moyen de premier choix. Fiable, économique et flexible, notre installation de lavage TB se caractérise par un matériel technique robuste et qui ne nécessite que peu d’entretien, et vous propose une modularité illimitée alliée à un maniement facile. Pour le nettoyage de l’intérieur, misez sur nos systèmes modulaires équipés de têtes de pulvérisation conçues spécifiquement selon vos besoins, avec séchage inclus. Ainsi, vous réduisez les durées de nettoyage et les temps morts.