Élevage avicole
Qu'il s'agisse de volaille d'engraissement ou de production d'œufs : le fait de garantir à tout moment un niveau de sécurité biologique élevé dans les poulaillers et les systèmes d'élevage est une mission aussi exigeante qu'impérative. En effet, le succès commercial d'un élevage avicole repose toujours sur la santé des animaux.
Faits intéressants relatifs à l'industrie
Grippe aviaire: protection grâce à l'hygiène
Une nouvelle souche du virus de la grippe a été découverte, cette fois en Allemagne. La grippe aviaire qu'elle provoque est très contagieuse et entraîne des pertes économiques élevées pour les éleveurs de volaille en cas d'apparition d'un foyer dans leur propre cheptel. Toutefois, la maladie peut être évitée grâce à une biosécurité stricte et à un nettoyage minutieux.
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