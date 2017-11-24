Fabrication de produits de boulangerie, pâtisserie et sucrerie
La fine poussière de farine, la poussière de sucre, les incrustations tenaces, la pâte collante et les résidus de sucreries sont à l’ordre du jour. Nos dépoussiéreurs sur mesure, nos aspirateurs à poussières mobiles et équipés d’accessoires spécifiques pour les fours de boulangerie ainsi que nos nettoyeurs cryogéniques vous aident à vous débarrasser de ces saletés sans efforts.
Bien plus que d’aspirer la poussière purement et simplement
Pour que vous maîtrisiez les différentes saletés telles que les fines poussières de farine et sucre, les résidus de pâte collante et de sucreries ou encore les incrustations tenaces, Kärcher vous propose une gamme complète de solutions de systèmes de nettoyage.
De la livraison des matières premières à la distribution des produits par camion. Si vos silos à farine ne possèdent pas de système de nettoyage intégré, optez pour nos solutions de système modulaires conçues pour le nettoyage des citernes et silos. Bien sûr, nous les personnalisons en fonction de vos besoins spécifiques.
Préparation des pâtes et sucreries
Nos dépoussiéreurs sur mesure aspirent les poussières de farine et de sucre directement à l’endroit où elles sont générées. Ainsi, les autres installations ne sont pas encrassées et votre production se déroule sans difficulté et sans temps morts. Nos aspirateurs à poussières mobiles conçus pour les catégories de poussière L/M/H et la zone 22 à risque d’explosion sont, eux aussi, des matériels de premier choix.
Fours de boulangerie
Grâce à notre kit pour fours de boulangerie, vous n’avez plus à attendre le refroidissement des fours avant de les nettoyer. Le réservoir collecteur résiste aux acides, aux solutions alcalines et aux températures élevées.
Nettoyer sans eau
Les bandes transporteuses, les installations intégrant des éléments électriques et, en général, toutes les zones qui doivent être nettoyées à sec ou qui font partie intégrante du processus de production, peuvent être nettoyées sans recourir à l’eau: la neige carbonique s’attaque, en effet, aux saletés tenaces. Sans besoin de démontage. Accélérés à l’air comprimé, les pellets de neige carbonique à -79°C sont appliqués sur la surface à nettoyer qui refroidit, ensuite, fortement de manière à ce que la couche de saleté se fissure. Grâce à l’effet de sublimation immédiate, les pellets ne laissent aucun résidus et vous pouvez aspirer la saleté tout simplement.
Conseil, service et vente
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