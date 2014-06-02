Maschinenbau

Die beste Anlage zur Reinigung: Kärcher. Erst wenn jedes Teil richtig ineinander greift, läuft die Produktion einwandfrei. Ähnlich ist es bei Reinigungsprozessen: Erst wenn alle Lösungen miteinander harmonieren, erreicht man eine effiziente Reinigung. Deshalb bietet Ihnen Kärcher als Systemanbieter in allen Bereichen effektive, sichere, starke und aufeinander abgestimmte Reinigungslösungen an. Von der Flächen- bis zur Grundreinigung. Für Ihre Anlagen, Ihre Lager und Ihre Büros. Damit weiterhin überall alles rund läuft.