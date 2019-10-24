Élevage de porcelets et engraissement de porcs
La législation en vigueur, les acheteurs et les consommateurs imposent des exigences élevées en matière de santé animale. La préservation de celle-ci n'est possible que dans un environnement d'élevage à l'hygiène irréprochable. Les bénéfices pour les agriculteurs se répercutent à trois niveaux: leurs animaux restent en bonne santé, leurs clients sont satisfaits et leurs profits dépassent les coûts.
Faits intéressants relatifs à l'industrie
Peste porcine africaine: prévention par nettoyage
Avec l'apparition de la peste porcine africaine (PPA) en Belgique, l'arrivée du virus en Europe centrale est désormais confirmée. Depuis quelque temps déjà, des cas de maladie ont été signalés dans certaines régions d'Europe de l'Est, en Sardaigne ainsi que dans des parties d'Afrique et de Chine. Une introduction dans d'autres pays d'Europe centrale par le biais du trafic touristique, du tourisme cynégétique ou du transport de fret et d'animaux n'est par conséquent plus exclue.
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