Weiterverarbeitung von Obst und Gemüse
Wo Obst und Gemüse verarbeitet werden, sind die Reinigungsaufgaben vielfältig. Produktionsreste auf Maschinen und am Boden, Außenbereiche und nicht zuletzt Transportgebinde stellen hohe Anforderungen an Maschinen und Reinigungsabläufe.
Knackig sauber
Bei der Verarbeitung von Obst und Gemüse sind die Vermeidung von Kreuzkontaminationen, Belägen und Korrosion zentrale Reinigungsaufgaben.
Naturprodukte bringen bei der Anlieferung oftmals Schmutz mit. Mit unseren individuell konfigurierbaren Geräteträgern reinigen Sie Außenbereiche schnell und gründlich. Durch das werkzeuglose Schnellwechselsystem für verschiedenste Anbaugeräte rüsten Sie Ihre Kehrmaschine im Handumdrehen für die Rasenpflege oder den Winterdienst um. Im Innenbereich können Sie unsere wendigen Aufsitz-Scheuersaugmaschinen zur Bodenreinigung einsetzen. Eine V-förmige Abziehlippe sorgt hier für gründliche Aufnahme von Verunreinigungen. Mit dem optionalen Tankspülsystem erzielen Sie eine noch bessere Hygiene. Insgesamt sparen Sie bis zu 70 Prozent Wasser im Vergleich zur Reinigung mit einem Wasserschlauch.
Hygiene in Produktion und Abfüllung
Reinigen und desinfizieren Sie Produktionsanlagen schnell und effektiv mit unserem weißen Hygiene-Hochdruckreiniger mit integrierter Schlauchtrommel, Lebensmitteltauglichem HD-Schlauch, grauen, abriebfesten Rädern und anwendungsgerechtem Zubehör. Wählen Sie zwischen Hochdruckpunktstrahl, Hochdruckflachstrahl (25°) und dem Niederdruckflachstrahl (40°). Letzterer wird zur Reinigungsmittelausbringung benötigt. Das passende Zubehör zum Einschäumen von Produktionsanlagen ist die Becher-Schaumlanze. Für die Reinigung von Fässern, Edelstahlcontainern und Intermediate Bulk Containern haben Sie mit unserem Fassreiniger ein modulares System mit Reinigungsköpfen für bis zu 200 Bar Betriebsdruck, Wassertemperaturen bis zu 90 °C und alkalische oder saure Reinigungsmittel. Grobe Gemüse- und Obstreste können Sie bequem mit unseren Nass-/ Trockensaugern beseitigen. Mit der Fahrbahndüse können Sie Flüssigkeiten gründlich aufsaugen. Und über den Ablassschlauch entleeren Sie den Behälter ganz einfach.
Beratung, Service und Verkauf
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