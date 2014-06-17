Kommunaltechnik

Mehr rausholen – das ganze Jahr. Kommunalmaschinen von Kärcher bieten mit 26 bis 84 PS souveräne Leistung für jeden Einsatzzweck. Und überzeugen durch perfekte Ergebnisse, Robustheit und nahezu unbegrenzte Einsatz­möglichkeiten. Um das volle Potenzial dieser Geräteträger zu nutzen, stehen spezielle Anbaugeräte zur Verfügung. Optimale Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Gemeinsam mit ­namhaften Anbaugeräteherstellern speziell für Kärcher Geräteträger entwickelt. Führendes Know-how in Technik und Anwendung vereint für beispielhafte Wirtschaftlichkeit durch optimale Auslastung der Geräte.

Kommunaltechnik

Auf allen Flächen am richtigen Punkt.

Kärcher Kommunalmaschinen leisten überall Besonderes: auf großen Flächen, schwierigen Flächen, Straßen, Wegen, Parkplätzen, Grünflächen und im Winterdienst. Jede dieser robusten Maschinen bildet mit Anbaugeräten eine einsatz­optimierte Lösung hinsichtlich Leistung, Bedienbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Und damit eine Investition, die über Jahre hinweg ihre Leistungsfähigkeit und ihren Wert erhält.

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Mit dem 3. kehrt man besser

Durch den dritten Seitenbesen wird die tatsächliche Kehrbreite von 1400 auf 2000 mm erweitert. Das Kehren unter Hindernissen wie Parkbänken wird ebenso deutlich vereinfacht wie das Kehren des Randsteins.

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Saugkraft in der Hand

Der 4,5 m lange Handsaugschlauch (ø 100 mm) dient zur Aufnahme von Leichtmüll und ist äußerst flexibel einsetzbar.

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Einzigartiges Saugsystem

Ein gerader Saugschlauch mit 150 mm Durchmesser in Ver­bindung mit Wasserumlaufsystem und 500-l-Behälter sind ein in dieser Klasse einzigartiges System. Der Saugmund liegt fahrgeschützt in der Radkontur. Der Saugschlauch ist schnell abmontierbar bei Verstopfung.

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Alles hoch und raus

Mit der hydraulischen Hochentleerung über 145 cm wird der Inhalt des Sammelbehälters (500 l) schnell und vollständig direkt in einen Sammelcontainer oder am Grüngutplatz entleert.

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Sauber auf breiter Front

Die Frontkehrwalze mit 1600 mm Arbeitsbreite zum Abkehren von z.B. Sand und Schmutz, aber auch zum Schneeräumen bis 100 mm Schneehöhe. Hydraulisch schwenkbar nach links und rechts.

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Wildkrautbesen mit Aufnahme

Zum Entfernen von Wildkraut am Straßenrand bei gleichzeiti­ger Aufnahme in einem Arbeitsschritt. Mit zwei unterschiedlich harten Beborstungen.

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Wildkrautbesen

Die konsequente Lösung gegen besonders hartnäckiges ­Unkraut. Nach beiden Seiten schwenkbar. Der Besenarm kann auf der Schiene beliebig verschoben werden.

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Noch mehr nutzbare Kehrbreite

Ultimative Frontkehrwalze mit 2000 mm Arbeitsbreite, beidseitig hydraulisch schwenkbar. Auch für Schnee bis 100 mm Höhe geeignet.

Spezialisten für flüssiges Arbeiten.

Kärcher ist spezialisiert auf das Thema Nassreinigung. Hier fließt die gesamte Erfahrung des Weltmarktführers ebenso voll mit ein wie die enge Zusammenarbeit mit professionellen Zulieferern. Das Ergebnis ist ein komplettes Programm mit Anbaugeräten für den Einsatz mit Wasser: zur Reinigung von Flächen wie Sportplätzen und Straßen, für die Punkt­reinigung mit Hochdruck und das Gießen von Bäumen und Grünflächen.

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Schwemmsystem – kompakt

Ausgelegt zur Reinigung von Sportplätzen und kleinen Park­anlagen. Optional auch für die Ausbringung von Sole im Winterdienst geeignet.

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Schwemmsystem – mittel

Durch den auf bis zu 2,20 m ausfahrbaren Sprühbalken ausgelegt zur Reinigung von Straßen und größeren Flächen.

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Hochdruckreiniger und Kehrmaschine

Innovative Gerätekombination zur Reinigung von Maschinen und Kehrbehältern sowie zur punktuellen Reinigung von Ecken und auf kleinen Plätzen.

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Große Leistung, maximales Volumen

Die ultimative Lösung zum Schwemmen von Straßen und großen Flächen.

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Gießsystem mit Handlanze

Handlanze zum individuellen Gießen von Blumenbeeten und Rabatten an schwer zugänglichen Stellen.

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Hochdruckreiniger mit Schlauch

Optimal zum Spot-Cleaning wie z.B. der Reinigung von Bushaltestellen, Mülltonnen etc. Besonders effektiv in Kombination mit dem Schwemm- oder Gießsystem.

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MIC 34 C mit hydraulischem Gießarm

Optimales System für Grünanlagen im Innenstadtbereich. Die Sprühlanze gibt es mit unterschiedlichen Aufsätzen: Sprenkler und Punktstrahl.

Kehren, mähen, räumen. Das ganze Jahr.

Kärcher Kommunalmaschinen können viel mehr als nur professionell kehren. Diese Geräteträger für den Ganzjahreseinsatz werden im engen Dialog mit Fahrern entwickelt. Das ist eine wichtige Grundlage für die außergewöhnliche Leistung und Wirtschaftlichkeit dieser Maschinen in den unterschiedlichsten Anforderungen: von Kehrarbeiten über Grünflächenpflege bis zum Winterdienst.

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Mähen mit Aufnahme – einzigartiges System

Mit wenig Aufwand umrüsten vom Kehren zum Mähen. Einfach das Besensystem gegen das Mähwerk tauschen. Das Schnittgut wird vom Saugmund aufgenommen und in den Kehrgutbehälter befördert. Kehrgutbehälter wird als Grasauffangbehälter genutzt.

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Mähen mit Aufnahme – groß

Noch mehr Mähbreite für schnelleren Arbeitsfortschritt auf großen Flächen.

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Mähen mit Aufnahme – mittel

Für Großflächen wie Parkanlagen, auch mit Seitenauswurf.

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Kombiniertes Sichel-Mulchmähwerk

Sichelmähwerk mit 3-Messer-System, Heckauswurf und hydraulischer Schnitthöheneinstellung.

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Schlegelmäher – groß

Hohe Leistung durch Axialkolben-Hydraulik-Motor. Serienmäßig mit Bechermesser für besonders sauberes Schnittbild. Auch für hohes Gras und Wildwuchs.

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Heckenschere – Geräteträger am Geräteträger

Auf den Auslegearm können unterschiedliche Anbaugeräte montiert werden, u.a. Heckenschere, Schlegelmäher, Astschere.

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Auslegeschlegelmäher

Für die Beseitigung von Straßenbegleitgrün kann der Auslegeschlegelmäher beidseitig bis 3,5 m eingesetzt werden.

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Schlegelmäher – kompakt

Hohe Leistung durch Axialkolben-Hydraulik-Motor. Auch für hohes Gras und Wildwuchs.

Eiskalte Profis gegen Schnee und Glätte.

Alle unsere kommunalen Geräteträger besitzen Allradantrieb. Speziell für den Winterdienst und bessere Traktion auf Schnee und Eis verfügen die MIC 45 und MIC 84 über eine automatische Traktionskontrolle. Und können dadurch ihre ganze Power sicher einsetzen. Zusammen mit den abgestimmten original Kärcher Anbausätzen eine unschlagbare ­Kombination.

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Schneefräse – in Kombination mit Heckstreuer

100 cm breite Schneefräse mit hydraulisch schwenkbarem Auswurfkamin und hydraulisch einstellbarer Wurfweite.

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Silobefüllung

Aufsattelstreuer mit der Möglichkeit zur Befüllung aus einem Streugutsilo. Diese Art der Befüllung erhöht die schnelle Einsatzfähigkeit.

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Aufsattelstreuer

Streuer mit 600 l Fassungsvermögen, wegeabhängiger Steuerung für Menge und Streubreite und Start/Stop-Funktion. Edelstahlbehälter. 2-Kammer-System für z.B. Salz und Split, beliebig zuschaltbar und mischbar.

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Schneefräse – schwere Ausführung

Schneefräse mit 1600 mm Arbeitsbreite für hohen und harten Schnee. Leistung stufenlos einstellbar von 0–120 l/min. Kamin beidseitig schwenkbar. Wurfweite bis 25 Meter einstellbar.

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Streuersysteme

An der MIC 34 C können wahlweise Tellerstreuer oder Walzenstreuer betrieben werden. Das Streugut kann auf die hydraulisch betätigte Ladepritsche geladen und in den Walzenstreuer gekippt werden.

  • Tellerstreuer: für größere Flächen
  • Walzenstreuer: für Gehwege
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Aufbaustreuer und Anhängestreuer

Verschiedene Streuer vom einfachen Anhängestreuer bis zum Aufbaustreuer mit Wegeabhängigkeit runden das Anbaugeräteprogramm im Bereich Winterdienst ab.

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Schneeketten für optimalen Grip

Schneeketten sorgen für bessere Traktion bei Schmalbereifung. Hier an einer MIC 34 C mit Varioschild (1,35 m), hydraulisch-kippbarer Ladepritsche und Walzenstreuer mit hydraulischem Antrieb und 1 m Streubreite.

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Schneepflug

Egal ob Gehwegräumung oder Schneebeseitigung auf einem Parkplatz – mit dem Vario-Schneepflug kann der Fahrer individuell und flexibel auf Schneemenge und Örtlichkeit reagieren.

Lösungen für jede Aufgabe.

Besondere Aufgaben erfordern besondere Ausrüstung. Gemeinsam mit spezialisierten Partnern kann Kärcher für nahezu jede Anwendung das richtige Anbaugerät bereitstellen. Und wenn aus der großen Vielfalt an Standardgeräten ­einmal ­keine Lösung verfügbar ist, sind Sonderentwicklungen jederzeit möglich.

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Palettengabel – MIC 84

An den Frontlader kann anstatt einer Palettengabel (Traglast max. 1000 kg) alternativ eine Schaufel angebracht werden. Bis zu 1000 kg je Schaufelladung.

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Anhängekupplung

Eine Anhängekupplung macht aus der MIC 45 eine vielseitige Zugmaschine.

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Wildkrautbesen

Sehr robuster Besen für den heftigen Einsatz gegen Wildkraut am Straßenrand.

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Frontlader mit Schaufel

Die Transportschaufel ist ideal zum Bewegen von Materialien wie Stein, Sand, Rindenmulch, etc. Sie kann mühelos in weniger als 10 Minuten an das Trägerfahrzeug montiert bzw. demontiert werden. Dabei ist eine Belastung bis zu 650 kg je Schaufelladung möglich.

Beratung, Service und Verkauf

Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.

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