Ferkelaufzucht und Schweinemast
Gesetzgeber, Abnehmer und Endverbraucher stellen hohe Anforderungen an die Gesundheit der Tiere. Diese zu erhalten ist nur in einer hygienisch einwandfreien Haltungsumgebung möglich. Und Landwirte profitieren 3-fach: Ihre Tiere bleiben gesund, die Kunden sind zufrieden und die Erträge übersteigen die Kosten.
Wissenswertes aus der Industrie
Afrikanische Schweinepest: Vorsorge durch Reinigung
Mit dem AuftretenderAfrikanischen Schweinepest (ASP) in Belgien hat der Virus Mitteleuropa erreicht. Bereits seit Längerem sind Krankheitsfälle aus einigen Gebieten Osteuropas, Sardinien, Teilen Afrikas und Chinas bekannt. Eine Einschleppung in weitere mitteleuropäische Länder über Reiseverkehr, Jagdtourismus oder Güter- bzw. Tierverkehr wird deshalb nicht mehr ausgeschlossen.
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