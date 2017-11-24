Propreté perceptible

Lors de la transformation des fruits et des légumes, l’exclusion de toute contamination croisée, des dépôts et de la corrosion se trouve au centre de toutes les tâches de nettoyage.

Au moment de leur réception, les produits naturels sont souvent sales. Nos portes-véhicules configurables selon vos besoins, vous permettent de nettoyer soigneusement et rapidement les espaces extérieurs. Équipés d’un système de changement d’accessoire rapide et sans outils, ils sont vite transformés pour l’entretien des gazons ou le service hivernal. En intérieur, nos autolaveuses autoportées peuvent être utilisées pour nettoyer les sols. Dotées d’une raclette en V, elle assurent un ramassage soigneux des saletés. Disponible en option, le système de rinçage du réservoir, vous garantit une hygiène améliorée. Globalement, vous économisez jusqu’à 70 pour cent d’eau par rapport au nettoyage au tuyau d’arrosage.