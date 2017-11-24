Industrielle Herstellung von Tiernahrung
Hochwertige Tiernahrung ist nur unter kontrollierten Produktionsbedingungen sicher herzustellen. Kontaminierungen müssen zuverlässig ausgeschlossen werden. Und das Absaugen grosser Mengen von Staub, frei fliegend, klebrig oder nass, ist eine echte Herausforderung.
Sauberes Futter für alle Tiere
Die Herstellung hochwertiger Nahrung für Nutz- und Heimtiere stellt hohe Anforderungen hinsichtlich Sauberkeit und Hygiene in der Produktion.
Die Produktion von Trockenfutter setzt grosse Mengen Staub frei, trockenen wie klebrigen oder nassen. Für den mobilen Einsatz sind Sie mit unseren Industriesaugern mit Edelstahlbehälter professionell aufgestellt. Für grosse Mengen von Staub, zum Beispiel bei der Produktion von Trockenfutter, haben sich unsere stationären Entstaubungs- und Absauganlagen mit statisch ableitenden Schläuchen und diversen Düsen bewährt. Damit saugen Sie grosse Staubmengen schnell auf, auch im Schichtbetrieb. Die hygienische Säuberung von Silos und Tanks erledigen Sie mit unseren bedarfsgerecht konfigurierten modularen Systemlösungen perfekt. Wir bieten Ihnen frei kombinierbare Komponenten: Innenreinigungsköpfe, Hochdruckpumpen, Heisswassererzeuger
Online-Flottenverwaltung in Echtzeit
Mit Kärcher Fleet setzen Sie das modernste Flottenmanagement für Reinigungsmaschinen ein und optimieren die Auslastung und Lebensdauer Ihrer Maschinen. Auch Fremdfabrikate können verwaltet werden.
Gesunde Arbeitsbedingungen
Wegen der oft heissen und trockenen Luft im Produktionsbereich müssen Ihre Mitarbeiter regelmässig trinken. Unsere konfigurierbaren Wasserspender WPD halten 5 verschiedene Wasserarten in hygienisch einwandfreier Lebensmittelqualität bereit: stilles Wasser, ungekühlt oder gekühlt mit Kohlensäure, heiss oder extra heiss.
Beratung, Service und Verkauf
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