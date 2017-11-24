Transformation de graisses et huiles
Les graisses et les huiles végétales et animales causent des résidus tenaces dans les lignes de fabrication, dans les réservoirs et les chaînes de remplissage et sur le sol. Dans un souci d’hygiène et dans le but d’assurer une sécurité maximale au travail, il est indispensable de les éliminer.
La solution chaude contre les huiles et les graisses
En raison de leur consistance et adhérence, les graisses et les huiles entraînent des résidus tenaces. Nous vous proposons les bonnes solutions pour les éliminer sans traces.
En utilisant de l’eau chaude, vous obtenez un résultat de nettoyage considérablement amélioré. En effet, elle fait émulsifier et fondre même les huiles et les graisses durcies qui peuvent, ainsi, être éliminées sans effort, et ce en renonçant largement aux détergents. Là où l’emploi de détergents est incontournable, la combinaison de nos détergents avec la fonctionnalité de dosage précis, avec fonction de rinçage, se porte garante d’une consommation minime. Le nettoyage à eau chaude réduit, en outre, les germes de façon à satisfaire à de nombreuses normes hygiéniques même sans recours aux désinfectants. Grâce à la détergence nettement accélérée, vous gagnez jusqu’à 35 pour cent de temps. Stationnaires ou mobiles, nos nettoyeurs haute pression sont extrêmement conviviaux et équipés d’une technologie de brûleur innovante pour une excellente puissance calorifique. La régulation en continu de la pression et du débit d’eau au moyen du Servo Control directement sur la lance haute pression est le meilleur exemple de leur grand confort d’utilisation. D’une très grande puissance calorifique, nos stations haute pression à eau chaude représentent la solution la plus efficace pour le nettoyage des lignes de production et convoyeurs. Un tambour-enrouleur automatique en acier inox, disposé au niveau de la prise, vous permet d’atteindre tous les endroits à nettoyer.
Nettoyage puissant, maniement simple
Le froid sert, lui aussi, à détacher les saletés tenaces. Nos nettoyeurs cryogéniques vous permettent, en effet, de nettoyer au moyen de pellets de neige carbonique d’une température de -79°C. Et il ne restera rien que de la propreté.
Lorsqu’il s’agit d’aspirer de grandes quantités de liquides, utilisez nos aspirateurs industriels de haute qualité, équipés d’un réservoir collecteur en acier inox facile à nettoyer.
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