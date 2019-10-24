Geflügelhaltung
Ob beim Mastgeflügel oder in der Eierproduktion: Einen jederzeit hohen Biosicherheitsgrad in Geflügelställen und Haltungssystemen zu gewährleisten ist eine genauso herausfordernde wie zwingende Aufgabe. Denn eine wirtschaftlich erfolgreiche Geflügelhaltung ist grundsätzlich nur mit gesunden Tieren möglich.
Wissenswertes aus der Industrie
Geflügelpest: Hygiene schützt
Es wurde wieder ein neuer Stamm des Influenza-Virus entdeckt, diesmal in Deutschland. Die von ihm verursachte Geflügelpest ist hoch ansteckend und bedeutet für Geflügelhalter bei einem Ausbruch im eigenen Viehbestand hohe wirtschaftliche Verluste. Mit strenger Biosicherheit und penibler Reinigung kann der Krankheit jedoch vorgebeugt werden.
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