Construction mécanique
La meilleure installation pour le nettoyage : Kärcher. C'est lorsque tout s'imbrique à la perfection que la production fonctionne parfaitement. Il en va de même pour les processus de nettoyage : on obtient un nettoyage efficace une fois que toutes les solutions s'harmonisent. C'est la raison pour laquelle Kärcher, en tant que fournisseur système, vous propose des solutions de nettoyage sûres, efficaces, fortes et coordonnées dans tous les domaines. Du nettoyage de surface au nettoyage en profondeur. Pour vos installations, vos entrepôts et vos bureaux. Pour que tout aille partout comme sur des roulettes.
La propreté est une priorité.
Dans les installations de production, le nettoyage n'est pas uniquement synonyme de propreté et de sécurité. Il sert aussi à l'entretien des machines et à la préservation de la valeur. Quel que soit le type de saleté, il faut pouvoir l'éliminer rapidement et efficacement – des copeaux aux émulsions en passant par la graisse ou l'huile. Sans perturber les processus de production et toujours en toute sécurité. Les solutions de nettoyage innovantes de Kärcher satisfont à toutes ces exigences.
Nettoyer en respectant les matériaux
Ne vous tracassez pas pour vos machines – le nouveau système de nettoyage à la glace vous aide à éliminer la saleté de vos surfaces tout en les protégeant. Les pellets de neige carbonique permettent d'éliminer les taches de silicone, d'huile, de graisse, de peinture, de vernis, etc. sans aucun effort. Avec des périodes d'arrêt très limitées grâce au Cleaning in Process (CIP).
Propreté sans interruption
Élimine vigoureusement les saletés humides et sèches : les aspirateurs industriels Kärcher. Flexible et facile à manier grâce à des flexibles d'aspiration adaptés, solides et résistant à l'abrasion. Les technologies de turbine les plus récentes garantissent une puissance d'aspiration élevée et constante.
Travailler avec la haute pression
Les saletés tenaces et collantes dans les zones de production sont supprimées à l'aide des appareils à haute pression Kärcher : les taches de colle ou d'huile et les incrustations sont vite éliminées.
Un nettoyage parfait, pièce après pièce
Le nettoyage de pièces modernes ne souffre aucun compromis. Le nettoyage intensif s'effectue à l'aide de détergents à base d'eau sans solvants et élimine sans peine les graisses, huiles et impuretés diverses. En recourant aux détergents adaptés, il est possible de nettoyer les composants avec le plus grand soin.
Des équipements propres pour un travail propre.
Éliminer les résidus de production, les abrasions de caoutchouc, les taches d'huile, les copeaux tranchants ou les saletés dues au transport n'a jamais été aussi simple grâce aux appareils innovants de Kärcher. À chaque exigence sa solution : de l'aspirateur eau / poussière compact à l'autolaveuse autoportée qui permet un séchage rapide et évite l'interruption des processus. Un large éventail d'accessoires augmente la flexibilité et contribue à un nettoyage plus efficace.
Supprimer les traces de véhicule
L'autolaveuse aspirante vous permettra d'éliminer, à coup sûr, les saletés tenaces, les taches d'huile et autres liquides dans les halls de production. Dans la plus grande sécurité : car les appareils robustes de Kärcher nettoient à l'eau tout en aspirant. Vos allées seront propres, libres et accessibles plus rapidement.
Effectuez un nettoyage rapide de temps en temps si nécessaire
La solution simple et idéale en cas de saleté minime : Les balayeuses manuelles offrent une grande flexibilité, un confort maximal et une haute performance.
Supprimer les taches de saleté isolées
Qu'il s'agisse de petites ou de grosses saletés. Liquides ou sèches. D'huile ou de poussières dangereuses. Avec les aspirateurs eau / poussière Kärcher, vous serez équipés au mieux dans chaque situation. Grâce à des turbines performantes, une technique de filtrage innovante et toute une série d'accessoires.
Un stockage de haute qualité inclut aussi un nettoyage de qualité.
Lorsque le matériel doit être transporté de manière sûre, la propreté des allées constitue une aide appréciable. En effet, chaque poussière est un grain de sable qui vient enrayer les processus bien réglés. Les machines autoportées, les aspirateurs manuels et les balayeuses solides de Kärcher éliminent rapidement les résidus. Les dimensions compactes offrent davantage de flexibilité. En outre, les nombreuses variantes et accessoires, de l'alimentation au gaz jusqu'au toit de protection du conducteur, permettent une adaptation optimale à vos besoins.
Sûr dans les entrepôts intérieurs
Nettoyer sans risque dans les couloirs étroits et entre de hauts rayonnages : ce n'est pas un problème avec Kärcher. Les dimensions compactes offrent la plus grande flexibilité et les toits de protection du conducteur avec la « Roll Over Protective Structure (ROPS) » et la « Falling Object Protective Structure (FOPS) » garantissent une sécurité optimale. En outre, les rendements surfaciques élevés, jusqu'à 7 800 m²/h, et la grande autonomie des batteries permettent une durée de travail prolongée.
Fort à l'extérieur
Sur les grandes surfaces, la propreté apporte la sécurité nécessaire. Le déplacement continu de matériaux et les facteurs environnementaux exigent des solutions de nettoyage rapides et efficaces. Avec les machines autoportées Kärcher et leurs nombreux accessoires, les grandes surfaces extérieures sont faciles à nettoyer sans perturber les processus habituels.
Utilisation économique
Décidez à partir de quand cette utilisation se justifie. La surface à traiter, les volumes et la fréquence de nettoyage font pencher la balance. Nous nous ferons un plaisir d'évaluer avec vous les options les plus judicieuses.
Tout pour une impression de propreté.
Dans les espaces de bureaux également, la propreté est de mise : du nettoyage en profondeur jusqu'au polissage, Kärcher propose la solution adaptée pour toutes les exigences et toutes les surfaces. Qu'ils soient particulièrement maniables, silencieux, sûrs ou performants, les appareils Kärcher seront à la hauteur de vos exigences. Grâce à une vaste gamme d'accessoires dans plusieurs domaines d'utilisation.
Nettoyeurs mobiles
Les machines de nettoyage des moquettes sont maniables, robustes et performantes et disposent d'une gamme d'accessoires étendue et de multiples possibilités d'utilisation.
Aspirer la poussière comme un professionnel
Élaborés avec des prestataires de services du bâtiment, la gamme professionnelle convainc par sa puissance d'aspiration élevée et son système de filtre quintuple.
Élimine la saleté en profondeur
Les zones de passage et les bureaux avec moquette nécessitent un nettoyage en profondeur régulier, idéalement avec un aspiro-brosseur Kärcher.
Les aspiro-laveuses pour les petites surfaces
la BR 30/4 C nettoie parfaitement toutes les petites surfaces dures sans les agresser. De plus, elle fonctionne en marche avant et marche arrière.
Conseil, service et vente
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