Une propreté rafraîchissante

Afin de préparer des boissons d’une qualité constante et d’un goût impeccable, le nettoyage doit être adapté parfaitement aux processus de production.

Grâce à nos balayeuses aspirantes autoportées équipées d’un balai ventral, vous protégez vos marchandises de l’encrassement dans les espaces intérieurs et extérieurs. Vous balayez ainsi les grandes surfaces et les coins de manière confortable et rapidement en seulement quelques passages. D’autres avantages: la vidange de la cuve à déchets par relevage électrohydraulique, le décolmatage automatique du filtre Tact pour un travail ne soulevant que peu de poussières et le système de clés intelligentes Kärcher qui vous permet d’attribuer de différents droits aux utilisateurs de la machine. Pour nettoyer les citernes, les réservoirs et les tuyauteries, nos nettoyeurs haute pression mobiles ainsi que nos stations haute pression dotées de plusieurs prises sont à votre disposition. Les stations haute pression sont toujours opérationnelles sur simple appui d’un bouton, sans besoin de temps d’équipement ni de transport d’appareils mobiles. Les accessoires, tels que le flexible et la buse pour tuyaux, permettent de nettoyer les tuyauteries irréprochablement. Composée de 4 buses inclinées de 30° vers l’arrière, la buse pour tuyau assure l’avancement du flexible à l’intérieur de ceux-ci.