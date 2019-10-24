Sonderkulturen
Maximale Sauberkeit für maximale Qualität: Ein exzellenter Wein wird in einem exzellent gereinigten Weinkeller produziert, Gemüse in einem penibel gesäuberten Gewächshaus gezogen. Kartoffeln und Obst lagern in einem kontrollierten Kühllager, das vor und während der Einlagerung peinlich sauber gehalten wird.
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