Production industrielle d’aliments pour animaux
La qualité maximale des aliments pour animaux ne pourra être garantie que dans des conditions de production strictement contrôlées. Toute contamination devra être exclue de manière fiable. Et, enfin, l’aspiration de grandes quantités de poussières en suspension, poisseuses ou humides représente un véritable défi.
Des aliments non compromis pour tous les animaux
La production de nourriture de haute qualité pour le bétail et les animaux domestiques est soumise à des normes des plus strictes en termes de propreté et d’hygiène.
La production d’aliments secs entraîne de grandes quantités de poussières sèches, poisseuses ou mouillées. Nos aspirateurs industriels à réservoir collecteur en acier inox sont la solution professionnelle pour l’utilisation mobile. Équipées de flexibles assurant la dissipation des charges électrostatiques et de divers suceurs, nos stations de dépoussiérage et d’aspiration fixes sont, elles aussi, éprouvées lorsqu’il s’agit d’éliminer les poussières des ateliers de production d’aliments secs. Pour nettoyer les silos et les citernes de manière hygiénique, nos solutions de système modulaires, configurées en fonction de vos besoins, sont indiquées. Nous vous proposons des éléments pouvant être combinés au choix: têtes de nettoyage intérieur, pompes à haute pression, générateurs d’eau chaude.
Gestion des flottes en ligne et en temps réel
En utilisant Kärcher Fleet, vous misez sur l’outil de gestion des flottes de machines de nettoyage le plus moderne en optimisant le taux d’utilisation et la durée de vie de votre matériel. Il permet même de gérer les machines de tierce marque.
Des conditions de travail salubres
Exposés à une atmosphère ambiante souvent chaude et sèche dans l’atelier de production, vos employés doivent s’hydrater régulièrement. Nos fontaines à eau WPD configurables fournissent 5 sortes d’eau de qualité alimentaire hygiéniquement irréprochable: de l’eau plate, de l’eau non refroidie ou de l’eau refroidie et gazéifiée, de l’eau chaude ou extra chaude.
Conseil, service et vente
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