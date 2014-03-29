Une ferme propre. Des machines bien entretenues. Du bétail en bonne santé
Avec les solutions de nettoyage complètes et efficaces de Kärcher pour toutes les exploitations agricoles.
Adoptez un nettoyage professionnel dans tous les domaines
Un maximum de propreté et d'hygiène est la garantie de meilleurs résultats. Ainsi, un niveau d'hygiène accru dans les étables augmente le rendement des animaux, réduit les risques pour leur santé ainsi que les frais de médicaments. Une plus grande propreté dans les bâtiments et au niveau du parc de machines rompt les chaînes d'infection, augmente la disponibilité, réduit les frais de maintenance et contribue à la préservation de valeur. Sans oublier que des conditions de travail optimales et plus saines profitent également à l'homme.
Secteurs de l'agriculture
Élevage de porcelets et engraissement de porcs
Des exigences élevées sont imposées en matière de santé animale. La préservation de celle-ci n'est possible que dans un environnement à l'hygiène irréprochable.
Élevage avicole
Qu'il s'agisse de volaille d'engraissement ou de production d'œufs: le succès d'un élevage avicole repose toujours sur la santé des animaux.
Élevage laitier et bovin
Dans un élevage bovin, les besoins en matière de nettoyage vont des étables jusqu'à l'ensemble de l'enceinte de l'exploitation en passant par les robots de traite et la laiterie.
Cultures spécialisées
Une propreté maximale pour une qualité maximale: que ce soit du vin dans une cave à la propreté exceptionnelle ou des légumes dans une serre minutieusement nettoyée.
Autres secteurs de l'agriculture
Pisciculture
Une pisciculture réussie est impossible sans un niveau élevé de sécurité biologique. Qu'il s'agisse de l'élevage des juvéniles, de leur transport ou enfin de la transformation: un environnement à faible charge microbiologique est une condition sine qua non à des rendements durables et au succès économique dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture.
Exploitation forestière
Les engins et équipements forestiers sont exposés à des sollicitations extrêmes au quotidien. Notre gamme de produits se focalise sur le nettoyage et l'entretien minutieux des équipements, afin de préserver leur disponibilité et leur valeur, ainsi que sur l'écorçage des grumes pour des surfaces lisses favorisant le séchage du bois.
Conseil, service et vente
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