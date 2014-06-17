Technologie à destination des services municipaux
Sortir plus - toute l'année. Équipées d'un moteur de 26 à 84 CV, les machines communales de Kärcher offrent un travail réalisé de main de maître, quel que soit le contexte d'utilisation. Elles convainquent par leurs résultats parfaits, leur robustesse et leurs possibilités d'utilisation presque illimitées. Pour pouvoir exploiter cet appareil au maximum, des accessoires spéciaux sont disponibles. Des solutions optimales pour les usages les plus divers. Développés spécialement pour les tracteurs porte-outils Kärcher avec l'aide de fabricants d'accessoires renommés. Le savoir-faire de pointe en technologie et application permet d'atteindre une rentabilité exemplaire et un usage optimal des accessoires.
Sur toutes les surfaces, dans les moindres recoins.
Les machines communales Kärcher offrent une performance remarquable partout : sur les grandes surfaces, les surfaces difficiles, les rues, chemins, parkings, espaces verts et lors des travaux de déneigement. Chacune des machines robustes constitue, avec les accessoires, la solution optimale en matière de performance, d'utilisation et de rentabilité. Elles représentent un investissement qui conserve sa valeur et reste performant durant des années.
Avec le troisième, on balaye mieux
Grâce au troisième balai latéral, la largeur de balayage effective passe de 1 400 à 2 000 mm. Le balayage sous les obstacles, tels que des bancs publics, devient beaucoup plus simple, tout comme le balayage des bordures.
Puissance d'aspiration en main
Le tuyau d'aspiration manuel de 4,5 m de long (ø 100 mm) sert à récolter les déchets légers et peut être utilisé de manière extrêmement flexible.
Système d'aspiration unique
Un suceur d'aspiration droit d'un diamètre de 150 mm combiné au système de recyclage de l'eau et une cuve de 500 l constituent un système unique dans cette catégorie. La buse d'aspiration est située dans le contour de la roue et est ainsi protégée pendant la conduite. Elle est rapidement démontable en cas d'encombrement.
Élevez, déchargez
Avec le vidage hydraulique en hauteur, pouvant atteindre 145 cm, le contenu du réservoir de collecte (500 l) est vidé rapidement et entièrement, directement dans un container ou un centre de compostage.
La propreté sur toute la largeur
Balai frontal d'une largeur de travail de 1 600 mm pour le balayage de sable et de saleté, par exemple, mais aussi pour déblayer la neige jusqu'à une hauteur de 100 mm. Pivotement hydraulique vers la gauche et la droite.
Balai à mauvaises herbes avec collecteur
Pour éliminer les mauvaises herbes le long des routes et les ramasser dans le même temps. Avec deux brosses dures différentes.
Balai à mauvaises herbes
La solution radicale contre les mauvaises herbes particulièrement tenaces. Pivotant des deux côtés. Le bras du balai peut être déplacé sur le rail.
Une largeur de balayage encore plus utile
Balai frontal d'une grande efficacité et d'une largeur de travail de 2 000 mm, pivotement hydraulique des deux côtés. Convient aussi pour la neige jusqu'à une hauteur de 100 mm.
Les spécialistes des travaux aisés.
Kärcher est spécialisé dans le nettoyage à l'eau. Le leader mondial réunit toute son expérience mais travaille aussi en étroite collaboration avec des fournisseurs professionnels. Il en résulte un programme complet avec des accessoires pouvant être utilisés avec de l'eau : pour le nettoyage de surfaces, telles que des terrains de jeux et des chaussées, pour le nettoyage précis à haute pression et l'arrosage d'arbres et d'espaces verts.
Système d'aspersion compact
Prévu pour le nettoyage de terrains de jeux et de petits parcs. Convient éventuellement aussi pour l'épandage d'eau saline par les services de déneigement.
Système d'aspersion moyen
Conçu pour le nettoyage de routes et de grandes surfaces au moyen d'un dispositif de pulvérisation qui peut être élevé jusqu'à 2,20 m.
Nettoyeur haute pression et balayeuse
Nouvelle combinaison d'appareils pour le nettoyage de machines et de réservoirs à déchets et pour le nettoyage d'angles et d'espaces plus restreints.
Haute performance, volume maximal
La meilleure solution pour mouiller les routes et les grands espaces.
Système d'arrosage à lance manuelle
Lance manuelle pour l'arrosage de parterres et platebandes de fleurs dans des endroits difficilement accessibles.
Nettoyage haute pression au tuyau
Optimal pour le nettoyage d'appoint comme le nettoyage d'arrêts de bus, de conteneurs de déchets, etc. Particulièrement efficace lorsqu'il est combiné au système d'aspersion ou d'arrosage.
Le MIC 34 C avec bras d'arrosage hydraulique
Système optimal pour les espaces verts à l'intérieur de la ville. La lance de pulvérisation est disponible avec différents éléments : tourniquet et jet crayon.
Balayer, tondre, ramasser. Toute l'année.
Les machines communales de Kärcher peuvent balayer bien plus que de manière professionnelle. Ces tracteurs porte-outils peuvent être utilisés toute l'année. Ils ont été développés en étroite collaboration avec des conducteurs. C'est une base importante pour atteindre une performance et une rentabilité exceptionnelles dans les situations les plus diverses : des travaux de balayage au déneigement en passant par l'entretien des espaces verts.
Tond et ramasse l'herbe - un système unique
Après le balayage, il est possible de changer d'accessoire pour tondre le gazon en un tour de main. Il suffit simplement de remplacer le système de balai par le dispositif de tonte. Les endains sont aspirés par la buse d'aspiration et acheminés dans le réservoir à déchets. Ce dernier est utilisé comme collecteur d'herbe.
Tondeuse avec collecteur - grande
Une largeur de tonte encore plus large pour des travaux plus rapides sur de grandes surfaces.
Tondeuse avec collecteur - moyenne
Pour des grandes surfaces comme des parkings, avec éjection latérale.
Faucille et tondeuse à mulch combinées
Faucille avec système de 3 couteaux, éjection par l'arrière et réglage hydraulique de la hauteur de coupe.
Faucheuse broyeuse – grande
Un grand rendement grâce au moteur axial hydraulique. Équipé de série d'un couteau de bêche pour une coupe encore plus propre. Convient également à la coupe des hautes herbes et de la végétation sauvage.
Cisailles – Un porte-outils sur le porte-outils
Il est possible de monter différents accessoires sur le bras support, comme un taille-haie, une faucheuse broyeuse, un coupe-branches.
Faucheuse broyeuse à extension
Pour couper l'herbe le long des routes, la faucheuse broyeuse peut être utilisée jusqu'à 3,5 m.
Faucheuse broyeuse compacte
Un grand rendement grâce au moteur axial hydraulique. Convient également à la coupe des hautes herbes et de la végétation sauvage.
Des professionnels du froid contre la neige et le verglas.
Tous nos tracteurs communaux sont équipés de quatre roues motrices. Spécialement conçus pour le déneigement, les MIC 45 et MIC 84 disposent d'un contrôle de traction automatique, ce qui leur confère une meilleure traction sur la neige et le verglas. Ils peuvent ainsi utiliser toute leur puissance. Combinés aux kits d'adaptation Kärcher, ils représentent un outil imbattable.
Déneigeuse avec sablage à l'arrière
Une déneigeuse d'une largeur de 100 cm avec une cheminée d'éjection à rotation hydraulique et une distance d'éjection à réglage hydraulique.
Remplissage du silo
Dispositif de salage avec possibilité de remplissage depuis un silo de sable. Ce type de remplissage augmente la rapidité d'utilisation.
Dispositif de salage
Dispositif de salage d'une capacité de 600 l, commande de la quantité et de la largeur de salage selon le type de route et fonction marche/arrêt. Réservoir en acier inoxydable. Système à 2 compartiments pour, par exemple, le sel et le gravillon, raccordable ou mélangeable.
Déneigeuse pour travaux difficiles
Déneigeuse d'une largeur de travail de 1 600 mm pour les neiges hautes et dures. Travail en continu réglable entre 0 et 120 tr/min-1. Cheminée pivotante des deux côtés. Distance d'éjection réglable jusqu'à 25 mètres.
Système d'épandage
Il est possible d'utiliser le MIC 34 C avec un épandeur à disque ou un épandeur horizontal. Le sel peut être chargé sur le plateau de chargement à actionnement hydraulique et versé dans l'épandeur horizontal.
- Épandeur à disque : pour des surfaces plus grandes
- Épandeur horizontal : pour trottoirs
Dispositif de salage tracté et dispositif de salage porté
Différentes sableuses, de la simple sableuse tractée à la sableuse portée qui s'adapte au type de route, complètent la gamme d'accessoires pour les travaux hivernaux.
Chaînes pour une accroche optimale
Les chaînes offrent une meilleure traction si les pneus sont étroits. Ici, sur un MIC 34 C avec lame vario (1,35 m), plateau de chargement à basculement horizontal et épandeur horizontal à commande hydraulique et largeur d'épandage de 1 m.
Chasse-neige
Que ce soit pour déneiger les trottoirs ou déblayer un parking, le chasse-neige vario permet à son chauffeur de réagir de manière flexible aux quantités de neige et aux différents endroits.
Des solutions pour toutes les tâches.
Les tâches particulières requièrent un équipement spécifique. En collaboration avec des partenaires spécialisés, Kärcher peut proposer l'accessoire adéquat pour presque tous les usages. Et si vous ne trouvez pas la solution parmi le large assortiment d'appareils standard, des solutions spécifiques sont à tout instant possibles.
Fourche à palette – MIC 84
Au lieu de la fourche à palettes (chargement max. de 1 000 kg), il est possible de monter une pelle sur le chargeur frontal. La pelle peut supporter une charge de 1 000 kg.
Attache pour remorque
Grâce à l'attache pour remorque, le MIC 45 se transforme en un tracteur polyvalent.
Balai à mauvaises herbes
Balai très robuste pour un usage intensif contre les mauvaises herbes le long de la route.
Chargeur frontal avec pelle
La pelle de transport est idéale pour déplacer des matériaux tels que des pierres, du sable ou des écorces broyées. Elle peut être montée ou démontée en moins de 10 minutes sur le véhicule de traction. La pelle peut supporter une charge de 650 kg.
Conseil, service et vente
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