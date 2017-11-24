Produktion und Abfüllen von Getränken
Die Unternehmen der Brau- und Getränkeindustrie müssen sicherstellen, dass ihre Erzeugnisse geschmacklich und hygienisch einwandfrei sind. Keine leichte Aufgabe angesichts grosser Mengen, hoher Luftfeuchtigkeit, enger Fahrwege, grosser Lagerflächen und kilometerlanger Rohrleitungen.
Erfrischende Sauberkeit
Um Getränke mit konstanter Qualität und makellosem Geschmack zu produzieren, muss die Reinigung optimal auf den Herstellungsprozess abgestimmt sein.
Mit unseren Aufsitz-Kehrsaugmaschinen mit Kehrsichel-Seitenbesen schützen Sie Waren im Aussen- und Lagerbereich vor Verschmutzung. Grosse Flächen und Ecken können Sie ganz bequem und zeitsparend mit nur wenigen Fahrten kehren. Weitere Vorteile bieten Ihnen die elektrohydraulische Hochentleerung, die vollautomatische Tact-Filterabreinigung für nahezu staubfreies Arbeiten und das Kärcher Intelligent Key-System, mit dem Sie unterschiedlichen Nutzern individuelle Rechte zuordnen können. Tanks, Behälter und Rohrleitungen können Sie mit unseren mobilen Hochdruckreinigern sowie über stationäre Hochdruckanlagen mit mehreren Entnahmestellen reinigen. Stationäre Hochdruckanlagen sind jederzeit auf Knopfdruck einsatzbereit, ohne Rüstzeiten, ohne Transport mobiler Geräte. Mit Zubehör wie Rohrreinigungsschlauch und -düse werden Rohre rundum sauber. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch durch die Rohrreinigungsdüse mit 4 im 30°-Winkel nach hinten gerichteten Düsen voran.
Sporentief rein durch Dampf
Die hohe Luftfeuchtigkeit in der Getränkeproduktion begünstigt Schimmelbildung. Reinigen Sie kritische Stellen mit unseren Dampfreinigern, so erzielen Sie eine wirkungsvolle Desinfektion ganz ohne Chemie – zertifiziert durch ein unabhängiges Labor. Mit unserem Flächenreiniger aus Edelstahl mit automatischer Schmutzwasserabsaugung können Sie auch Wände mit Heisswasser bis zu 85 °C reinigen. Für schmale Gänge und Lagerflächen setzen Sie unsere voll konfigurierbaren Scheuersaugmaschinen ein: Bürstenköpfe, Saugbalken, Netz- oder Batteriebetrieb sowie viele zusätzliche Ausstattungsdetails können Sie frei nach Bedarf wählen.
Beratung, Service und Verkauf
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