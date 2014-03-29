Sauberer Hof. Gepflegte Maschinen. Gesundes Vieh
Mit kompletten und effizienten Reinigungslösungen von Kärcher für alle landwirtschaftlichen Betriebe.
Reinigen Sie in allen Bereichen professionell
Höchstmögliche Sauberkeit und Hygiene sorgen für höhere Erträge. So steigert ein Plus an Hygiene in Ställen die Leistung der Tiere, senkt deren Gesundheitsrisiken und Medikationskosten. Mehr Sauberkeit in Gebäuden und beim Maschinenpark unterbricht Infektionsketten, erhöht die Einsatzbereitschaft, senkt Wartungskosten und trägt zum Werterhalt bei. Nicht zuletzt profitiert der Mensch von optimierten und gesünderen Arbeitsbedingungen.
Bereiche der Landwirtschaft
Ferkelaufzucht und Schweinemast
Es werden hohe Anforderungen an die Gesundheit der Tiere gestellt. Diese zu erhalten ist nur in einer hygienisch einwandfreien Umgebung möglich.
Geflügelhaltung
Ob beim Mastgeflügel oder in der Eierproduktion: Eine erfolgreiche Geflügelhaltung ist grundsätzlich nur mit gesunden Tieren möglich.
Milchvieh und Rinderhaltung
Der Reinigungsbedarf in einer Rinderzucht reicht von Kälberställen-, über Melkroboter und die Milchkammer, bis hin zum gesamten Betriebsgelände.
Sonderkulturen
Maximale Sauberkeit für maximale Qualität: sei es Wein in einem exzellent gereinigten Weinkeller oder Gemüse in einem penibel gesäuberten Gewächshaus.
Weitere Bereiche der Landwirtschaft
Fischzucht
Eine erfolgreiche Fischzucht ist ohne ein hohes Niveau in Sachen Biosicherheit nicht darstellbar. Ob die Aufzucht der Jungfische, deren Transport oder schliesslich die Verarbeitung: Eine keimarme Umgebung ist in Fischerei und Aquakultur unerlässliche Voraussetzung für nachhaltige Erträge und betriebswirtschaftlichen Erfolg.
Forstwirtschaft
Forstmaschinen und -gerätschaften sind im harten Arbeitsalltag extremen Belastungen ausgesetzt. Deren intensive Reinigung und Pflege zum Erhalt ihrer Einsatzbereitschaft und Werthaltigkeit, sowie die schonende Entrindung von Stammholz für glatte Oberflächen, die Holztrocknung fördert, stehen im Fokus unseres Angebots.
Beratung, Service und Verkauf
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