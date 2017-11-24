Knackig sauber

Bei der Verarbeitung von Obst und Gemüse sind die Vermeidung von Kreuzkontaminationen, Belägen und Korrosion zentrale Reinigungsaufgaben.

Naturprodukte bringen bei der Anlieferung oftmals Schmutz mit. Mit unseren individuell konfigurierbaren Geräteträgern reinigen Sie Außenbereiche schnell und gründlich. Durch das werkzeuglose Schnellwechselsystem für verschiedenste Anbaugeräte rüsten Sie Ihre Kehrmaschine im Handumdrehen für die Rasenpflege oder den Winterdienst um. Im Innenbereich können Sie unsere wendigen Aufsitz-Scheuersaugmaschinen zur Bodenreinigung einsetzen. Eine V-förmige Abziehlippe sorgt hier für gründliche Aufnahme von Verunreinigungen. Mit dem optionalen Tankspülsystem erzielen Sie eine noch bessere Hygiene. Insgesamt sparen Sie bis zu 70 Prozent Wasser im Vergleich zur Reinigung mit einem Wasserschlauch.