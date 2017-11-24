Transformation de fruits et légumes
Dans les ateliers de transformation de fruits et de légumes, des tâches de nettoyage les plus variées s’imposent. Qu’il s’agisse des résidus de production sur les machines et sur le sol, des espaces extérieurs, des conteneurs de transport, etc. – les machines et les processus de nettoyage font face à de grands défis.
Propreté perceptible
Lors de la transformation des fruits et des légumes, l’exclusion de toute contamination croisée, des dépôts et de la corrosion se trouve au centre de toutes les tâches de nettoyage.
Au moment de leur réception, les produits naturels sont souvent sales. Nos portes-véhicules configurables selon vos besoins, vous permettent de nettoyer soigneusement et rapidement les espaces extérieurs. Équipés d’un système de changement d’accessoire rapide et sans outils, ils sont vite transformés pour l’entretien des gazons ou le service hivernal. En intérieur, nos autolaveuses autoportées peuvent être utilisées pour nettoyer les sols. Dotées d’une raclette en V, elle assurent un ramassage soigneux des saletés. Disponible en option, le système de rinçage du réservoir, vous garantit une hygiène améliorée. Globalement, vous économisez jusqu’à 70 pour cent d’eau par rapport au nettoyage au tuyau d’arrosage.
Hygiène irréprochable dans les ateliers de production et de remplissage
Nettoyez et désinfectez vos installations de production rapidement et de manière efficace à l’aide de notre nettoyeur haute pression hygiénique blanc avec tambour-enrouleur intégré, flexible HP de qualité alimentaire, roues grises résistantes à l’abrasion et accessoires spécifiques aux utilisations envisagées. Choisissez entre le jet crayon à haute pression, le jet plat à haute pression (25 ) et le jet plat à basse pression (40°), ce dernier étant utilisé pour appliquer le détergent. Le canon à mousse est le bon accessoire pour l’application de détergent sur les installations de production. Pour les fûts, les conteneurs en acier inox et les containers vrac intermédiaires, nous vous proposons notre nettoyeur pour fûts modulaire équipé de têtes de nettoyage pour une pression de service jusqu’à 200 bars, des températures d’eau jusqu’à 90°C et les détergents alcalins ou acides. Nos aspirateurs eau et poussières vous permettent de vous débarrasser des restes de fruits et de légumes, et avec le suceur pour voirie, vous éliminez les liquides sans résidus. Enfin, le flexible de vidange servira à vidanger le réservoir collecteur sans efforts.
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