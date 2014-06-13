Services publics et technologie à destination des services municipaux
Pour l'éducation, le sport et l'administration. Des machines de nettoyage qui permettent un travail efficace dans les services publics et municipaux et qui assurent une propreté optimale.
Services publics
Les nouveaux appareils Kärcher Professional de couleur anthracite montrent combien l'efficience a trouvé son expression dans les technologies actuelles de nettoyage.
Technologie à destination des services municipaux
Les machines municipales de Kärcher offrent un travail réalisé de main de maître, quel que soit le contexte d'utilisation. Elles convainquent par leurs résultats parfaits, leur robustesse et leurs possibilités d'utilisation presque illimitées.
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