Services publics
Perspectives de succès encourageantes. L'éducation est amenée à devenir, au cours des prochaines années, la ressource la plus essentielle. La qualité de l'éducation et de la formation détermine de plus en plus la compétitivité et la prospérité en général des États et des individus. Par conséquent, des sommes non négligeables sont investies dans les établissements d'éducation et leur fonctionnement. Ces investissements ne peuvent garantir un environnement d'apprentissage propice que s'ils s'accompagnent d'un entretien continu réalisé avec des outils de nettoyage professionnels. Le système Kärcher offre des solutions convaincantes adaptées à toutes les exigences de nettoyage des établissements d'éducation publics : des appareils, des accessoires et des détergents parfaitement harmonisés. Ultra-performants, efficaces et rentables grâce à une technique innovante, un usage économique et une grande durée de vie.
Le talent de faire beaucoup avec peu.
Il est dans la nature de l'homme de vouloir faire beaucoup avec peu. Cette dynamique se traduit par des efforts constants visant à plus d'efficience. Les nouveaux appareils machines Kärcher Professional de couleur anthracite montrent combien l'efficience a trouvé son expression dans les technologies actuelles de nettoyage. Cette couleur attrayante symbolise une nouvelle génération de machines de nettoyage dotées de talents particuliers. Pour une propreté optimale des surfaces publiques, couloirs et salles à un seul passage. Déplacement facile, même dans les escaliers. En outre, les surfaces sont de nouveau praticables immédiatement.
Entretien rapide des moquettes
Si vous n'avez pas le temps de laisser sécher longtemps le sol ou de nettoyer les moquettes en profondeur, le système Kärcher associant CV 60/2 à iCapsol RM 768 assure un nettoyage doux en profondeur tout en offrant un séchage rapide, ce qui permet aux surfaces traitées d'être rapidement à nouveau praticables.
En grand pour les halls d'entrée
Efficacité lorsqu'il s'agit d'éliminer la saleté urbaine, maniement facile, séchage rapide, faible consommation d'eau. Grâce au système Intelligent Key et au concept d'utilisation de pointe EASY Operation, la gamme Kärcher B 60 W propose une sécurité et une protection incomparables à la fois pour les opérateurs, la machine et le lieu de travail. La pression de la tête de brossage peut être adaptée très facilement à la main aux conditions en présence pour une consommation d'énergie optimale.
Le silence est d'or
Avec seulement 59 dB (A), le nouveau modèle T 15/1 est l'aspirateur le plus silencieux de sa catégorie, ce qui en fait le compagnon idéal des endroits où le silence est de rigueur. Parallèlement, le modèle T 15/1 est très efficace et nettoie en profondeur.
Un contexte idéal pour avoir des pensées claires.
Il est essentiel de disposer d'un environnement d'apprentissage agréable, tant pour les enseignants que pour les étudiants. En effet, aucune innovation n'est jamais née d'un environnement poussiéreux ou de la pollution urbaine. En outre, les talents s'épanouissent davantage dans une atmosphère agréable. Pour faire en sorte que leurs salles de classe, leurs bureaux, leurs amphithéâtres et autres lieux très fréquentés restent toujours propres et entretenus, les professionnels du nettoyage optent pour les solutions mises au point par Kärcher, le leader du marché mondial. Des petites machines aux systèmes sur mesure, il est possible d'obtenir auprès d'un seul interlocuteur un produit parfaitement adapté, mais également des conseils professionnels, des formations et des services.
Sans câble. Flexibilité. Rapidité.
L'aspirateur dorsal puissant BV 5/1 garantit un travail sans fil grâce à un fonctionnement sur batterie, sans limitation dans les espaces les plus étroits tout en étant confortable à transporter grâce à ses bretelles et à son support lombaire.
Puissance. Durée maximale. Maniabilité
Le modèle BD 50/40 RS dispose d'un rendement au mètre carré élevé pour un temps de nettoyage réduit et un résultat uniforme. Pour cela, un seul chargement de batterie suffit pour des surfaces normalement encrassées jusqu'à 2 500 mètres carrés. Très fin, le modèle BD 50/40 RS passera sans problème même dans les couloirs les plus étroits grâce à une largeur max. de 705 mm.
Nettoyage intermédiaire rapide
Le modèle EB 30/1 Li-Ion sans fil est un balai électrique particulièrement silencieux permettant un nettoyage rapide et discret. La technologie Li-Ion et une autonomie prolongée des batteries : 60 minutes sur des moquettes et jusqu'à 80 minutes sur surfaces dures. Avec le chargeur rapide BC 1/1.8 fourni et la batterie de rechange, la durée de travail est quasiment illimitée.
Commande centralisée. Des résultats optimaux
Les monobrosses BDS 43/180 C Adv dotées d'un réservoir placé au-dessus du carter du moteur (en option) remportent tous les suffrages au quotidien : le centre de gravité ramené au milieu permet de bénéficier d'une pression plus importante tout en réduisant le personnel nécessaire. Doté d'un indicateur de niveau de remplissage, le réservoir est directement accessible, peut être retiré en l'espace de quelques secondes au niveau de la poignée, puis rempli au robinet. Deux barres en aluminium ovales et stables, et une poignée large et ergonomique garantissent une transmission idéale de la puissance, un parfait équilibre et un fonctionnement sans fatigue.
Mission : l'hygiène. Solution : efficace.
En matière d'hygiène, les mots ne servent à rien : seule l'action compte. Les lieux du type gymnases, vestiaires et piscines comportent des zones critiques aux exigences particulièrement importantes en matière d'hygiène. Zones humides, fentes et grandes surfaces. Quelle que soit la mission, il est indispensable de pouvoir compter sur des solutions de nettoyage garantissant : un rythme de travail rapide, des résultats satisfaisants et une consommation réduite. Grâce à des réservoirs au volume professionnel et à une faible consommation d'eau et de détergents, il est possible d'obtenir des durées d'utilisation prolongées sans avoir à s'interrompre pendant le rechargement.
Des systèmes moussants d'avant-garde
Pour un nettoyage et une désinfection économiques, Kärcher a conçu des systèmes moussants spéciaux. Kit Easy Foam : la solution standard pour la production de mousse. Utilisable avec tous les appareils HD et HDS de Kärcher. Kit Inno Foam : une lance à double buse avec canon à mousse et permutation sur haute pression pour la production de mousses de nettoyage et de désinfection à longue durée d'adhérence.
Lorsque le bon sens prime
La BDP 51/180 C Adv et le Spray Cleaner vous feront gagner du temps lors de l'élimination des traces de passage. En particulier sur de grandes surfaces, la conception parfaitement ergonomique et conviviale à 2 barres garantit un travail sans fatigue.
Nettoyage vapeur
Le temps, c'est de l'argent : ce proverbe s'applique tout particulièrement au nettoyage professionnel. Le modèle DE 4002 dispose d'une technique de remplissage perfectionnée et d'un grand confort d'utilisation, qui rend son utilisation particulièrement économique. Le DE 4002 élimine le calcaire et les films de saleté de manière particulièrement efficace et rapide.
Piscine : une hygiène sans compromis
Pour ce faire, un nettoyage régulier et scrupuleux est indispensable. Les autolaveuses aspirantes B 40 C/W, B 60 W et B 80 W permettent d'obtenir un nettoyage en profondeur sur les carrelages grâce à leurs brosses rotatives.
Le nec-plus-ultra en matière d'hygiène.
Le milieu médical mis à part, l'hygiène professionnelle n'est en aucun lieu plus importante que dans le domaine des denrées alimentaires. La mise en œuvre des concepts HACCP performants pour les cuisines industrielles et les cantines s'avère très exigeante en matière de nettoyage. Et il en va de même pour les zones avoisinantes, telles que les laboratoires, les locaux techniques et les ateliers d'apprentissage en vue de prévenir toute contamination microbienne. Le système Kärcher offre des solutions fiables et efficaces, adaptées à chaque besoin. De nombreuses machines de nettoyage Kärcher peuvent être dotées de filtres hygiéniques ou de rotors convenant aux denrées alimentaires.
Essentielle : l'hygiène des moquettes
L'aspirateur eau et poussières CV 60/2 est très maniable et s'adapte à chaque cas. Associé à de l'iCapsol RM 768, la CV 60/2 constitue la solution idéale lorsqu'il s'agit de réaliser un nettoyage en profondeur, tout en bénéficiant d'un séchage rapide dans des bâtiments à plusieurs étages.
L'alliée idéale des domaines agroalimentaires
Le HD 7/10 CXF est un nettoyeur haute pression à eau froide spécialement conçu pour une utilisation professionnelle universelle dans les domaines sanitaire et alimentaire. Cette machine d'exception de la classe compacte Food présente un dispositif de réglage en continu de la pression et de la quantité d'eau, ce qui constitue des conditions préalables idéales pour répondre aux exigences en matière d'hygiène.
Nettoyage polyvalent, rapide et efficace
La BRS 40/1000 C est une autolaveuse innovante qui convient au nettoyage en profondeur et au nettoyage courant des surfaces dures, ainsi qu'au décapage, à la cristallisation, au shampouinage et au lustrage. Grâce à ses rouleaux contrarotatifs, elle fonctionne tout droit et est facile à manœuvrer. Grâce à une faible hauteur de 13,5 cm, la BRS 40/1000 C est la machine la plus plate de sa catégorie.
Puissance d'aspiration et endurance
Leur grande mobilité, leur puissance, leur endurance, leur robustesse et toute une palette de fonctionnalités font des modèles NT 55/2 Tact² Me I le choix de prédilection parmi les aspirateurs spécialisés et polyvalents. Le châssis basculant est très avantageux, en particulier lors de l'élimination des liquides et des grosses salissures.
Une performance constante.
À l'extérieur, il faut donner bien plus qu'une bonne impression. L'entretien des infrastructures tout au long de l'année est une condition sine qua non à une exploitation sûre et impeccable. Les rues et voies, parkings et espaces verts sont les domaines de prédilection des balayeuses Kärcher, à la fois puissantes et polyvalentes : le balayage, qu'il soit sec ou humide, la tonte des pelouses, le ramassage des feuilles Sans oublier l'ensemble des travaux hivernaux. Les nettoyeurs haute pression de Kärcher assurent en outre des services inestimables dans de nombreux autres contextes : de l'entretien des véhicules à l'élimination des graffitis en passant par le nettoyage des sols.
La propreté sans traces
Souvent, les parkings posent des problèmes particuliers aux autolaveuses aspirantes : de grandes surfaces, des saletés grossières et tenaces et des rampes abruptes. La Kärcher BR 100/250 R est prédestinée à cet usage : avec son cadre d'acier robuste pour les interventions les plus difficiles, elle peut être utilisée sur des surfaces ayant jusqu'à 15 % de déclivité. Son grand réservoir d'eau et sa batterie puissante permettent une longue période de travail ininterrompu.
Peut-on faire plus facile ?
Avec la KM 75/40 compacte et facile à manœuvrer, le nettoyage en profondeur des petites et moyennes surfaces devient un jeu d'enfant. La traction remplace la force physique et l'aspiration efficace de la poussière offre une propreté sans nuages de poussières. Au choix avec une propulsion puissante à essence, ou en version batterie particulièrement silencieuse pour une utilisation intérieure – kit de balayage antistatique disponible en option.
Un nettoyage de surface innovant
Avec le nettoyant sols durs FRV 30, les surfaces sont nettoyées avec le meilleur rendement surfacique, tout en protégeant l'utilisateur des éclaboussures, et les eaux usées sont automatiquement aspirées. Cela évite ainsi à l'utilisateur les corvées de rinçage des surfaces après le nettoyage.
Performante dans n'importe quelle situation
Outre son puissant moteur diesel Kubota 34 CV, la MIC 34 C présente une largeur de balayage de min. 1 400 mm et un réservoir d'un volume de 500 l, ce qui en fait un compagnon idéal pour les travaux d'envergure. Le troisième balai latéral en option porte la largeur de balayage à 2 000 mm. Une combinaison imparable lorsqu'il s'agit de balayer jusque dans les coins et les bordures de trottoirs.
Pour une utilisation tout au long de l'année
Le dispositif MIC 34 C vient compléter l'offre de Kärcher en matière de supports à machines pour les communes. Grâce à son système de changement rapide, il est possible de remplacer sans outil les accessoires en à peine quelques minutes. Pour ce faire, le moteur diesel turbo 34 CV se tient prêt à fournir la réserve de puissance nécessaire.
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