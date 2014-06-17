Kommunaltechnik

Spezialisten für flüssiges Arbeiten.

Kärcher ist spezialisiert auf das Thema Nassreinigung. Hier fließt die gesamte Erfahrung des Weltmarktführers ebenso voll mit ein wie die enge Zusammenarbeit mit professionellen Zulieferern. Das Ergebnis ist ein komplettes Programm mit Anbaugeräten für den Einsatz mit Wasser: zur Reinigung von Flächen wie Sportplätzen und Straßen, für die Punkt­reinigung mit Hochdruck und das Gießen von Bäumen und Grünflächen.