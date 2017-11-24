Heisse Lösung gegen Öl und Fett

Fette und Öle sind durch ihre Konsistenz und Haftkraft hartnäckige Rückstände. Wir geben Ihnen die Lösungen für deren rückstandsfreie Entfernung.

Durch den Einsatz von Heisswasser erzielen Sie ein messbar besseres Reinigungsergebnis, denn selbst erstarrte Öle und Fette emulgieren, zerfliessen und sind so spielend leicht entfernbar. Auf Reinigungsmittel können Sie weitgehend verzichten. Wo erforderlich, sorgt die Kombination aus unserem Reinigungsmittel und der präzisen Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion für minimalen Verbrauch. Hinzu kommt nach der Reinigung mit Heisswasser die nachweisbare Keimreduktion, die auch ohne Desinfektionsmittel viele Hygieneanforderungen erfüllt. Die wesentlich schnellere Schmutzlösung bringt Ihnen eine Zeiteinsparung von bis zu 35 Prozent. Unsere stationären und mobilen Heisswasser-Hochdruckreiniger verfügen über innovative Brennertechnik für hohe Heizleistung und sind äusserst bedienerfreundlich. Bestes Beispiel hierfür ist die stufenlose Wasserdruck- und Mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdrucklanze. Für die Reinigung von Produktionsanlagen und Transportbändern sind unsere stationären Heisswasser-Hochdruckanlagen mit sehr hoher Heizleistung die effizienteste Lösung. Eine automatische Schlauchtrommel aus Edelstahl an der Entnahmestelle ermöglicht Ihnen das Erreichen aller Reinigungsbereiche.