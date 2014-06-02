Maschinenbau

Die beste Anlage zur Reinigung: Kärcher. Erst wenn jedes Teil richtig ineinander greift, läuft die Produktion einwandfrei. Ähnlich ist es bei Reinigungsprozessen: Erst wenn alle Lösungen miteinander harmonieren, erreicht man eine effiziente Reinigung. Deshalb bietet Ihnen Kärcher als Systemanbieter in allen Bereichen effektive, sichere, starke und aufeinander abgestimmte Reinigungslösungen an. Von der Flächen- bis zur Grundreinigung. Für Ihre Anlagen, Ihre Lager und Ihre Büros. Damit weiterhin überall alles rund läuft.

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Hier wird Sauberkeit produziert.

In Produktionsanlagen sorgt die Reinigung nicht nur für Sauberkeit und Prozesssicherheit, sondern dient auch als Pflege für Maschinen und Beitrag zur Werterhaltung. Jede Art von Verschmutzung muss schnell und effektiv beseitigt werden können – von Spänen über Fette und Öle bis hin zu Emulsionen. Ohne den Produktionsprozess zu stören und stets bei höchster Sicherheit. All diesen Anforderungen werden innovative Reinigungslösungen von Kärcher gerecht.

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Materialschonend reinigen

Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Maschinen – innovatives Iceblasting hilft, Oberflächen besonders schonend vom Schmutz zu befreien. Mit Trockeneispellets lassen sich Silikon, Öl, Fett, Klebstoffe, Farben, Lacke u.v.m. leicht und schnell entfernen. Mit nur geringen Stillstandzeiten durch Cleaning in Process (CIP).

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Sauberkeit ohne Unterbrechung

Entfernen kraftvoll feuchte und trockene Verschmutzungen: Kärcher Industriesauger. Wendig und flexibel einsetzbar dank extra abgestimmter, robuster und abriebfester Absaugschläuche. Neueste Turbinentechnologien sorgen für konstant hohe Saugleistung.

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Mit Hochdruck arbeiten

Zähe und haftende Verschmutzungen an den Produktionsanlagen werden mit Kärcher Hochdruckgeräten zuverlässig gereinigt: Verklebungen, Verkrustungen, oder anhaftende Öle sind schnell entfernt.

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Teil für Teil perfekt gereinigt

Moderne Teilereinigung ist nicht der Platz für Kompromisse. Die intensive Reinigung erfolgt mit Reinigungsmitteln auf Wasserbasis ohne Lösungsmittel und entfernt mühelos Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen. Durch die Verwendung entsprechender Reinigungsmittel können die Bauteile schonend gereinigt werden.

Saubere Anlagen für saubere Arbeit.

Beseitigen Sie Produktionsrückstände, Gummiabrieb, Öle, scharfkantige Späne oder Transportschmutz spielend leicht mit innovativen Kärcher Geräten. Für jeden Anspruch ist eine Lösung dabei: vom kompakten Nass-/Trockensauger bis hin zur Aufsitz-Scheuersaugmaschine, die für schnelle Abtrocknung sorgt und Prozessunterbrechungen vermeidet. Ein breites Zubehörprogramm erhöht die Flexibilität und sorgt damit für eine effizientere Reinigung.

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Fahrzeugspuren entfernen

In Produktionshallen beseitigen Sie mit Scheuersaugmaschinen zuverlässig haftende Verschmutzungen, Öle oder andere Flüssigkeiten. Das sorgt für erhöhte Sicherheit: denn die robusten Kärcher Geräte reinigen nass und saugen gleichzeitig auf. So sind Wege schnell wieder sauber, frei und begehbar.

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Schnell zwischendurch reinigen

Bei kleinem Schmutzaufkommen eine einfache und ideale Lösung: handgeführte Kehrgeräte bieten hohe Wendigkeit, großen Komfort und eine starke Leistung.

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Losen Schmutz beseitigen

Ob feiner oder grober Schmutz. Ob flüssig oder trocken. Ob Öle oder gefährliche Stäube. Mit Kärcher Nass- und Nass-/Trockensaugern sind Sie in jeder Situation bestens gewappnet. Dank ­leistungsstarken Turbinen, innovativer Filtertechnik und einer ­Vielzahl an Zubehören.

Zu hochwertiger Lagerung zählt auch Reinigungsqualität.

Wenn Material sicher bewegt werden soll, helfen saubere Wege. Denn jeder Schmutz ist ein Stolperstein in den ­ge­­regelten Abläufen. Rückstände lassen sich mit robusten Kärcher Aufsitzmaschinen, handgeführten Saugern und ­Kehr­maschinen schnell beseitigen. Kompakte Abmaße sorgen für Wendigkeit – und viele Varianten und Zubehöre, vom ­Gasantrieb bis zum Fahrerschutzdach, sorgen für optimale Anpassung an Ihren Bedarf.

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Sicher im Innenlager

Gefahrlos in engen Korridoren und zwischen hohen Regalen reinigen – kein Problem mit Kärcher. Kompakte Abmaße sorgen für höchste Wendigkeit und Führerschutzdächer mit Roll Over Protective Structure (ROPS) sowie Falling Object Protective Structure (FOPS) für die nötige Sicherheit. Zusätz-lich sorgen Flächenleistungen bis zu 7.800 m2/h und große ­Batteriekapazitäten für längere Arbeitsintervalle.

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Stark im Außenbereich

Auf großen Flächen schafft Sauberkeit die nötige Sicherheit. Ständige Materialbewegung und Umwelteinflüsse erfordern schnelle und effektive Reinigungslösungen. Mit Kärcher Aufsitzmaschinen und den vielfältigen Zubehören sind große Außenflächen leicht zu säubern, ohne geregelte Abläufe zu stören.

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Wirtschaftlicher Einsatz

Entscheiden Sie wirtschaftlich, ab wann sich der Einsatz rechnet. Flächengröße, Volumen und Reinigungsfrequenz geben den Ausschlag. Gerne ermittelt Kärcher mit ­Ihnen die bestmöglichen Optionen.

Alles für einen sauberen Eindruck.

So läuft es auch in Büroräumen sauber ab: von der Tiefenreinigung bis zur Politur bietet Kärcher für jede Anforderung und jede Flächengröße die passende Lösung. Ob besonders handlich, besonders leise, besonders sicher oder besonders leistungsstark: Kärcher Geräte werden Ihren Ansprüchen gerecht. Dank umfangreichem Zubehör sogar in mehr als einem Anwendungsbereich.

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Mobile Reinigungskräfte

Handliche, robuste und leistungsstarke Teppichreinigungsgeräte verfügen über umfangreiches Zubehör und viele Einsatzmöglichkeiten.

Retail

Trockensaugen wie ein Profi

Mit Gebäudedienstleistern entwickelt, überzeugt die Professional-Reihe: durch hohe Saugkraft und ein 5-fach-Filtersystem.

Retail

Holt den Schmutz aus der Tiefe des Flors

Durchgangsbereiche und Büros mit Auslegeware erfordern regelmäßige tiefengründliche Reinigung idealerweise mit einem Kärcher Teppichbürstsauger.

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Zur maschinellen Reinigung von Kleinstflächen

Die BR 30/4 C reinigt alle kleinen Hartflächen schonend und kraftvoll. Dabei arbeitet das Gerät vor- und rückwärts gleich­mäßig gut.

Beratung, Service und Verkauf

Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.

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