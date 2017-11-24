La solution chaude contre les huiles et les graisses

En raison de leur consistance et adhérence, les graisses et les huiles entraînent des résidus tenaces. Nous vous proposons les bonnes solutions pour les éliminer sans traces.

En utilisant de l’eau chaude, vous obtenez un résultat de nettoyage considérablement amélioré. En effet, elle fait émulsifier et fondre même les huiles et les graisses durcies qui peuvent, ainsi, être éliminées sans effort, et ce en renonçant largement aux détergents. Là où l’emploi de détergents est incontournable, la combinaison de nos détergents avec la fonctionnalité de dosage précis, avec fonction de rinçage, se porte garante d’une consommation minime. Le nettoyage à eau chaude réduit, en outre, les germes de façon à satisfaire à de nombreuses normes hygiéniques même sans recours aux désinfectants. Grâce à la détergence nettement accélérée, vous gagnez jusqu’à 35 pour cent de temps. Stationnaires ou mobiles, nos nettoyeurs haute pression sont extrêmement conviviaux et équipés d’une technologie de brûleur innovante pour une excellente puissance calorifique. La régulation en continu de la pression et du débit d’eau au moyen du Servo Control directement sur la lance haute pression est le meilleur exemple de leur grand confort d’utilisation. D’une très grande puissance calorifique, nos stations haute pression à eau chaude représentent la solution la plus efficace pour le nettoyage des lignes de production et convoyeurs. Un tambour-enrouleur automatique en acier inox, disposé au niveau de la prise, vous permet d’atteindre tous les endroits à nettoyer.