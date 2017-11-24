Des aliments non compromis pour tous les animaux

La production de nourriture de haute qualité pour le bétail et les animaux domestiques est soumise à des normes des plus strictes en termes de propreté et d’hygiène.

La production d’aliments secs entraîne de grandes quantités de poussières sèches, poisseuses ou mouillées. Nos aspirateurs industriels à réservoir collecteur en acier inox sont la solution professionnelle pour l’utilisation mobile. Équipées de flexibles assurant la dissipation des charges électrostatiques et de divers suceurs, nos stations de dépoussiérage et d’aspiration fixes sont, elles aussi, éprouvées lorsqu’il s’agit d’éliminer les poussières des ateliers de production d’aliments secs. Pour nettoyer les silos et les citernes de manière hygiénique, nos solutions de système modulaires, configurées en fonction de vos besoins, sont indiquées. Nous vous proposons des éléments pouvant être combinés au choix: têtes de nettoyage intérieur, pompes à haute pression, générateurs d’eau chaude.