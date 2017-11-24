Production et embouteillage de boissons
Les entreprises œuvrant dans les secteurs de la brasserie et de la préparation de boissons doivent garantir la qualité gustative et hygiénique irréprochable de leurs productions. Face au grands débits de production, à l’humidité de l’air élevée, aux voies de circulation étroites, aux grandes aires de stockage et aux tuyauteries de plusieurs kilomètres de long, le défi à relever n’est pas négligeable.
Une propreté rafraîchissante
Afin de préparer des boissons d’une qualité constante et d’un goût impeccable, le nettoyage doit être adapté parfaitement aux processus de production.
Grâce à nos balayeuses aspirantes autoportées équipées d’un balai ventral, vous protégez vos marchandises de l’encrassement dans les espaces intérieurs et extérieurs. Vous balayez ainsi les grandes surfaces et les coins de manière confortable et rapidement en seulement quelques passages. D’autres avantages: la vidange de la cuve à déchets par relevage électrohydraulique, le décolmatage automatique du filtre Tact pour un travail ne soulevant que peu de poussières et le système de clés intelligentes Kärcher qui vous permet d’attribuer de différents droits aux utilisateurs de la machine. Pour nettoyer les citernes, les réservoirs et les tuyauteries, nos nettoyeurs haute pression mobiles ainsi que nos stations haute pression dotées de plusieurs prises sont à votre disposition. Les stations haute pression sont toujours opérationnelles sur simple appui d’un bouton, sans besoin de temps d’équipement ni de transport d’appareils mobiles. Les accessoires, tels que le flexible et la buse pour tuyaux, permettent de nettoyer les tuyauteries irréprochablement. Composée de 4 buses inclinées de 30° vers l’arrière, la buse pour tuyau assure l’avancement du flexible à l’intérieur de ceux-ci.
Finies les spores grâce à la vapeur
La grande humidité de l’air régnant dans les ateliers de production de boissons favorise la formation de moisissures. Pour les endroits critiques, misez sur nos nettoyeurs à vapeur qui vous permettent de les désinfecter de manière efficace sans recourir aux produits chimiques – et cet effet a été certifié par un laboratoire indépendant. Notre nettoyeur de surfaces en acier inox doté d’une fonctionnalité d’aspiration automatique de l’eau sale, vous permet de nettoyer les murs à l’eau chaude jusqu’à 85°C. Pour les couloirs étroits et les aires de stockage, nos autolaveuses entièrement configurables sont le bon choix: vous pouvez choisir les têtes de brossage, les suceurs d’aspiration, le fonctionnement sur secteur ou à batterie ainsi que de nombreuses possibilités d’équipement en fonction de vos besoins.
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