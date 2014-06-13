Öffentlicher Dienst
Gute Aussichten auf Erfolg. Bildung ist der wichtigste Rohstoff der Zukunft. Die Qualität von Bildung und Ausbildung bestimmt immer stärker die Wettbewerbsfähigkeit und den allgemeinen Wohlstand von Staaten und jedem Einzelnen. Folgerichtig werden nicht unerhebliche Summen in Bildungseinrichtungen und deren Betrieb investiert. Diese Investitionen und ein positives Lernumfeld zu sichern gelingt nur durch kontinuierliche Pflege unter Einsatz professioneller Reinigungstechnik. Das Kärcher System bietet überzeugende Lösungen für alle Reinigungsaufgaben in öffentlichen Bildungseinrichtungen: perfekt aufeinander abgestimmte Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel. Höchst leistungsfähig, effizient und wirtschaftlich durch innovative Technik, sparsamen Verbrauch und erwiesene Langlebigkeit.
Das Talent, mit wenig viel zu erreichen.
Es liegt in der Natur des Menschen, mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel zu erreichen. Das ist einfach das Streben nach mehr Effizienz. Wie viel Effizienz heute in der Reinigungstechnik möglich ist, zeigen die Kärcher Professional-Geräte in Anthrazit. Diese attraktive Gerätefarbe ist Symbol für eine Generation von Reinigungsgeräten mit besonderen Talenten. Für Sauberkeit auf öffentlichen Flächen, Fluren und in Räumen mit nur einer Überfahrt. Für einfache Versetzung auch über Treppen. Und für sofort wieder begehbare Flächen.
Teppichbereiche schnell gepflegt
Wenn keine Zeit ist für lange Abtrocknung oder die Grundreinigung von Teppichböden: das Kärcher System aus CV 60/2 und iCapsol RM 768 für schonende Tiefenreinigung mit schneller Abtrocknung und Wiederbegehbarkeit.
Ganz groß im Eingangsbereich
Effektiv gegen Straßenschmutz, einfache Handhabung, schnelle Abtrocknung, weniger Wasserverbrauch. Die Kärcher B 60 W Familie mit Intelligent Key und dem fortschrittlichen Bedienkonzept EASY Operation bietet ein bisher nicht gekanntes Maß an Sicherheit und Schutz für Bediener, Maschine und Arbeitsbereich. Für optimalen Energieeinsatz kann der Anpressdruck des Bürstenkopfes in fünf Stufen auf die jeweiligen Erfordernisse eingestellt werden.
Leise ist clever
Der T 15/1 ist mit nur 59 dB (A) der leiseste Sauger seiner Klasse und ideal für geräuschsensible Bereiche. Gleichzeitig ist der T 15/1 sehr effizient und reinigt gründlich bis in die Tiefe.
Platz für klare Gedanken.
Ein positives Lernumfeld ist wichtig für Lehrende wie Lernende. Denn neue Ideen wachsen nicht auf Staub oder Straßenschmutz. Und Talente entfalten sich besser in einer angenehmen Atmosphäre. Damit Klassenzimmer, Büros, Hörsäle und andere stark frequentierte Räume jederzeit sauber und gepflegt sind, entscheiden sich professionelle Reinigungsanwender für Reinigungslösungen von Kärcher, dem Weltmarktführer. Vom Kleingerät bis zur maßgeschneiderten Systemlösung aus einer Hand, mit professioneller Beratung, Schulung und Service.
Ohne Kabel. Flexibel. Schnell
Der saugstarke Rückensauger BV 5/1 garantiert durch Akkubetrieb kabelloses, uneingeschränktes Arbeiten auf engstem Raum und hohen Tragekomfort dank Schultergurt und Lendenstütze.
Leistungsstark. Ausdauernd. Wendig
Die BD 50/40 RS ermöglicht eine hohe Quadratmeterleistung in kurzer Zeit bei einheitlichem Reinigungsergebnis. Dabei reicht eine Akkuladung für bis zu 2.500 Quadratmeter normal verschmutzter Fläche. Die schlanke BD 50/40 RS passt mit nur max. 705 mm Breite problemlos auch durch schmale Gänge.
Die Schnellen für zwischendurch
Der kabellose EB 30/1 Li-Ion ist ein besonders leiser Elektrobesen zur diskreten und schnellen Zwischenreinigung. Mit Li-Ion-Technologie und extra langer Akkulaufzeit: 60 Minuten auf Teppich und bis zu 80 Minuten auf Hartflächen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schnellladegerät BC 1/1.8 und dem Wechselakku ist praktisch unbegrenztes Arbeiten möglich.
Zentral. Optimal
Die Einscheibenmaschinen BDS 43/180 C Adv mit zentral über dem Motorengehäuse angebrachtem Tank (optional) begeistern im täglichen Einsatz: der zentral versammelte Schwerpunkt bringt erhöhten Anpressdruck bei gleichzeitig geringeren Führungskräften. Der Tank mit Füllstandsanzeige ist direkt zugänglich, kann sekundenschnell am Handgriff entnommen und am Wasserhahn befüllt werden. Zwei stabile ovale Aluminiumholme und der breite, ergonomische Handgriff sorgen für ideale Krafteinleitung, perfekte Balance und ermüdungsarmen Betrieb.
Aufgabe: Hygiene. Lösung: effizient.
Über Hygiene spricht man nicht, man hat sie. Objekte wie Sporthallen, Umkleiden und Schwimmbäder umfassen verschiedenste kritische Bereiche mit unterschiedlich hohen Ansprüchen an die Hygiene. Nassbereiche, Fugen und große Flächen. Für jede Aufgabe sind Reinigungslösungen gefragt, die überzeugen: durch schnellen Arbeitsfortschritt, hohe Reinigungsleistung und niedrigen Verbrauch. Die durch professionelle Tankvolumina und den sparsamen Einsatz von Wasser und Reinigungsmitteln längere Einsatzzeiten erlauben, ohne Unterbrechungen durch Nachfüllen.
Fortschrittliche Schaumsysteme
Zur wirtschaftlichen Reinigung und Desinfektion hat Kärcher spezielle Schaumsysteme entwickelt. Easy Foam Set: die Standardlösung zur Schaumerzeugung. Verwendbar an allen Kärcher HD- und HDS-Geräten. Inno Foam Set: Doppelstrahlrohr mit Schaumdüse und Umschaltung auf Hochdruck zum Erzeugen lang anhaftender Reinigungs- und Desinfektionsschäume.
Wenn der Kopf entscheidet
Die BDS 51/180 C Adv und Spray Cleaner sind die zeitsparende Lösung zur Entfernung von Laufspuren und Filmergänzung. Gerade auf großen Flächen ermöglicht die ergonomisch ideale und bedienerfreundliche 2-Holme-Bauart ermüdungsfreies Arbeiten.
Reinigen mit Volldampf
Zeit ist Geld – besonders in der gewerblichen Reinigung. Der DE 4002 verfügt über eine raffinierte Befülltechnik und einen Bedienkomfort, der seinen Einsatz besonders wirtschaftlich macht. Der DE 4002 entfernt Kalk und Schmutzfilme besonders effizient und schnell.
Schwimmbad: kompromisslose Hygiene
Grundvoraussetzung für Hygiene ist die regelmäßige gründliche Reinigung. Die Scheuersaugmaschinen B 40 C/W, B 60 W und B 80 W erzielen mit rotierenden Walzen die gewünschte Tiefenreinigung auf Fliesenbelägen.
Bestnoten in Hygiene.
Außer in der Medizin ist professionelle Hygiene sicherlich nirgendwo wichtiger als im Lebensmittelbereich. Die Umsetzung wirkungsvoller HACCP-Konzepte für Großküchen und Kantinen stellt höchste Anforderungen an die Reinigung. Und das gilt ebenso für benachbarte Bereiche wie Labors, Technikräume und Lehrwerkstätten, um mögliche Keimverschleppungen zu unterbinden. Das Kärcher System bietet für jeden Bedarf zuverlässige und effiziente Lösungen. Viele Kärcher Reinigungsgeräte können mit Hygienefiltern oder lebensmittelzugelassenen Laufrädern ausgerüstet werden.
Kritisch: Hygiene auf Teppichböden
Der Nass-/Trockensauger CV 60/2 ist sehr wendig und passt in jeden Aufzug. Im System mit iCapsol RM 768 ist der CV 60/2 die ideale Lösung für schonende Tiefenreinigung mit schneller Abtrocknung in mehrstöckigen Gebäuden.
Der Spezialist für Lebensmittel
Der HD 7/10 CXF ist ein unbeheizter Hochdruckreiniger, speziell entwickelt für den universellen gewerblichen Einsatz im Sanitär- und Lebensmittelbereich. Dieses Top-Gerät der Food-Kompaktklasse verfügt über stufenlose Regulierung der Druck- und Wassermenge – und damit über ideale Voraussetzungen zur Erfüllung hoher Hygieneanforderungen.
Allrounder, schnell und effizient
Die BRS 40/1000 C ist eine universelle Scheuermaschine zur Grund- und Unterhaltsreinigung von Hartflächen sowie zum Entschichten, Kristallisieren, Shampoonieren und Polieren. Dank gegenläufiger Walzen läuft sie völlig neutral geradeaus und ist leicht zu manövrieren. Mit nur 13,5 cm Unterfahrhöhe ist die BRS 40/1000 C das flachste Gerät ihrer Klasse.
Saugkraft mit Ausdauer
Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen den NT 55/2 Tact² Me I zu einem gefragten Spezialisten und Allrounder. Das Kippfahrgestell bietet vor allem Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.
Durchgehend leistungsbereit.
Im Außenbereich geht es um weit mehr als nur einen guten Eindruck. Die ganzjährige Instandhaltung der Infrastruktur ist unabdingbare Voraussetzung für einen reibungslosen und sicheren Betrieb. Straßen und Wege, Parkhäuser und Grünflächen sind Domänen der kraftvollen und vielseitigen Kehrmaschinen von Kärcher: kehren, trocken oder nass. Rasen mähen. Laub sammeln. Und dazu der komplette Winterdienst. Für unzählige weitere Reinigungsaufgaben leisten Kärcher Hochdruckreiniger unschätzbare Dienste: von der Fahrzeugpflege über die Bodenreinigung bis zur Entfernung von Graffitis.
Sauber in der Spur
Parkhäuser stellen oft besondere Ansprüche an Scheuersaugmaschinen: große Flächen, grober und hartnäckiger Schmutz und steile Rampen. Die Kärcher BR 100/250 R ist dafür prädestiniert: mit robustem Stahlrahmen für härtesten Einsatz auf Flächen mit bis zu 15 % Neigung. Der große Wassertank und die starke Batterie ermöglichen lange Arbeitsintervalle.
Geht es noch einfacher?
Mit der kompakten und äußerst wendigen KM 75/40 W wird die gründliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen zum Kinderspiel. Der Fahrantrieb ersetzt die Körperkraft, die wirkungsvolle Staubabsaugung sorgt für Sauberkeit ohne Staubwolken. Wahlweise mit kraftvollem Benzinantrieb oder als besonders leise Batterieversion für den Inneneinsatz – optional mit antistatischem Teppichkehrset.
Innovative Flächenreinigung
Mit dem FRV 30 Flächenreiniger wird die Oberfläche mit höchster Flächenleistung spritzwasserfrei gereinigt und dabei gleichzeitig das Schmutzwasser automatisch abgesaugt. Damit entfällt das lästige Abspülen der Oberfläche nach der Reinigung.
Leistung auf voller Breite
Die MIC 34 C ist mit ihrem 34 PS starken Kubota-Dieselmotor, einer Kehrbreite von min. 1.400 mm und 500 l Behältervolumen für große Aufgaben gerüstet. Der optionale dritte Seitenbesen erweitert die Kehrbreite auf insgesamt 2.000 mm. Eine unschlagbare Kombination, um bis in Ecken und an Randsteinen entlang zu kehren.
Für den ganzjährigen Einsatz
Die MIC 34 C rundet das Kärcher Angebot an kommunalen Geräteträgern nach unten ab. Dank Schnellwechselsystem können Anbaugeräte innerhalb kürzester Zeit werkzeuglos getauscht werden. Dabei hält der 34-PS-Turbodieselmotor Leistungsreserven bereit.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
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