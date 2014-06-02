Construction mécanique

La meilleure installation pour le nettoyage : Kärcher. C'est lorsque tout s'imbrique à la perfection que la production fonctionne parfaitement. Il en va de même pour les processus de nettoyage : on obtient un nettoyage efficace une fois que toutes les solutions s'harmonisent. C'est la raison pour laquelle Kärcher, en tant que fournisseur système, vous propose des solutions de nettoyage sûres, efficaces, fortes et coordonnées dans tous les domaines. Du nettoyage de surface au nettoyage en profondeur. Pour vos installations, vos entrepôts et vos bureaux. Pour que tout aille partout comme sur des roulettes.