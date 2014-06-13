Öffentlicher Dienst und Kommunaltechnik

Für Bildung, Sport und Verwaltung. Reinigungsmaschinen, die im öffentlichen Dienst und in der Kommunaltechnik ein effizientes Arbeiten ermöglichen und höchste Sauberkeit sicherstellen.

Öffentlicher Dienst und Kommunaltechnik

Öffentlicher Dienst

Wie viel Effizienz heute in der Reinigungstechnik möglich ist, zeigen die neuen Kärcher Professional-Geräte in Anthrazit.

Kommunaltechnik

Kommunalmaschinen von Kärcher bieten souveräne Leistung für jeden Einsatzzweck. Und überzeugen durch perfekte Ergebnisse, Robustheit und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

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