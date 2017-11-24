Erfrischende Sauberkeit

Um Getränke mit konstanter Qualität und makellosem Geschmack zu produzieren, muss die Reinigung optimal auf den Herstellungsprozess abgestimmt sein.



Mit unseren Aufsitz-Kehrsaugmaschinen mit Kehrsichel-Seitenbesen schützen Sie Waren im Aussen- und Lagerbereich vor Verschmutzung. Grosse Flächen und Ecken können Sie ganz bequem und zeitsparend mit nur wenigen Fahrten kehren. Weitere Vorteile bieten Ihnen die elektrohydraulische Hochentleerung, die vollautomatische Tact-Filterabreinigung für nahezu staubfreies Arbeiten und das Kärcher Intelligent Key-System, mit dem Sie unterschiedlichen Nutzern individuelle Rechte zuordnen können. Tanks, Behälter und Rohrleitungen können Sie mit unseren mobilen Hochdruckreinigern sowie über stationäre Hochdruckanlagen mit mehreren Entnahmestellen reinigen. Stationäre Hochdruckanlagen sind jederzeit auf Knopfdruck einsatzbereit, ohne Rüstzeiten, ohne Transport mobiler Geräte. Mit Zubehör wie Rohrreinigungsschlauch und -düse werden Rohre rundum sauber. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch durch die Rohrreinigungsdüse mit 4 im 30°-Winkel nach hinten gerichteten Düsen voran.