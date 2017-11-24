Verarbeitung von Fetten und Ölen
Pflanzliche und tierische Fette und Öle hinterlassen hartnäckige Rückstände in Produktionslinien, Tanks, Abfüllanlagen und am Boden. Diese zu entfernen hat neben den hygienischen auch Sicherheitsgründe bezüglich Rutschgefahr für die Mitarbeiter.
Heisse Lösung gegen Öl und Fett
Fette und Öle sind durch ihre Konsistenz und Haftkraft hartnäckige Rückstände. Wir geben Ihnen die Lösungen für deren rückstandsfreie Entfernung.
Durch den Einsatz von Heisswasser erzielen Sie ein messbar besseres Reinigungsergebnis, denn selbst erstarrte Öle und Fette emulgieren, zerfliessen und sind so spielend leicht entfernbar. Auf Reinigungsmittel können Sie weitgehend verzichten. Wo erforderlich, sorgt die Kombination aus unserem Reinigungsmittel und der präzisen Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion für minimalen Verbrauch. Hinzu kommt nach der Reinigung mit Heisswasser die nachweisbare Keimreduktion, die auch ohne Desinfektionsmittel viele Hygieneanforderungen erfüllt. Die wesentlich schnellere Schmutzlösung bringt Ihnen eine Zeiteinsparung von bis zu 35 Prozent. Unsere stationären und mobilen Heisswasser-Hochdruckreiniger verfügen über innovative Brennertechnik für hohe Heizleistung und sind äusserst bedienerfreundlich. Bestes Beispiel hierfür ist die stufenlose Wasserdruck- und Mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdrucklanze. Für die Reinigung von Produktionsanlagen und Transportbändern sind unsere stationären Heisswasser-Hochdruckanlagen mit sehr hoher Heizleistung die effizienteste Lösung. Eine automatische Schlauchtrommel aus Edelstahl an der Entnahmestelle ermöglicht Ihnen das Erreichen aller Reinigungsbereiche.
Kraftvoll reinigen, einfach bedienen
Aber auch Kälte kann hartnäckige Verschmutzungen lösen. Mit unserem Ice Blaster reinigen Sie mit Trockeneispellets aus gefrorenem, –79 °C kalten Kohlendioxid. Alles, was übrig bleibt, ist Sauberkeit.
Zum Aufsaugen grosser Flüssigkeitsmengen verwenden Sie am besten unsere hochwertigen Industriesauger mit einfach zu reinigendem Edelstahlbehälter.
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