Herstellung von Back- und Süßwaren
Hier fallen feiner Mehlstaub, Zuckerstaub, hartnäckige Verkrustungen und klebrige Teig und Süßwarenreste an. Unsere individuellen Entstaubungsanlagen, mobilen Sauger mit speziellem Backofenzubehör sowie Trockeneis lösen diese Rückstände und damit Ihre Probleme.
Viel mehr als nur Staub saugen
Damit Sie verschiedene Verschmutzungen wie feinen Mehl- und Zuckerstaub, klebrige Teig- und Süsswarenreste oder hartnäckige Verkrustungen souverän beherrschen, bieten wir Ihnen im Kärcher System ein lückenloses Sortiment an Reinigungslösungen.
Von der Anlieferung der Rohstoffe bis zur Auslieferung per Fahrzeug. Für Mehlsilos ohne integriertes Reinigungssystem wählen Sie eine unserer modularen Systemlösungen zur Tank- und Siloreinigung, die wir spezifisch an Ihren individuellen Bedarf anpassen können.
Teig- und Süsswarenverarbeitung
Unsere massgeschneiderten Entstaubungsanlagen saugen Mehl- und Zuckerstaub direkt bei der Entstehung ab. Andere Anlagen werden nicht verschmutzt, Ihre Produktion läuft reibungslos und ohne Stillstandszeiten. Oder Sie verwenden unsere mobilen Sauger für die Staubklassen L/M/H sowie für die explosionsgefährdete Zone 22.
Backöfen
Mit unserem Backofenset müssen Sie heisse Backöfen zur Reinigung nicht mehr abkühlen. Der Kunststoffbehälter ist säure-, lauge- und hitzebeständig.
Reinigung ganz ohne Wasser
Transportbänder, Installationen mit elektrischen Komponenten und alle Bereiche, die trocken gereinigt werden müssen oder sich direkt im Produktionsprozess befinden, können Sie – ganz ohne Wasser – mit Trockeneis von hartnäckigem Schmutz befreien. Keine Demontage notwendig. Dafür werden Pellets aus gefrorenem, –79 °C kaltem Kohlendioxid durch Druckluft beschleunigt. Beim Auftreffen auf die zu reinigende Oberfläche wird diese stark abgekühlt und der Schmutzfilm reisst auf. Die Pellets sublimieren schlagartig und Sie können den Schmutz einfach absaugen.
Beratung, Service und Verkauf
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